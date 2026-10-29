Не менее 69 жертв политических репрессий погибли в России с начала полномасштабной войны, 20 из них — от пыток и избиений — «Мемориал»

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли не менее 69 человек, подвергавшихся политически мотивированному преследованию. Не менее 20 из них — в результате пыток, избиений или их последствий. Такие данные приводит правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» в докладе «Не дождавшись свободы», опубликованном 29 октября, в день акции памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». В статистику включены не только умершие в СИЗО и колониях, но и погибшие во время обысков, под домашним арестом и вскоре после освобождения.

По подсчетам правозащитников, в 2022 году погибли 4 человека, в 2023-м — 10 человек, в 2024-м — 26, в 2025-м — 13 человек. За неполные десять месяцев 2026 года известно уже о 16 смертях. Среди всех погибших 63 мужчины и 6 женщин, их средний возраст составляет около 51 года. Самыми молодыми оказались 18-летние украинцы Даниил Дахов и Павел Гримак, похищенные российскими силовиками в оккупированном Мелитополе. Самым пожилым — 81-летний ученый Валерий Митько, обвиненный в госизмене и умерший под домашним арестом.

Основной причиной смертей правозащитники называют заболевания и отсутствие своевременной медицинской помощи — к этой категории отнесены 29 случаев. Еще как минимум 20 человек, по оценке «Мемориала», погибли в результате пыток и избиений или их последствий. 10 человек, предположительно, покончили с собой либо погибли при обстоятельствах, напоминающих суицид. Причины 8 смертей остаются неизвестными. Отдельно в докладе рассматриваются смерть пианиста Павла Кушнира после протестной голодовки и убийство в колонии политика Алексея Навального.

При этом статистика «Мемориала» не охватывает всех людей, погибших в ходе операций российских силовиков. Как подсчитали «Важные истории», к июлю 2026 года ФСБ отчиталась об убийстве 87 человек при задержаниях с начала полномасштабного вторжения в Украину. В большинстве случаев спецслужба утверждала, что погибшие готовили диверсии по заданию украинских спецслужб. В других случаях речь шла о предполагаемых связях с исламистскими террористическими организациями. Эти данные нельзя напрямую суммировать со статистикой «Мемориала»: исследования охватывают разные категории погибших, а возможные пересечения между ними не исключены.

В 2026 году из 16 зарегистрированных смертей, о которых пишет «Мемориал», 10 связаны с заболеваниями и отсутствием необходимой медицинской помощи. В докладе описывается, как судьи и сотрудники ФСИН игнорировали жалобы тяжелобольных заключенных. Так, 64-летний Олег Тырышкин, осужденный на 2 года колонии за комментарий во «ВКонтакте», во время апелляционного заседания по видеосвязи лег на пол камеры, поскольку не мог стоять. Фельдшер СИЗО заявил, что все показатели у него в норме, а судья назвал происходящее симуляцией. В феврале 2026 года Тырышкин умер в больнице после сердечного приступа.

Другому заключенному, 46-летнему Сергею Свиридову, страдавшему прогрессирующим онкологическим заболеванием, суды трижды отказывали в освобождении, несмотря на ходатайства тюремных врачей. Среди аргументов судов было отсутствие у мужчины семьи, которая могла бы ухаживать за ним на свободе. Освободить его согласились лишь после того, как он впал в кому и перестал самостоятельно дышать. Через две недели, 12 июня 2026 года, Свиридов умер в хосписе.

Отдельную часть доклада правозащитники посвятили украинским гражданам, погибшим после задержаний российскими силовиками. Среди них — журналистка Виктория Рощина, погибшая в сентябре 2024 года после содержания в российских местах заключения. После возвращения ее тела в Украину эксперты обнаружили следы пыток и отсутствие нескольких внутренних органов. «Мемориал» подчеркивает, что исследование не охватывает украинцев, которых удерживали вне уголовного преследования. Погибших среди них может быть значительно больше, но сведения об этих случаях практически недоступны.

Авторы доклада отмечают, что даже официальные сообщения о самоубийствах заключенных невозможно считать достоверными без независимой проверки. В качестве примера они приводят гибель музыканта Анатолия Березикова, который перед смертью рассказал адвокату о пытках током и угрозах силовиков убить его, представив произошедшее как самоубийство. Впоследствии власти объявили именно суицид причиной его смерти.

«Мемориал» возлагает ответственность за гибель жертв политических репрессий не только на сотрудников силовых структур и тюрем, но и на следователей, судей, врачей и российские власти в целом. В докладе приведен поименный список всех 69 погибших с обстоятельствами их преследования и смерти.