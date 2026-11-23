В сегодняшней сводке:

На сумском направлении российские военные демонстрируют флаг в селах севернее Сум с целью опровергнуть успехи ВСУ

На харьковском направлении украинские военные заявляют о «зачистке» территории на северо-востоке Харьковской области

На южно-донецком направлении украинские войска приближаются к Великой Новосёлке с северо-запада

OSINT-исследователь Vitaly — ВС РФ перешли к тактике «пассивно-агрессивного наступления»

Российский «прилет» по жилому дому в поселке Дымер в Киевской области — погибли 11 мирных жителей

Налеты украинских беспилотников на НПЗ в Новошахтинске в Ростовской области и в Перми

В порту Бенгази в восточной Ливии морскими беспилотниками потоплен российский корвет «Меркурий»

В Украине перераспределяют финансирование от FP-5 «Фламінго» в пользу ракет «Нептун»

Обстановка на фронте

На сумском направлении российские военные демонстрируют флаг в селах севернее Сум с целью опровергнуть успехи ВСУ.

Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» обратил внимание на «флаговтыки» ВС РФ в районе сел Беловоды и Яблоновка и поселка Варачино к северу от Сум после сообщений об украинских контратаках на этом участке. В Z-канале «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА» утверждают, что в этих населенных пунктах ВС РФ дали «активный отпор» украинским войскам, а расположенная южнее Юнаковка находится в «серой зоне». Канал «КАРТОГРАФ ✙ ЗСУ» в то же время отмечает, что российские военные не смогли показать «флаговтыки» в Юнаковке и Локне, а значит, не контролируют эти населенные пункты.

На харьковском направлении украинские военные заявляют о «зачистке» территории на северо-востоке Харьковской области.

В 475-м ОШП СODE 9.2 сообщили об операции «Ведмежий капкан», в ходе которого, как сообщается, были зачищены несколько населенных пунктов на северо-востоке Харьковской области, в результате чего оказалась сорвана российская операция по окружению группировки СОУ в этом районе. В то же время эксперты поставили под сомнение (1, 2) заявление подразделения, указав на отсутствие свидетельств в его пользу.

Вместе с этим в DeepState обозначили, что часть территории, подконтрольной ВС РФ, оказалась отделена от основных сил «серой зоной». Об окружении российских сил западнее Артельного сообщает и Константин Машовец.

Исследователь под ником Playfra сообщает, что ВС РФ впервые провели механизированный штурм в сторону Белого Колодезя, задействовав две БМП и несколько квадроциклов, однако не достигли успеха: украинские бойцы не потеряли ни одной позиции.

Минобороны РФ заявило о захвате села Сосновый Бор к югу от Волчанска. Согласно карте DeepState, это село отстоит более чем на 8 км от зоны российского контроля.

«Сливочный каприз» обращает внимание на «флаговтыки» ВС РФ в селах Хрипуны и Анискино на северо-востоке Харьковщины. Согласно карте DeepState, Хрипуны контролируются СОУ, примыкая вплотную к «серой зоне», а Анискино удерживают ВС РФ.

На купянском направлении сообщается о восстановлении устойчивого российского присутствия в городской застройке Купянска.

Z-канал «Военный Осведомитель» утверждает, что ВС РФ вернули контроль над северо-западной частью Купянска, который утратили в результате украинского контрнаступления год назад. По информации DeepState, в Купянске отсутствуют зоны российского контроля.

«Сливочный каприз» выполнил геопривязку видео российских военных на территории локомотивного депо к югу от Купянска. DeepState обозначает этот участок как подконтрольный СОУ.

На славянском направлении зафиксировано продвижение ВС РФ в сторону Краматорска.

DeepState фиксирует, что российские войска продвинулись в районе Новомарково в сторону Краматорска.

На константиновском направлении российские войска расширили зону контроля к северо-востоку от Константиновки.

Также в DeepState указывают, что ВС РФ расширили зону контроля в Николаевке к северо-востоку от Константиновки.

На покровском направлении продолжаются бои на подступах к Доброполью.

DeepState сообщает, что российские силы продвинулись к северу от Шахова (до 2016 года — Октябрьское), двигаясь в направлении Торецкого и Кучерова Яра.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4, 5, 6), что ВС РФ продолжают пытаться взять Доброполье, прорваться к Дружковке и дороге Доброполье — Краматорск. По его сведениям, несмотря на то, что российские передовые отряды вышли на подступы к Доброполью, в целом темпы их наступления на направлении за последний месяц замедлились или вообще «обнулились». Как рассказывает Машовец, российские военные смогли взять Софиевку (до 2016 года — Артёмовка) и «просочиться» в Вольное. Кроме того, малые российские группы присутствуют в Новом Донбассе и Анновке к северо-востоку от Доброполья, но не в самом городе. В то же время южнее Доброполья российские силы захватили Матяшево, Светлое и Белицкое.

Машовец полагает, что в дальнейшем российские военные продолжат планомерно «просачиваться» в Доброполье, а также охватывать город с флангов, отрезая его от коммуникаций со стороны Краматорска. В то же время он не исключает украинских контратак во фланг наступающей группировки ВС РФ вплоть до прорыва к западным окраинам Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

На южно-донецком направлении украинские войска приближаются к Великой Новосёлке с северо-запада.

OSINT-исследователь под ником Vitaly отмечает, что ВС РФ имеют две относительно безопасные дороги в Великую Новосёлку, а украинские войска в случае ее освобождения не будут иметь ни одной, и указывает, что максимум, на что могут здесь рассчитывать СОУ, это выйти на рубеж Успеновка — Великая Новосёлка — Богатырь, что не помешает российским операциям на гуляйпольском участке.