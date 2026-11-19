На южно-донецком направлении украинские войска вышли к Весёлому примерно в 10 км от Великой Новосёлки.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» фиксирует «просачивание» украинских военных в районе Берёзового и продвижение на 1 км до жилой застройки Весёлого примерно в 10 км от Великой Новосёлки. Согласно карте DeepState, Берёзовое контролируется СОУ, а Весёлое — ВС РФ.

Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в том, что СОУ якобы пытались использовать Starlink для нанесения ударов дронами, хотя ранее Зеленский сообщал об ограничении скорости движения терминалов Starshield, а не Starlink.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 19 ноября противокорабельных ракет «Оникс» и 98 беспилотников типа «Шахед» (61 из них — реактивный), «Гербера» и БПЛА-имитаторов. 69 БПЛА — 70%, в том числе 48 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях.

Накануне вечером дроны попали в девятиэтажный дом в Чугуеве — ранены как минимум два человека, пятерых жителей спасли с верхних этажей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Минувшей ночью был нанесен массированный комбинированный удар по югу Одесской области, сообщили в Одесской ОВА. В результате атаки повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Атака не повлияла на энергоснабжение, о пострадавших не сообщалось.

Одна женщина погибла, еще один мужчина пострадал днем при атаке беспилотников на Бучанский район Киевской области, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко. В результате удара частично разрушен частный дом, тело погибшей женщины спасатели нашли под завалами. Накануне в Вышгородском районе Киевской области пострадали четверо человек, в том числе подросток.

В результате удара по Изюму в Харьковской области пострадал 21 человек, в том числе четверо детей. По словам главы ОВА, в результате удара разрушен подъезд многоквартирного жилого дома, в здании напротив загорелась квартира на пятом этаже. Под завалами могут находиться люди. По предварительной информации местных властей, удар был нанесен из РСЗО.