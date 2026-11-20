В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении сообщается о расширении зоны российского контроля юго-западнее Волчанска
- На купянском направлении командованию ВС РФ не удается наращивать присутствие малых групп в Купянске
- На южно-донецком направлении украинские войска продвигаются вдоль рек Мокрые Ялы и Волчья
- Массированный воздушный налет на территорию Украины — по всей стране погибли восемь человек, еще 28 человек пострадали
- В Киеве в результате атак поражены три моста через Днепр — движение по ним ограничено
- На территории Польши упали две российские крылатые ракеты и реактивный беспилотник
- The New York Times — полное восстановление автомобильного движения по Крымскому мосту может занять около двух лет
- «Досье Шпиона» — по штабу 58-й армии в Бердянске нанесен комбинированный ракетно-дроновый удар
Обстановка на фронте
На харьковском направлении сообщается о расширении зоны российского контроля юго-западнее Волчанска.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» утверждает, что ВС РФ достигли южной части жилой застройки Старицы к юго-западу от Волчанска, продвинувшись на 1 км. Согласно карте DeepState, Старица в основном находится в «серой зоне».
На купянском направлении командованию ВС РФ не удается наращивать присутствие малых групп в Купянске.
Исследователь под ником Playfra отвергает сообщения пророссийских источников, согласно которым ВС РФ продвигаются в Купянске. По его оценке, российские военные «просачиваются» в город по обоим берегам Оскола, однако их уничтожают как в самом Купянске, так и на подходах к нему. В результате, как пишет Playfra, ситуация остается патовой: российское присутствие в городе не увеличивается, но и не уменьшается.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ продолжают продвигаться на Куриловку и Купянск-Узловой, чтобы ликвидировать плацдарм ВСУ к востоку от Оскола и захватить Купянск, однако пока не добились своих целей. Тем не менее, по его сведениям, отдельным группам российских военных удалось «просочиться» в район Тищенковки и Радьковки — в северную и северо-западную часть Купянска, тогда как отдельные военные достигают западной и южной части города. Также, по его сведениям, бойцы ВС РФ «просачиваются» в Купянск-Узловой, несмотря на регулярные украинские «зачистки». Кроме того, Машовец сообщает, что СОУ по-прежнему удерживают позиции в районе Глушковки и Колесниковки.
Обозреватель полагает, что, хотя командование российской группировки «Запад» очевидно стремится привести положение «на земле» в районе Купянска в соответствие с докладами о взятии города, ее резервы сейчас задействованы в отражении украинских контратак на лиманском направлении. Он считает, что в этих условиях СОУ могут добиться определенных успехов, если контратакуют в районе Боровой.
На южно-донецком направлении украинские войска продвигаются вдоль рек Мокрые Ялы и Волчья.
Российский военблогер Анатолий Радов публикует свою версию ЛБС в районе реки Мокрые Ялы, согласно которой СОУ контролируют Фёдоровку, Комар и Весёлое. «Сливочный каприз», в свою очередь, обращает внимание на украинскую позицию в районе Ялты на реке Волчьей.
По оценке (1, 2) OSINT-исследователя Клемана Молена, украинские военные восстановили контроль над 2-й линией обороны 2024 года и «зачистили» территорию к западу от реки Мокрые Ялы, а также продолжают продвигаться на восток от Комара и на юг по берегам реки, и кроме того, проводят «зачистки» в районе Филии и Дачного, севернее по обоим берегам реки Волчьей. Кроме того, по его сведениям, СОУ регулярно атакуют Великую Новосёлку, через которую идет российская логистика, КАБ, FPV-дронами и БПЛА самолетного типа, что затрудняет доставку припасов и военнослужащих ВС РФ к ЛБС.
На запорожском направлении продолжаются позиционные бои в Малой Токмачке.
«Сливочный каприз» фиксирует украинские позиции и боевые действия в Малой Токмачке. На карте DeepState эта часть села контролируется СОУ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 20 ноября баллистических ракет «Искандер-М» / С-400, противокорабельных ракет «Циркон», 84 крылатых ракет Х-101 / «Калибр» / «Искандер-К» и 404 беспилотников типа «Шахед» (123 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов. Были сбиты или подавлены 462 цели: три баллистические и противокорабельные ракеты, 79 крылатых ракет и 380 БПЛА (94%), в том числе 102 реактивных. Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 23 локациях и падение обломков в 10 локациях.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины.
Минувшей ночью были атакованы Киев и еще девять областей Украины баллистическими ракетами и беспилотниками. По сведениям премьер-министра Сергея Корецкого, по всей стране погибли восемь человек, еще 28 пострадали. В Киеве число погибших достигло шести, 15 человек получили ранения. В Харькове поврежден корпус МРТ больницы скорой помощи, ранены четыре человека. Повреждены предприятия в Киевской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, жилые дома — в Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Сумской и Черниговской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди первых установленных погибших были трое сотрудников «Киевводоканала». Баллистическими ракетами повреждены Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты через Днепр. Движение по Подольско-Воскресенскому мосту с правого на левый берег закрыто, по Южному — разрешено только с левого на правый берег для транспорта с ограничениями по массе. Власти попросили жителей без крайней необходимости не пользоваться личными машинами. Кличко также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры. По информации администрации, в Оболонском и Голосеевском районах повреждены нежилые здания, в Подольском и Дарницком — транспортная и логистическая инфраструктура. Во время атаки в Оболонском районе загорелось трехэтажное здание. После ударов без электричества осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. В остальных районах ввели экстренные отключения из-за повреждения оборудования и перегрузки сетей, уточнили в городской военной администрации.
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель», комментируя кадры повреждения железнодорожной части Дарницкого моста в Киеве после ночного ракетного удара, отметил, что автомобильное полотно фактически не пострадало и движение по мосту продолжается.
Накануне в результате атаки на Киев повреждено здание посольства Нидерландов. Как сообщил глава нидерландского МИД, боеприпас упал позади дипмиссии и причинил незначительный ущерб. В связи с этим в МИД Нидерландов вызвали российского посла и охарактеризовал инцидент как «неприемлемый». Посольство России в Гааге в ответ заявило, что Нидерланды всё сложнее считать «сторонним наблюдателем» войны. Также накануне на территории заповедника «Древний Киев» на Подоле повреждены многочисленные объекты культурного наследия, в том числе самый старый жилой дом Киева. Во Владимирском соборе повреждены окна, также пострадали автомобили рядом.
Два человека погибли и 10 пострадали в результате атаки на Львов, рассказал мэр города Андрей Садовой. Под удар попала железнодорожная станция Скнилов, энергоинфраструктура, здание общежития, жилые дома, детская площадка и автомобили.
Ночью в приграничных с Украиной Люблинском и Подкарпатском воеводствах Польши объявили воздушную тревогу из-за возможного нарушения воздушного пространства неопознанными объектами. Польские военные подняли авиацию и привели в готовность средства ПВО, а около 07:00 временно закрыли аэропорт Жешува, расположенный в 70 км от границы с Украиной. Тревога прозвучала во время массированной российской атаки ракетами и беспилотниками по Украине.
Утром в деревне Новы-Липовце на территории Люблинского воеводства Польши упала российская ракета X-101, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, в Подкарпатском воеводстве в городе Рудник-над-Санем также могла упасть российская крылатая ракета, а в селе Молодыч — реактивный беспилотник. Министр подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал. «Мы имеем дело с очередной провокацией со стороны России. Дата, на мой взгляд, неслучайна. Сегодня коалиция желающих проводит учения в Нова-Дембе, недалеко от мест дислокации наших ВВС», — заявил Косиняк-Камыш.
Минобороны РФ утром отчиталось о массированном ударе по Украине и включило объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Киева в перечень целей.
Минобороны РФ отчиталось о перехвате в течение дня 19 ноября 33 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Орловской областями, Крымским полуостровом и над акваторией Чёрного моря. В ночь на 20 ноября были перехвачены 310 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской и Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Беспилотники нанесли удары по Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Глава региона рассказал о трех погибших. Позже он уточнил, что это жители Красноармейского района Саратовской области, и добавил, что два человека получили ранения. В результате атаки дронов повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Дроны атаковали химзавод «Дорогобуж» в Смоленской области. Издание Astra установило по видео очевидцев, что на территории завода произошел взрыв. Губернатор сообщил о повреждении промышленного и энергетического объектов, а также частного дома. По его словам, погибших и пострадавших нет. «Дорогобуж» — один из крупнейших производителей аммиачной селитры в России. После удара 25 февраля 2026 года, в результате которого погибли семь человек и еще 11 пострадали, завод останавливал производство. За первое полугодие его выручка упала на 47% год к году.
ВСУ с начала октября атаковали не менее шести мостов на путях снабжения Крыма, в том числе в районах Ростова и Новоазовска, рассказал The Insider основатель аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин. По его оценке, целями стали не только Крымский мост, но и альтернативные маршруты через оккупированный юг Украины. Повреждение переправ вынуждает ВС РФ направлять грузы по второстепенным дорогам, что замедляет доставку. Систематические удары осложняют логистику и могут замедлять наступление.
Полное восстановление автомобильного движения по Крымскому мосту после его разрушения может занять около двух лет, пишет The New York Times со ссылкой на профессора гражданского строительства и экологии Андреаса Каппоса. Эксперт ориентировался на сроки строительства конструкции: изготовление стальных элементов и их сварка заняли больше года, еще несколько месяцев потребовалось для монтажа. Ремонт может затянуться из-за новых атак беспилотников или в случае серьезного повреждения опор моста.
До конца года на трассу Р-280, соединяющую Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом через оккупированные территории Украины, будет выделено до 20 млрд рублей из резервного фонда. До 10 млрд рублей направят на ускорение строительства обхода Мариуполя, еще до 10 млрд — на ремонт и расширение трех участков дороги в оккупированной части Запорожской области.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди опубликовал список объектов на территории России, пораженных СБС за последние 50 суток. Как отмечает Exilenova+, один из заявленных объектов расположен на рекордном расстоянии в 3550 км от украинской границы.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 18 ноября по 20:00 19 ноября стало известно как минимум о 12 погибших и 93 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Владимир Зеленский заявил, что в ходе ночного удара ВС РФ по Украине СОУ поразили три пусковые установки ОТРК «Искандер», как минимум одна из которых была уничтожена.
Telegram-канал «Досье Шпиона» пишет, что 18 ноября СОУ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по штабу 58-й общевойсковой армии ВС РФ в оккупированном Бердянске. По сведениям авторов канала, погибли семь российских военнослужащих, еще 12 получили ранения. Среди погибших, как утверждается, — начальник отдела кадров армии и Сергей Кособоков, сын командующего 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Михаила Кособокова.
Минобороны Украины сообщило, что с начала 2026 года украинские подразделения поразили дронами более 2 млн российских целей, включая свыше 320 тысяч убитых и тяжелораненых военнослужащих. Число подтвержденных поражений, по сведениям ведомства, выросло со 106 тысяч в январе до более чем 257 тысяч в октябре. В статистику включены личный состав, техника, средства ПВО, РЭБ и разведки, командные пункты, склады, системы связи, а также уничтоженные в воздухе российские беспилотники. Кроме того, с начала года украинские военные поразили более тысячи российских катеров и лодок.
Утечка из Росстата подтверждает масштаб потерь российских войск в боях за приграничное село Журавлёвка в Белгородской области, пишет «Пепел ➜ Белгород». Издание обнаружило в базе 362 записи о погибших мужчинах, не зарегистрированных в селе; 332 из них погибли в ходе боевых действий. Всего в базе упоминаются 390 смертей, поэтому реальные потери могут быть выше. Большинство смертей пришлось на период с августа 2024-го по февраль 2025 года, а пик — на октябрь и ноябрь 2024-го, когда погибли 127 военнослужащих. Ранее «Пепел» со ссылкой на участников боев оценивал потери РФ в Журавлёвке более чем в 500 человек. В качестве доказательств гибели сотен военнослужащих в боях за Журавлёвку в 2024–2025 годах «Пепел ➜ Белгород» впервые опубликовал фотографии из Журавлёвского леса, усыпанного телами погибших.
Война непропорционально затронула бедные и отдаленные регионы России, следует из анализа издания «Агентство. Новости» на основе утечки Росстата. С января 2022 года с войной были связаны 12,8% всех смертей жителей Еврейской автономной области и 11,3% — жителей Чукотки (это соответственно 3,2% и 1,8% мужчин трудоспособного возраста). В Москве доля таких смертей составила 1,2%, в Санкт-Петербурге — 0,95%, а в Чечне — 4,8%, или 0,34% трудоспособных мужчин. В абсолютных цифрах больше всего связанных с войной смертей зарегистрировали в Краснодарском крае — 10 159, затем в Башкортостане, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях.
Вооружения и военная техника
Согласно исследованию украинского издания «Мілітарний», 78% идентифицированных компонентов российских реактивных БПЛА «Герань-4» и 70% компонентов «Герань-5» оказались американского производства. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк рассказал изданию, что американские компании борются с такими поставками, но их усилий недостаточно, а также что 20–30% изделий с американскими маркировками оказываются китайскими подделками.
О главных событиях войны 19 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские войска в 10 км от Великой Новосёлки, Крымский мост подвергается атакам третьи сутки подряд. Что происходит на фронте
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