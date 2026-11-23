В ночь на понедельник беспилотники повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» в Татарстане, связанную с системой нефтепровода «Дружба». На месте возник пожар. Еще один крупный пожар вспыхнул в Ростовской области, в районе Новошахтинского завода нефтепродуктов.
В Татарстане под удар попали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска, сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. По данным властей, в результате продолжительного налета повреждено несколько объектов, погибших и пострадавших нет. Издание Astra установило, что пожар произошел на нефтеперекачивающей станции «Калейкино», принадлежащей компании «Транснефть — Прикамье».
Это уже вторая атака на станцию за пять дней и как минимум третья с начала 2026 года. Предыдущий удар был нанесен 19 ноября. Тогда, по данным Генштаба ВСУ, были поражены три резервуара вместимостью по 50 тысяч кубометров — один загорелся, еще два получили повреждения. Российские власти подтвердили атаку, но утверждали, что крупного пожара удалось избежать.
«Калейкино» — один из важных узлов российской нефтепроводной системы. Здесь принимают и смешивают нефть из Западной Сибири, Татарстана, Башкортостана и Удмуртии, после чего направляют ее на российские НПЗ и по экспортным маршрутам, включая систему «Дружба». Мощность станции составляет около миллиона баррелей в сутки.
После предыдущей крупной атаки 23 февраля «Транснефть», по информации двух источников Reuters, сократила прием нефти в трубопроводную систему примерно на 250 тысяч баррелей в сутки. Сокращение преимущественно затронуло поставки «Татнефти». Насколько серьезными оказались повреждения после новых ударов 19 и 23 ноября и повлияли ли они на транспортировку нефти, пока неизвестно.
В Ростовской области в ту же ночь произошел пожар в районе Новошахтинского завода нефтепродуктов — единственного НПЗ региона. Как пишет Astra, возгорание возникло в направлении двух нефтяных объектов: самого НПЗ и компании «ТАТА-ГАЗ», которая занимается хранением и продажей топлива. Точное место пожара пока не установлено.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отчитался, что за ночь в регионе сбили более 80 беспилотников. По его словам, в Красносулинском районе, где расположен Новошахтинский НПЗ, из-за падения обломков возник пожар. Какой именно объект загорелся, губернатор не уточнил.
Новошахтинский завод неоднократно подвергался ударам беспилотников. После атак 25 августа и 25 сентября предприятие временно прекращало работу. В 2024 году завод переработал около 3,3 млн тонн нефти.
За неделю до новой атаки Евросоюз включил АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» в санкционный список. В обосновании Совет ЕС указал, что предприятие работает в нефтяной отрасли, которая обеспечивает российское государство значительными доходами.
В Пермском крае также сообщили о повреждении промышленного объекта в результате атаки беспилотников. Губернатор Дмитрий Махонин подтвердил попадание дронов, но не назвал предприятие. Украинские мониторинговые каналы утверждают, что ударные беспилотники FP-1 достигли промышленной зоны нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», после чего там начался пожар. Официального подтверждения поражения именно этого НПЗ пока нет. Пермский НПЗ уже неоднократно подвергался атакам. После удара 25 сентября предприятие полностью остановило переработку нефти.
Новая серия ударов происходит на фоне сокращения российской нефтепереработки. По данным Reuters, с конца октября суточные объемы переработки нефти на российских НПЗ упали примерно на 45%.