Посланник США по Беларуси заявил о готовности разморозить $43–44 млн Лукашенко, застрявшие в Citibank

Вашингтон отреагировал на недавнее заявление Александра Лукашенко о необходимости вернуть деньги, зависшие в американском банке Citibank. Об этом на переговорах с Лукашенко заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул, сообщает БЕЛТА:

«Я полностью и абсолютно поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим».

Лукашенко поблагодарил его за то, что американская сторона внимательно следит за его высказываниями.

11 сентября, отвечая на вопросы журналистов, Лукашенко заявил, что в Citibank застряли около $43–44 млн — деньги, которые ему перечислила сотрудничавшая с Беларусью компания. «Должок верните. <…> У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги. <…> Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах», — сказал он, добавив, что правительство доложило ему о ситуации с застрявшей суммой в письменном виде.

Переговоры Коула с Лукашенко стали не первым контактом спецпосланника с белорусскими властями: ранее тот уже приглашал Лукашенко в США, передавая, что Трамп относится к нему с уважением и называет его в числе своих друзей среди мировых лидеров.