В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении российские военные демонстрируют флаг в селах севернее Сум с целью опровергнуть успехи ВСУ
- На харьковском направлении украинские военные заявляют о «зачистке» территории на северо-востоке Харьковской области
- На южно-донецком направлении украинские войска приближаются к Великой Новосёлке с северо-запада
- OSINT-исследователь Vitaly — ВС РФ перешли к тактике «пассивно-агрессивного наступления»
- Российский «прилет» по жилому дому в поселке Дымер в Киевской области — погибли 11 мирных жителей
- Налеты украинских беспилотников на НПЗ в Новошахтинске в Ростовской области и в Перми
- В порту Бенгази в восточной Ливии морскими беспилотниками потоплен российский корвет «Меркурий»
- В Украине перераспределяют финансирование от FP-5 «Фламінго» в пользу ракет «Нептун»
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские военные демонстрируют флаг в селах севернее Сум с целью опровергнуть успехи ВСУ.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» обратил внимание на «флаговтыки» ВС РФ в районе сел Беловоды и Яблоновка и поселка Варачино к северу от Сум после сообщений об украинских контратаках на этом участке. В Z-канале «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА» утверждают, что в этих населенных пунктах ВС РФ дали «активный отпор» украинским войскам, а расположенная южнее Юнаковка находится в «серой зоне». Канал «КАРТОГРАФ ✙ ЗСУ» в то же время отмечает, что российские военные не смогли показать «флаговтыки» в Юнаковке и Локне, а значит, не контролируют эти населенные пункты.
На харьковском направлении украинские военные заявляют о «зачистке» территории на северо-востоке Харьковской области.
В 475-м ОШП СODE 9.2 сообщили об операции «Ведмежий капкан», в ходе которого, как сообщается, были зачищены несколько населенных пунктов на северо-востоке Харьковской области, в результате чего оказалась сорвана российская операция по окружению группировки СОУ в этом районе. В то же время эксперты поставили под сомнение (1, 2) заявление подразделения, указав на отсутствие свидетельств в его пользу.
Вместе с этим в DeepState обозначили, что часть территории, подконтрольной ВС РФ, оказалась отделена от основных сил «серой зоной». Об окружении российских сил западнее Артельного сообщает и Константин Машовец.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что ВС РФ впервые провели механизированный штурм в сторону Белого Колодезя, задействовав две БМП и несколько квадроциклов, однако не достигли успеха: украинские бойцы не потеряли ни одной позиции.
Минобороны РФ заявило о захвате села Сосновый Бор к югу от Волчанска. Согласно карте DeepState, это село отстоит более чем на 8 км от зоны российского контроля.
«Сливочный каприз» обращает внимание на «флаговтыки» ВС РФ в селах Хрипуны и Анискино на северо-востоке Харьковщины. Согласно карте DeepState, Хрипуны контролируются СОУ, примыкая вплотную к «серой зоне», а Анискино удерживают ВС РФ.
На купянском направлении сообщается о восстановлении устойчивого российского присутствия в городской застройке Купянска.
Z-канал «Военный Осведомитель» утверждает, что ВС РФ вернули контроль над северо-западной частью Купянска, который утратили в результате украинского контрнаступления год назад. По информации DeepState, в Купянске отсутствуют зоны российского контроля.
«Сливочный каприз» выполнил геопривязку видео российских военных на территории локомотивного депо к югу от Купянска. DeepState обозначает этот участок как подконтрольный СОУ.
На славянском направлении зафиксировано продвижение ВС РФ в сторону Краматорска.
DeepState фиксирует, что российские войска продвинулись в районе Новомарково в сторону Краматорска.
На константиновском направлении российские войска расширили зону контроля к северо-востоку от Константиновки.
Также в DeepState указывают, что ВС РФ расширили зону контроля в Николаевке к северо-востоку от Константиновки.
На покровском направлении продолжаются бои на подступах к Доброполью.
DeepState сообщает, что российские силы продвинулись к северу от Шахова (до 2016 года — Октябрьское), двигаясь в направлении Торецкого и Кучерова Яра.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4, 5, 6), что ВС РФ продолжают пытаться взять Доброполье, прорваться к Дружковке и дороге Доброполье — Краматорск. По его сведениям, несмотря на то, что российские передовые отряды вышли на подступы к Доброполью, в целом темпы их наступления на направлении за последний месяц замедлились или вообще «обнулились». Как рассказывает Машовец, российские военные смогли взять Софиевку (до 2016 года — Артёмовка) и «просочиться» в Вольное. Кроме того, малые российские группы присутствуют в Новом Донбассе и Анновке к северо-востоку от Доброполья, но не в самом городе. В то же время южнее Доброполья российские силы захватили Матяшево, Светлое и Белицкое.
Машовец полагает, что в дальнейшем российские военные продолжат планомерно «просачиваться» в Доброполье, а также охватывать город с флангов, отрезая его от коммуникаций со стороны Краматорска. В то же время он не исключает украинских контратак во фланг наступающей группировки ВС РФ вплоть до прорыва к западным окраинам Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
На южно-донецком направлении украинские войска приближаются к Великой Новосёлке с северо-запада.
OSINT-исследователь под ником Vitaly отмечает, что ВС РФ имеют две относительно безопасные дороги в Великую Новосёлку, а украинские войска в случае ее освобождения не будут иметь ни одной, и указывает, что максимум, на что могут здесь рассчитывать СОУ, это выйти на рубеж Успеновка — Великая Новосёлка — Богатырь, что не помешает российским операциям на гуляйпольском участке.
Константин Машовец сообщает, что СОУ на этом участке вошли в села Вольное Поле и Привольное на расстоянии примерно в 10 км к северо-западу от Великой Новосёлки, в то время как российский военблогер Анатолий Радов пишет, что украинские военные продолжают атаковать Дачное и пытаться продвинуться в направлении Богатыря со стороны Комара.
На запорожском направлении ВС РФ заняли новые позиции к северу от Верхней Терсы.
DeepState фиксирует продвижение российских войск севернее Верхней Терсы к западу от Гуляйполя.
На херсонском направлении сообщается о проблемах со снабжением мирных жителей в Олешках (до 2016 года — Цюрупинск).
Владимир Зеленский предложил эвакуировать жителей из нескольких населенных пунктов вдоль берега Днепра, в частности из Голой Пристани, Днепрорудного и Васильевки по примеру Олешек. Между тем украинское издание NV сообщает, что в Олешках снова отсутствуют продукты, а часть желающих так и не смогли выехать из города.
Согласно наблюдениям Vitaly, российское командование меняет тактику инфильтрации, продвигаясь без столкновений с украинскими военными, чтобы занять позиции в тылу и вызвать контратаки со стороны СОУ. Он делает этот вывод на основе сообщений Генштаба ВСУ, в которых фиксируется снижение числа российских атак, и называет происходящее «пассивно-агрессивным наступлением».
1-й и 475-й отдельные штурмовые полки ВСУ создали центр мультидоменных операций «Фаланга», в котором занимаются обработкой больших объемов информации, в том числе данных из киберпространства, видео с дронов, перехватов российских переговоров и данных о погодных условиях для планирования операций. В дальнейшем эту работу собираются автоматизировать с помощью искусственного интеллекта.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 21 ноября были запущены три баллистические ракеты «Искандер-М» / KN-23 / С-400 и 148 беспилотников типа «Шахед» (87 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 117 БПЛА — 79%, в том числе 67 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 19 локациях и падение обломков в девяти локациях
- в ночь на 22 ноября были запущены 186 беспилотников типа «Шахед» (72 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 161 БПЛА — 87%, в том числе 56 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях и падение обломков в шести локациях
- в ночь на 23 ноября были запущены 153 беспилотника типа «Шахед» (60 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 134 БПЛА — 88%, в том числе 42 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 11 локациях и падение обломков в семи локациях
Число погибших в результате атаки на Киев в ночь на 20 ноября достигло семи человек, сообщил мэр Виталий Кличко. Еще 17 человек пострадали.
Вечером 20 ноября и в ночь на 21 ноября баллистическими ракетами и беспилотниками несколько раз был атакован Кривой Рог. Погибли семилетний мальчик и 20-летняя фельдшер скорой помощи, приехавшая на место после первых взрывов, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, сначала две баллистические ракеты ударили по жилому кварталу в центре Кривого Рога. Одна из них попала по парковке возле ресторана, где находились семьи с детьми и сотрудники заведения. На детской площадке рядом играл семилетний мальчик, который был убит при атаке. Когда медики, спасатели и коммунальные службы приступили к работе, по месту «прилета» ударили три реактивных беспилотника типа «Шахед», утверждает Вилкул. Среди пострадавших оказались сотрудники экстренных служб. Позднее еще один реактивный БПЛА ударил по промышленному предприятию. Там начался пожар. В общей сложности в городе пострадали 72 человека, в том числе девять детей и три сотрудника скорой помощи.
При ударе по Запорожью вечером 20 ноября 17 человек пострадали, в том числе ребенок, сообщили (1, 2) в ГСЧС. Повреждения получили квартиры и фасад девятиэтажного дома, а также одноэтажное здание.
Тем же вечером в Коростенском районе Житомирской области два человека получили ранения при ударе по гражданской инфраструктуре. Загорелись легковой и грузовые автомобили, повреждения получили два здания.
Одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали при атаке беспилотника на пятиэтажный жилой дом в поселке Солоницевка в Харьковской области в ночь 21 ноября, сообщила ГСЧС. Загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах, а также часть технического этажа. Повреждены другие многоквартирные и частные дома, дачные постройки и автомобили.
Один человек пострадал при ударе той же ночью по гражданскому предприятию в Ровенской области. В результате было разрушено здание и возник пожар, который ликвидировали спасатели.
Утром 21 ноября под удар попало предприятие в Черниговском районе в Черниговской области. Загорелось двухэтажное здание. Спасатели ликвидировали пожар, периодически уходя в укрытие из-за воздушных тревог. Информации о пострадавших не поступало.
Тем же утром два человека пострадали при атаке на Киев, сообщил мэр Виталий Кличко. В Подольском районе обломки вызвали пожар в двух частных жилых домах, который ликвидировали спасатели. В Соломенском районе обломки упали на открытой территории, обошлось без возгорания. Саперы ГСЧС обнаружили и вывезли для уничтожения неразорвавшуюся боевую часть российской баллистической ракеты, упавшую во дворе рядом с жилыми домами в Подольском районе Киева.
В Одесской области после массированной атаки на энергетическую инфраструктуру сохраняются масштабные отключения электричества, сообщили «Укренерго» и глава местной ОВА Олег Кипер. Из-за отсутствия электропитания возможны перебои с отоплением и водоснабжением: котельные и насосные станции переводят на резервные источники. Местные паблики сообщали о приостановке движения всех трамваев и троллейбусов из-за отключения электроэнергии.
Два человека пострадали при атаке днем 21 ноября на Коростенский район Житомирской области. Под удар попали объект транспортной инфраструктуры и частное домовладение, возникшие пожары ликвидировали спасатели.
Пять человек получили ранения при атаках на шесть районов Днепропетровской области в течение дня 21 ноября, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили предприятие, объекты инфраструктуры, образовательное учреждение, склады, автомобили и частные дома.
Два человека, в том числе ребенок, пострадали при массированном ударе по Запорожью вечером 21 ноября. Загорелись гараж и крыша частного дома, повреждено остекление двух многоквартирных домов. На следующий день врио главы Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил о введении в регионе специальных графиков аварийных отключений электроэнергии, а Минобороны РФ заявило об ударе по электростанции «Правобережная» 330 кВ в Запорожье.
В Лозовой в Харьковской области при налете реактивных беспилотников в ночь на 22 ноября пострадала женщина. Удары пришлись по частному сектору и территории гражданского предприятия. Загорелись жилой дом, хозяйственные постройки и предприятие. Повреждены многоквартирные и частные дома.
В многоквартирном доме в поселке Дымер в Киевской области в результате атаки в ночь на 22 ноября был разрушен подъезд с первого по пятый этаж, сообщила украинская спасательная служба. Одиннадцать человек погибли, еще четверо, в том числе двое детей, пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться еще два человека. В частности, из-под завалов спасли семилетнего Давида и пожилую женщину. Мальчик провел под завалами около 14 часов, а женщина — 22 часа. Работу затрудняли постоянная угроза повторных атак и воздушные тревоги.
Два человека погибли, еще восемь пострадали при атаке беспилотника на супермаркет в Вишневом в Киевской области днем 22 ноября, сообщили местные власти. В здании загорелись стеллажи с продукцией, пожар ликвидировали. Украинские медиа пишут, что по торговому центру Novus ударил реактивный БПЛА.
Вечером того же дня один мужчина погиб и одна женщина пострадала при атаке на село Саливонки в Белоцерковском районе Киевской области. В частном доме возник пожар.
На части правобережья Киева сохраняются перебои с водоснабжением. В «Київводоканале» сообщили, что один из объектов получил серьезные повреждения, поэтому подачу воды удалось восстановить лишь частично, передает УНІАН.
22 ноября Воздушные силы ВСУ опубликовали видео перехвата реактивного беспилотника авиационной пушкой истребителя Mirage 2000. В тот же день в небе над Украиной был замечен (1, 2) самолет ДРЛОиУ Saab 340.
Одна женщина погибла, еще девять человек пострадали при более чем 40 атаках на пять районов Днепропетровской области в течение дня 22 ноября. В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) повреждены жилые дома и инфраструктура, двое мужчин получили ранения, один из них — тяжелые. В Никопольском, Синельниковском и Каменском районах были ранены еще семь человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Повреждены магазин, автомобиль, частный дом и объекты инфраструктуры.
В некоторых районах Днепра и Самара (до 2024 года — Новомосковск) в результате атак повреждения получили объекты энергетики, в том числе объект ДТЭК «Днепровские электросети», возник блэкаут, сообщили в компании. В Минобороны РФ заявили, что в Днепропетровской области атакована электроподстанция 330 кВ, «обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины».
23 ноября «Укренерго» сообщило о частичной стабилизации ситуации в Одесской области после ударов по энергетике: в Одессе восстановили электроснабжение критической инфраструктуры. В Днепропетровской области положение остается сложным, действуют почасовые графики отключений. В части регионов Украины на 23 ноября введены ограничения потребления электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей.
Восемь человек пострадали при атаке на Харьков в ночь на 23 ноября, сообщили в ГСЧС. В Немышлянском районе беспилотник попал в здание детского учебного заведения, повредив конструкции и окна соседних многоэтажек. В Холодногорском районе загорелись крыша и комната трехэтажного здания гостиницы. Позже днем семь человек пострадали при налете беспилотников на Лозовую в Харьковской области, сообщила спасательная служба. Один из дронов упал во дворе девятиэтажного дома в центре города: загорелись автомобили и квартира на шестом этаже. Еще один пожар произошел в частном секторе, повреждены жилые дома.
Атаки повредили гражданскую и железнодорожную инфраструктуру Житомирской области, сообщили в ГСЧС. В Коростенском районе возникли пожары в частном домовладении и на объекте железной дороги, в Житомирском районе повреждена крыша детского сада. Погибших и пострадавших нет.
В результате удара по Запорожью днем 23 ноября погибли три человека, сообщил врио главы ОВА. Он утверждает, что удар пришелся по зданию неработающей частной клиники. На третьем этаже возник пожар. При атаке на центр города пострадала женщина.
Пять человек пострадали при атаке на Киев днем 23 ноября, сообщил мэр Виталий Кличко. В Шевченковском районе из-за падения обломков загорелись два автомобиля и первый этаж пятиэтажного дома, повреждены балконы со второго по четвертый этаж. В Подольском районе беспилотник попал в крышу шестиэтажного жилого дома. Среди пострадавших — гражданин США.
Глава польского Оперативного командования Иренеуш Новак рассказал, что во время атаки 20 ноября пилот шведского истребителя Gripen получил от НАТО разрешение самостоятельно принять решение об открытии огня по нарушившим воздушное пространство страны целям над Польшей. Летчик предположил, что перехватывает российскую ракету Х-101, но из-за погоды не смог опознать ее визуально или с помощью бортовых оптико-электронных систем и не применил оружие. Польские военные отслеживали 11 потенциальных целей, три из которых пересекли границу. В своем посте Fighterbomber иронизирует над неспособностью НАТО перехватить единичные цели, но признаёт, что в мирное время военным необходимо визуально опознать нарушителя, прежде чем применять оружие. Он отмечает, что отказ от таких процедур мог бы создать опасный прецедент для российских самолетов, регулярно приближающихся к границам стран НАТО в районе Калининграда.
Между тем польская прокуратура установила, что все три объекта, нарушившие воздушное пространство страны 20 ноября, были российскими крылатыми ракетами Х-101. Обломки ракет нашли в Новом Липовце, Руднике и Молодыче. Предварительно, все они были изготовлены в IV квартале 2026 года на заводе в Дубне в Московской области. Ранее польские власти предполагали, что в страну залетели две ракеты и беспилотник.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 20 ноября были уничтожены девять беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областями и Ставропольским краем
- в ночь на 21 ноября были перехвачены 275 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 21 ноября были уничтожены 47 беспилотников над Ленинградской, Псковской, Брянской, Белгородской, Курской областями и Крымским полуостровом
- в ночь на 22 ноября были перехвачены 170 БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, а также акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 22 ноября были уничтожены 38 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями
- в ночь на 23 ноября были перехвачены 192 БПЛА над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Пермским краем, Татарстаном, Башкортостаном и Крымским полуостровом
Telegram-канал ОSІNТ Varta опубликовал спутниковый снимок атакованного в ночь на 9 октября филиала АО «ЦЭНКИ» — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина, расположенного в поселке Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области. По сообщению Генштаба ВСУ, предприятие задействовано в обеспечении пусков ракет. На снимке видны повреждения элементов инфраструктуры площадки.
Генштаб ВСУ заявил, что 20 ноября и в ночь на 21 ноября украинские военные поразили российский склад боеприпасов у Первомайского в оккупированном Крыму, а также пункты управления подразделений РФ в районах Пришиба в Запорожской области и Украинска в Донецкой области. Кроме того, по утверждению Генштаба, был атакован автомобильный мост через Северский Донец в районе Луганска. Масштабы ущерба уточняются.
Шесть человек погибли в результате обрушения дома в поселке Катериновка (до 2016 года — Юбилейное) рядом с Луганском, еще шестеро пострадали. Как сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, дом атаковали беспилотники. На месте удара обрушились бетонные перекрытия между подъездами. Под обломками находились люди, разбор завалов продолжался более суток. Сотрудники российского МЧС извлекли тела 13-летней девочки, ее матери и пожилой женщины. Еще трое погибших — женщина и двое ее совершеннолетних сыновей, утверждает Пасечник.
В «ДНР» из-за отсутствия электричества остановили работу 166 котельных. Об этом сообщили в ГУП «Донбасстеплоэнерго». По состоянию на утро 21 ноября отопительные объекты не работали в оккупированных Донецке, Макеевке, Енакиеве, Дебальцеве, Снежном, Чистякове (до 2016 года — Торез), Горловке, Харцызске, Докучаевске, Иловайске и Мариуполе. Также отключения затронули Амвросиевский, Тельмановский, Шахтерский, Волновахский, Новоазовский и Ясиноватский «муниципальные округа».
После повреждения автодорожного полотна Крымского моста Силы обороны нарастили удары по логистическим маршрутам, соединяющим территорию России с аннексированным Крымом. Таким образом перерезаются логистические пути, по которым осуществляется поставка топлива, боеприпасов и техники для российских группировок, ведущих боевые действия на запорожском и херсонском направлениях, пишет Exilenova+ со ссылкой на пророссийские мониторинговые каналы.
Украинские каналы публикуют (1, 2) видео поражения беспилотником, предположительно, фуры с топливом на участке «сухопутного коридора» в Крым.
В интервью NBC News Владимир Зеленский назвал Крымский мост законной целью для Украины. «Путин должен понять, что Крымский мост не устоит», — заявил он. Президент напомнил о многочисленных ударах, которые российские военные нанесли по украинским мостам и инфраструктуре в этом году, и добавил, что в Украине не смирятся с «дальнейшей милитаризацией своей земли», так как ВС РФ в том числе используют этот мост для переброски вооружений. По его словам, до атаки СОУ на Крымский мост в этом ноябре российские войска совершили 109 ударов с применением ракет и беспилотников по украинским мостам. Между тем отмечается, что железнодорожный мост и его арка значительно прочнее, чем у автомобильного, так как проектировались с учетом гораздо бóльших нагрузок, а значит, для его разрушения потребуется больше усилий и средств.
Днем 21 ноября беспилотники атаковали российское грузовое судно в Финском заливе. Об этом первым сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, оно направлялось в Калининград и находилось в нейтральных водах Финского залива в момент атаки. The Insider установил, что речь идет о грузовом судне Sparta II, которое ходит под российским флагом и принадлежит связанной с Минобороны РФ компании «Оборонлогистика». Оно пропало с радаров в Финском заливе около девяти утра по восточноевропейскому времени. То, что под удар попала именно Sparta II, подтвердила и эстонская пограничная служба, написали Delfi и Postimees. Финская пограничная служба опубликовала фото атакованного сухогруза. На кадрах видно, что часть судна охватил пожар.
Sparta II находится под американскими санкциями. Судно связывали с перевозкой оружия в интересах России. Например, в августе 2022-го его заметили выходящим из сирийского порта Тартус с ЗРК С-300 на борту. Вечером губернатор написал, что ситуация на борту судна находится под контролем, эвакуация экипажа не потребовалась. «Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту», — говорится в сообщении Дрозденко. Между тем, по информации Yle, экипаж судна всё же пришлось эвакуировать, один человек получил легкие ранения. На следующий день после тушения пожара на сухогрузе Sparta II российское аварийно-спасательное судно «Мурман» совместно с финскими и эстонскими судами приступило к его буксировке. Кроме того, сообщается об ударе в Балтийском море по железнодорожному парому Ambal (IMO: 8807416).
Вечером в Калининградской области объявляли тревогу из-за «подозрительного объекта со стороны Литвы», сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. По его словам, после проверки угрозы не обнаружили. В аэропорту Храброво временно ограничили полеты. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отверг сообщения о причастности его страны к предполагаемой атаке и сказал, что Литва не разрешала использовать свое воздушное пространство для ударов по России. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ сообщил о работе российской ПВО в Балтийске, подтвердив место съемки геолокацией. По версии аналитиков, под ударом могла оказаться портовая инфраструктура города. В пресс-службе правительства области утверждают, что фотография, которую распространяли как снимок взрыва в Балтийске, сделана за пределами региона.
В Краснодаре во время атаки дронов в ночь на 22 ноября, по информации издания Astra, возникло задымление в районе территории главного управления Росгвардии по региону. Издание определило вероятное место возгорания по кадрам очевидцев. Позже ресурс Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ подтвердил попадание по территории воинской части № 3702 Росгвардии. Тревога в городе длилась больше шести часов, аэропорт ограничивал прием и выпуск самолетов. Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отметил, что в последнее время по территории России всё чаще применяются реактивные БПЛА. Канал Supernova+ также сообщил о возможной атаке на Афипский НПЗ, но местные власти о повреждениях завода не сообщали. Позднее региональный оперштаб написал о четырех пострадавших в результате атак: в поселке Афипском пострадали четыре человека, в станице Медведовской пострадал один человек.
В Брянской области дрон ударил по жилому дому в селе Кистер и ранил мужчину, утверждает губернатор Егор Ковальчук. Вечером 21 ноября губернатор также сообщил об ударе по частному дому в селе Алешковичи. Дом сгорел, его 20-летний житель получил ранения. В Белгородской области вечером 21 ноября оперштаб сообщил о гибели мужчины при ударе дрона в Новой Таволжанке. Еще четыре человека пострадали в результате атак в Новой Таволжанке, Шебекине и селе Лавы. В Воронеже и пригороде в ночь на 22 ноября обломки повредили два частных дома, хозяйственную постройку и две машины.
В ночь на 23 ноября в Татарстане под удар попали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска, сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. По информации властей, в результате продолжительного налета повреждено несколько объектов, погибших и пострадавших нет. Издание Astra установило, что пожар произошел на нефтеперекачивающей станции «Калейкино», принадлежащей компании «Транснефть — Прикамье». Позже Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС. Это уже вторая атака на станцию за пять дней и как минимум третья с начала 2026 года. Предыдущий удар был нанесен 19 ноября.
В Ростовской области той же ночью произошел пожар в районе Новошахтинского завода нефтепродуктов — единственного НПЗ региона, и на территории компании «Тата-Газ», которая занимается хранением и продажей топлива, пишет Astra. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отчитался, что за ночь в регионе сбили более 80 беспилотников, а комбинированный налет продолжался более шести часов. По его словам, в Красносулинском районе, где расположен Новошахтинский НПЗ, из-за падения обломков возник пожар. Позже губернатор заявил, что «АО НЗНП приостановило свою деятельность», а Генштаб ВСУ подтвердил атаку на завод. По информации украинских военных, повреждены битумный агрегат, колонна установки первичной переработки нефти АВТ, регенеративная печь и резервуарный парк. До этого завод останавливал работу после атаки 25 сентября 2026 года. СБУ, в свою очередь, подтвердила удар по заправочной инфраструктуре ООО «Тата-Газ». Также сообщается об уничтожении комплекса РЭБ «Поле-21» и ЗРПК «Панцирь».
Власти Пермского края заявили о повреждении промышленного объекта в результате атаки беспилотников, одном погибшем и двух раненых. По сообщению губернатора Дмитрия Махонина, повреждения получили «несколько объектов на промышленных площадках». Украинские каналы утверждают, что беспилотники FP-1 достигли промышленной зоны нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», после чего там начался пожар. Позже удар по НПЗ подтвердили Силы специальных операций ВСУ. Там заявили, что атака проводилась совместно с повстанческим движением на территории РФ «Черная искра». В Генштабе ВСУ сообщили о поражении трех ключевых установок завода: АВТ-2, АВТ-5 и установки изомеризации. Пермский НПЗ уже неоднократно подвергался атакам. После удара 25 сентября предприятие полностью остановило переработку нефти.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 19 ноября по 20:00 20 ноября стало известно как минимум о 32 погибших и 193 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За минувшие выходные поступила информация о 26 погибших и 174 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Число детей, погибших или получивших ранения в Украине с начала года, уже превысило показатель за весь 2025-й и приближается к уровню первого года полномасштабной войны, сообщает Reuters со ссылкой на ЮНИСЕФ. За 10 месяцев 2026 года погибли 114 детей, еще 1 030 получили ранения, всего — 1 144. ООН также верифицировала около 270 атак на образовательные учреждения в 2026 году.
OSINT-исследователь Necro Mancer обнаружил подтверждение смерти российского военного Антона Родионова. Он служил на малом ракетном корабле «Ингушетия» Черноморского флота и получил смертельное ранение 28 августа 2025 года. В тот день беспилотники ГУР атаковали ракетный корабль в Азовском море, повредив его РЛС и другие элементы.
Как пишет немецкий экономист Янис Клюге, в октябре 2026 года в России заключили около 34 тысяч новых контрактов с Минобороны РФ: на 10% меньше по сравнению с октябрем 2025 года.
В беспилотном подразделении Нацгвардии Украины Lasar’s Group заявили об уничтожении российского ЗРПК «Панцирь-С1» в Донецкой области. Комплекс стоимостью $15 млн был уничтожен с помощью дрона-бомбардировщика.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался, что с 1 по 22 ноября СБС нанесли россиянам 14000 потерь убитыми и ранеными, из которых 65% пришлись на Добропольское и Гуляйпольское направления.
В ливийском порту Бенгази произошел взрыв на российском корвете «Меркурий». Впоследствии появились спутниковые снимки, на которых видно, что корабль затонул. На борту погибли граждане России и Ливии. Атаку осуществляли украинские БЭК (в том числе семейства Sargan-3000 / Sea Baby-II), которые также пытались поразить российское грузовое судно Anastasiia. Кроме того, атаке подвергся балкер Ascalon, в результате чего 10 человек получили ранения. «Военный Осведомитель» считает, что украинские операции в Балтийском и Средиземном море проводились, чтобы нарушить логистику российского «Африканского корпуса», действующего в Африке.
Владимир Зеленский подтвердил атаку и сообщил, что также был уничтожен вертолет Ка-27 и поражен сухогруз Angara. Свою реконструкцию боя представил Z-автор Александр Зимовский — по его информации, экипаж корвета был эвакуирован на берег в полном составе. OSINT-исследователь Клеман Молен, в свою очередь, представил карту средиземноморских операций Украины и связанных с ними инцидентов. Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что с учетом «Меркурия» за время полномасштабной войны 12 кораблей российского военного флота были уничтожены, и еще 31 получил повреждения.
Вооружения и военная техника
The Wall Street Journal сообщает о проблемах украинского оборонно-промышленного комплекса, которые заключаются в нехватке финансирования для 1300 различных предприятий, а также в недостатке квалифицированных кадров и угрозе российских ударов. Все эти факторы препятствуют дальнейшему росту производства и приводят к тому, что компании стремятся переводить производственные площадки за границу. Тем не менее, по данным генерального директора украинского конструкторского бюро «Луч», в 2026 году производство крылатых ракет «Нептун» достигло сотен единиц, а ракет-дронов «Паляниця» изготовлено уже больше 1000 единиц. Вместе с этим канал Ukraine context | UC, который связывают с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, сообщил, что в ходе последней встречи Зеленского с министром обороны Евгением Хмарой было согласовано, что приоритет финансирования будет смещен с ракет FP-5 «Фламінго» на лучше зарекомендовавшие себя ракеты «Нептун».
Издание Financial Times сообщает, что украинские производители дронов с оптоволоконным управлением столкнулись с подорожанием оптоволокна в шесть раз. В материале отмечается, что компании из России обладают преимуществом в гонке за оптоволокно, поскольку имеют возможность осуществлять закупки крупными партиями из Китая.
Украинский канал «Чорний лебідь 🪶» рассказывает, что в атаке на автомобильную часть Крымского моста принимали участие беспилотники MICH 2000, выполненные в компоновке «Шахеда», с дальностью полета 2 000 км и массой боевой части 60 кг. В канале сообщают, что объем производства таких БПЛА составляет 6 000 единиц в год.
ВМФ России получил от Объединенной строительной корпорации минный тральщик «Дмитрий Лысов» проекта 12700 «Александрит». Предыдущий такой корабль был сдан в апреле 2026 года.
Отдельная дивизия особого назначения имени Дзержинского Федеральной службы войск национальной гвардии, дислоцированная под Москвой, получила более 220 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3М, БМП-3М, БТР-82АМ, бронеавтомобили «Спартак» и пикапы Great Wall Poer.
Российский военный волонтер с позывным Пионер обратился к Владимиру Путину, сообщив, что Минобороны РФ направляет на фронт тысячи противодроновых пончо «Сумрак», которые не выполняют свою функцию, а напротив, демаскируют бойцов. Неэффективность этих пончо подтвердил Z-деятель Андрей Филатов.
О главных событиях войны 20 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ продвигаются вдоль рек Мокрые Ялы и Волчья, российские ракеты и БПЛА упали на территории Польши. Что происходит на фронте
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