До конца года на трассу Р-280, соединяющую Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом через оккупированные территории Украины, будет выделено до 20 млрд рублей из резервного фонда. До 10 млрд рублей направят на ускорение строительства обхода Мариуполя, еще до 10 млрд — на ремонт и расширение трех участков дороги в оккупированной части Запорожской области.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди опубликовал список объектов на территории России, пораженных СБС за последние 50 суток. Как отмечает Exilenova+, один из заявленных объектов расположен на рекордном расстоянии в 3550 км от украинской границы.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 18 ноября по 20:00 19 ноября стало известно как минимум о 12 погибших и 93 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Владимир Зеленский заявил, что в ходе ночного удара ВС РФ по Украине СОУ поразили три пусковые установки ОТРК «Искандер», как минимум одна из которых была уничтожена.

Telegram-канал «Досье Шпиона» пишет, что 18 ноября СОУ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по штабу 58-й общевойсковой армии ВС РФ в оккупированном Бердянске. По сведениям авторов канала, погибли семь российских военнослужащих, еще 12 получили ранения. Среди погибших, как утверждается, — начальник отдела кадров армии и Сергей Кособоков, сын командующего 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Михаила Кособокова.

Минобороны Украины сообщило, что с начала 2026 года украинские подразделения поразили дронами более 2 млн российских целей, включая свыше 320 тысяч убитых и тяжелораненых военнослужащих. Число подтвержденных поражений, по сведениям ведомства, выросло со 106 тысяч в январе до более чем 257 тысяч в октябре. В статистику включены личный состав, техника, средства ПВО, РЭБ и разведки, командные пункты, склады, системы связи, а также уничтоженные в воздухе российские беспилотники. Кроме того, с начала года украинские военные поразили более тысячи российских катеров и лодок.

Утечка из Росстата подтверждает масштаб потерь российских войск в боях за приграничное село Журавлёвка в Белгородской области, пишет «Пепел ➜ Белгород». Издание обнаружило в базе 362 записи о погибших мужчинах, не зарегистрированных в селе; 332 из них погибли в ходе боевых действий. Всего в базе упоминаются 390 смертей, поэтому реальные потери могут быть выше. Большинство смертей пришлось на период с августа 2024-го по февраль 2025 года, а пик — на октябрь и ноябрь 2024-го, когда погибли 127 военнослужащих. Ранее «Пепел» со ссылкой на участников боев оценивал потери РФ в Журавлёвке более чем в 500 человек. В качестве доказательств гибели сотен военнослужащих в боях за Журавлёвку в 2024–2025 годах «Пепел ➜ Белгород» впервые опубликовал фотографии из Журавлёвского леса, усыпанного телами погибших.

Война непропорционально затронула бедные и отдаленные регионы России, следует из анализа издания «Агентство. Новости» на основе утечки Росстата. С января 2022 года с войной были связаны 12,8% всех смертей жителей Еврейской автономной области и 11,3% — жителей Чукотки (это соответственно 3,2% и 1,8% мужчин трудоспособного возраста). В Москве доля таких смертей составила 1,2%, в Санкт-Петербурге — 0,95%, а в Чечне — 4,8%, или 0,34% трудоспособных мужчин. В абсолютных цифрах больше всего связанных с войной смертей зарегистрировали в Краснодарском крае — 10 159, затем в Башкортостане, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях.

Вооружения и военная техника

Согласно исследованию украинского издания «Мілітарний», 78% идентифицированных компонентов российских реактивных БПЛА «Герань-4» и 70% компонентов «Герань-5» оказались американского производства. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк рассказал изданию, что американские компании борются с такими поставками, но их усилий недостаточно, а также что 20–30% изделий с американскими маркировками оказываются китайскими подделками.

О главных событиях войны 19 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские войска в 10 км от Великой Новосёлки, Крымский мост подвергается атакам третьи сутки подряд. Что происходит на фронте

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