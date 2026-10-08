52-летний политзаключенный Игорь Яковенко умер в СИЗО-1 Краснодара, сообщил проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал». Яковенко стал как минимум девятым политзаключенным, умершим в российском заключении с начала 2026 года, подсчитал The Insider. По информации правозащитников, у него диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга. За несколько дней до смерти ему провели обследование, после чего вернули в СИЗО «на паллиативное лечение». «Мемориал» также сообщает, что еще до вынесения приговора Яковенко избивали в этом СИЗО.

В Краснодар Яковенко перевели из тюрьмы в Ельце после возбуждения против него нового уголовного дела. По данным «Мемориала», у заключенного якобы нашли стихи со словами «убей русских солдат». В стихотворении было много мата, хотя, по словам близких и друзей Яковенко, он такую лексику не употреблял. Еще во время отбывания наказания в тюрьме у него начались приступы повышенного давления и сильные головные боли, стало падать зрение.

3 октября 2025 года Южный окружной военный суд приговорил Яковенко к 5 годам лишения свободы по статьям о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. По версии обвинения, 28 мая 2025 года Яковенко вступил в переписку с человеком, занимавшимся вербовкой россиян в Легион «Свобода России», который российские власти считают террористической организацией. Яковенко якобы собирался выехать в Украину и отправил собеседнику заранее заполненную анкету для вступления в Легион. Уже через два дня его задержали сотрудники ФСБ. Каким образом силовики узнали о переписке, не сообщалось.

«Мемориал» признал Яковенко политзаключенным. Правозащитники отмечали, что не располагают материалами уголовного дела и поэтому не могут утверждать, действительно ли он намеревался вступить в Легион или стал жертвой провокации. В любом случае, считают в «Мемориале», он не должен был за это преследоваться в уголовном порядке, так как его обвинение основано на незаконном и необоснованном решении о признании Легиона «Свобода России» террористической организацией. При этом они обращали внимание на то, что между отправкой анкеты и задержанием прошло всего два дня: «Такое стремительное развитие событий может свидетельствовать о том, что он изначально написал на один из фейковых сайтов Легиона и туда же отправил свою анкету».

Помимо Яковенко, с начала 2026 года в российских СИЗО, тюрьмах и колониях умерли как минимум еще восемь политзаключенных: