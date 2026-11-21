Российские военные поздно вечером 20 ноября нанесли удар по Кривому Рогу. К утру субботы известно о двух погибших и почти шестидесяти раненых.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул пишет, что известно о 58 пострадавших. Среди них шестеро детей. В больницах остаются 28 человек, 11 из них в тяжелом состоянии. Погибли двое: 20-летняя фельдшер скорой помощи и 7-летний мальчик.
Удар пришелся по центру города. Министр внутренних дел Иван Выговский опубликовал видео работы спасателей на месте.
По его словам, под ракетную атаку попал ресторан, где в тот момент находились семьи с детьми, персонал заведения и бригада скорой помощи, приехавшая на вызов. Когда спасатели начали эвакуировать людей, российские военные нанесли новый удар беспилотником.
Пострадали в результате атаки также многоквартирные дома, больница и гаражи. В Днепропетровской области известно о еще двух пострадавших.
Под удары попали и другие регионы Украины. В Харьковской области беспилотник попал в многоквартирный дом: пострадали по меньшей мере 11 человек. В Киеве в ночь на 21 ноября также были слышны взрывы.