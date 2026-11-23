В ночь на понедельник беспилотники повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» в Татарстане, связанную с системой нефтепровода «Дружба». На месте возник пожар. Еще один крупный пожар вспыхнул в Ростовской области, в районе Новошахтинского завода нефтепродуктов.

В Татарстане под удар попали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска, сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. По данным властей, в результате продолжительного налета повреждено несколько объектов, погибших и пострадавших нет. Издание Astra установило, что пожар произошел на нефтеперекачивающей станции «Калейкино», принадлежащей компании «Транснефть — Прикамье».