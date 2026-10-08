52-летний политзаключенный Игорь Яковенко умер в СИЗО-1 Краснодара, сообщил проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал». Яковенко стал как минимум девятым политзаключенным, умершим в российском заключении с начала 2026 года, подсчитал The Insider. По информации правозащитников, у него диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга. За несколько дней до смерти ему провели обследование, после чего вернули в СИЗО «на паллиативное лечение». «Мемориал» также сообщает, что еще до вынесения приговора Яковенко избивали в этом СИЗО.
В Краснодар Яковенко перевели из тюрьмы в Ельце после возбуждения против него нового уголовного дела. По данным «Мемориала», у заключенного якобы нашли стихи со словами «убей русских солдат». В стихотворении было много мата, хотя, по словам близких и друзей Яковенко, он такую лексику не употреблял. Еще во время отбывания наказания в тюрьме у него начались приступы повышенного давления и сильные головные боли, стало падать зрение.
3 октября 2025 года Южный окружной военный суд приговорил Яковенко к 5 годам лишения свободы по статьям о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. По версии обвинения, 28 мая 2025 года Яковенко вступил в переписку с человеком, занимавшимся вербовкой россиян в Легион «Свобода России», который российские власти считают террористической организацией. Яковенко якобы собирался выехать в Украину и отправил собеседнику заранее заполненную анкету для вступления в Легион. Уже через два дня его задержали сотрудники ФСБ. Каким образом силовики узнали о переписке, не сообщалось.
«Мемориал» признал Яковенко политзаключенным. Правозащитники отмечали, что не располагают материалами уголовного дела и поэтому не могут утверждать, действительно ли он намеревался вступить в Легион или стал жертвой провокации. В любом случае, считают в «Мемориале», он не должен был за это преследоваться в уголовном порядке, так как его обвинение основано на незаконном и необоснованном решении о признании Легиона «Свобода России» террористической организацией. При этом они обращали внимание на то, что между отправкой анкеты и задержанием прошло всего два дня: «Такое стремительное развитие событий может свидетельствовать о том, что он изначально написал на один из фейковых сайтов Легиона и туда же отправил свою анкету».
Помимо Яковенко, с начала 2026 года в российских СИЗО, тюрьмах и колониях умерли как минимум еще восемь политзаключенных:
- Роман Сидоркин умер 9 января в Саратовской области. Бывшего сотрудника оборонного предприятия в Курской области осудили по делу о госизмене: следствие утверждало, что он вместе с бывшей женой передавал украинской разведке техническую документацию и образцы военной продукции. В декабре 2025 года у Сидоркина появились симптомы бронхита, а позднее развилась пневмония. Его госпитализировали лишь за четыре дня до смерти.
- Олег Тырышкин, бывший шахтер и профсоюзный активист из Кузбасса, умер 4 февраля в возрасте 64 лет. Его приговорили к 2 годам колонии за комментарий во «Вконтакте» о гибели Ахмата Кадырова. По информации активистов, переписывавшихся с заключенными, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Ранее Тырышкин жаловался на состояние здоровья, в том числе на кисту головного мозга.
- Александр Доценко умер 19 февраля после обширного инфаркта. Художника-ювелира приговорили к 3 годам колонии по делу об антивоенных открытках, оставленных в петербургском супермаркете «Лента». Его супруге Анастасии Дюдяевой по тому же делу назначили 3,5 года. После инфаркта администрация колонии несколько дней не сообщала родственникам и адвокату о состоянии Доценко.
- Владимир Осипов умер в марте в СИЗО Ухты, куда его этапировали из Подмосковья. 56-летнего мужчину приговорили к 6,5 года колонии за публикации в «Одноклассниках» о российской армии и Владимире Путине. Во время судебного процесса Осипову неоднократно вызывали скорую помощь, а на одном из заседаний судья отказалась переносить его последнее слово, несмотря на жалобы на высокое давление.
- Андрей Акузин, 53-летний художник из Комсомольска-на-Амуре, покончил с собой 8 апреля в местном СИЗО, спустя 6 дней после задержания. По словам его подруги, поводом для уголовного преследования стал комментарий в интернете. В реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга Акузина внесли уже после смерти.
- Веган Христолюб Божий, ранее носивший имя Дмитрий Кузнецов, умер 17 апреля в ИК-2 Воронежа. 43-летнего проповедника и YouTube-блогера приговорили к 3 годам лишения свободы за видеоролики с критикой войны, советской армии и ислама. Позднее стало известно, что его нашли повесившимся в штрафном изоляторе, а против сотрудников колонии, по данным СМИ, возбудили дело о халатности. Родственники не поверили в версию самоубийства.
- Владимир Яроцкий погиб в ночь на 7 мая в колонии ИК-9 Хадыженска Краснодарского края. Художника приговорили к 5,5 года колонии по статьям о «фейках» об армии и «осквернении символов воинской славы» из-за публикаций, в том числе карикатуры на Путина с изображением пениса и георгиевской ленты. По официальной версии, Яроцкий покончил с собой. Другой заключенный сообщал, что художник жаловался на давление со стороны администрации колонии.
- Ибрагим Куджанов, 52-летний житель Луганской области, умер в ИК-8 в Омской области, о его смерти стало известно в июле. Куджанова приговорили к 5,5 года за службу водителем в украинском батальоне «Айдар» в 2018–2019 годах. По словам его дочери, после задержания мужчину пытали током, а причиной смерти стал второй инфаркт на фоне аневризмы и почечной недостаточности. Его сын Артем также находится в российском заключении: в 2025 году его приговорили к 12 годам колонии по делу о шпионаже.