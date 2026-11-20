В ночь на 20 ноября в двух воеводствах Польши, граничащих с Украиной, объявили воздушную тревогу на фоне массированного российского удара по украинской территории. Польские военные сообщили о возможном нарушении воздушного пространства страны неопознанными объектами. В Люблине включили сирены, а аэропорт Жешува временно закрыли.

Обновление. Три российских объекта нарушили воздушное пространство Польши и упали на ее территории, сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, в Новом Липовце рядом с селом Хмелек упала крылатая ракета Х-101. Объект, упавший у Рудника-над-Саном, предварительно опознали как еще одну ракету, а в Молодыче — как реактивный беспилотник. По словам министра, никто не пострадал, сообщений о повреждении критической инфраструктуры не поступало. Косиняк-Камыш назвал произошедшее провокацией и сказал, что совпадение с учениями «коалиции желающих», которые в тот же день проходили на юго-востоке Польши, он считает неслучайным.

Около 3:00 Правительственный центр безопасности Польши (RCB) разослал жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств предупреждения об угрозе атаки с воздуха. Оповещения получили, в частности, жители Люблина, Хелма, Замосця и Жешува.

«Внимание! Внимание! Внимание! Угроза атаки с воздуха. Найдите безопасное место. Следуйте указаниям служб. Ожидайте дальнейших сообщений», — говорилось в сообщениях RCB.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух военную авиацию и привело в состояние готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Около 07:00 был закрыт аэропорт Жешува, расположенный примерно в 70 км от украинской границы.

Польские военные сообщили, что проверяют информацию о возможном проникновении неопознанных воздушных объектов в воздушное пространство страны. По данным командования, специалисты анализируют показания радиолокационных систем, чтобы подтвердить предполагаемое нарушение и при необходимости принять меры противодействия. Официального подтверждения нарушения воздушного пространства на момент сообщения не было.

В эту же ночь Россия нанесла массированный удар по Украине с применением крылатых ракет и беспилотников. Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях из-за атак на энергетическую инфраструктуру ввели экстренные отключения электричества. В Киеве, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, один человек погиб, еще четверо получили ранения. В городе возникли пожары, повреждена инфраструктура.