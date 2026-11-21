Российские военные поздно вечером 20 ноября нанесли удар по Кривому Рогу. К утру субботы известно о двух погибших и почти шестидесяти раненых.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул пишет, что известно о 58 пострадавших. Среди них шестеро детей. В больницах остаются 28 человек, 11 из них в тяжелом состоянии. Погибли двое: 20-летняя фельдшер скорой помощи и 7-летний мальчик.

Удар пришелся по центру города. Министр внутренних дел Иван Выговский опубликовал видео работы спасателей на месте.