В сегодняшней сводке:
- На славянском направлении российские войска расширили зону контроля к северу от Рай-Александровки
- На константиновском направлении ВС РФ пытаются нарушить дронами обеспечение логистики через Дружковку
- На покровском направлении российские военные ведут снабжение по «дорогам смерти» под Добропольем
- На южно-донецком направлении украинские войска вышли к Весёлому примерно в 10 км от Великой Новосёлки
- В 2026 году по крупнейшим украинским городам и пригородам нанесено не менее 2 727 ударов ракетами и БПЛА
- Крымский мост подвергается атакам третьи сутки подряд — в Керченском проливе анонсирован запуск пассажирских катеров
- Reuters — кампания украинских налетов привела к сокращению на 45% переработки нефти в России
- «Агентство. Новости» — около 5% известных потерь ВС РФ приходится на Курскую область
Обстановка на фронте
На славянском направлении российские войска расширили зону контроля к северу от Рай-Александровки.
DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля севернее Рай-Александровки к востоку от Славянска. Само село на карте проекта почти полностью контролируется российской стороной.
На константиновском направлении ВС РФ пытается нарушить дронами обеспечение логистики через Дружковку.
Украинский фотожурналист Константин Либеров опубликовал в Instagram фотографии разрушений в Дружковке от ударов КАБ и фото тоннеля из сеток, сожженной украинской техники и НРК на дороге. По его словам, через город проходит основная часть войсковой логистики, чему пытаются помешать российские дроны.
На покровском направлении российские военные ведут снабжение по «дорогам смерти» под Добропольем.
OSINT-исследователь Клеман Молен обращает внимание на видео, где российские военные доставляют снабжение под Добропольем по одной из «дорог смерти». Он поясняет, что там находится «киллзона», в которой, по его оценкам, с 2025 года погибли тысячи или даже десятки тысяч бойцов ВС РФ, поскольку этот участок считается приоритетным для атак в сторону Доброполья и Дружковки.
На южно-донецком направлении украинские войска вышли к Весёлому примерно в 10 км от Великой Новосёлки.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» фиксирует «просачивание» украинских военных в районе Берёзового и продвижение на 1 км до жилой застройки Весёлого примерно в 10 км от Великой Новосёлки. Согласно карте DeepState, Берёзовое контролируется СОУ, а Весёлое — ВС РФ.
Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в том, что СОУ якобы пытались использовать Starlink для нанесения ударов дронами, хотя ранее Зеленский сообщал об ограничении скорости движения терминалов Starshield, а не Starlink.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 19 ноября противокорабельных ракет «Оникс» и 98 беспилотников типа «Шахед» (61 из них — реактивный), «Гербера» и БПЛА-имитаторов. 69 БПЛА — 70%, в том числе 48 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях.
Накануне вечером дроны попали в девятиэтажный дом в Чугуеве — ранены как минимум два человека, пятерых жителей спасли с верхних этажей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Минувшей ночью был нанесен массированный комбинированный удар по югу Одесской области, сообщили в Одесской ОВА. В результате атаки повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Атака не повлияла на энергоснабжение, о пострадавших не сообщалось.
Одна женщина погибла, еще один мужчина пострадал днем при атаке беспилотников на Бучанский район Киевской области, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко. В результате удара частично разрушен частный дом, тело погибшей женщины спасатели нашли под завалами. Накануне в Вышгородском районе Киевской области пострадали четверо человек, в том числе подросток.
В результате удара по Изюму в Харьковской области пострадал 21 человек, в том числе четверо детей. По словам главы ОВА, в результате удара разрушен подъезд многоквартирного жилого дома, в здании напротив загорелась квартира на пятом этаже. Под завалами могут находиться люди. По предварительной информации местных властей, удар был нанесен из РСЗО.
В Донецкой области в результате авиаудара по поселку Мирное Славянской общины пострадали два человека, поврежден 21 жилой дом, сообщили в ГСЧС. Двое раненых оказались заблокированы в одном из поврежденных домов. Спасатели извлекли их из-под завалов и передали медикам. В двух частных домах возникли пожары, однако из-за высокой активности российских беспилотников тушение пришлось приостановить.
Клеман Молен опубликовал инфографику ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и пригородам в радиусе 30 км. Авиационные бомбы и FPV-дроны в подсчет не вошли. За 2026 год он зафиксировал 2727 ударов, 894 из которых — около трети — пришлись на Киев. По оценке Молена, после тяжелого лета число атак на Киев и Харьков снизилось — ВС РФ сместили фокус на энергетические объекты и подстанции в западных регионах, расположенные за пределами крупных городов. Одновременно в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) интенсивность ударов растет, а в Одессе — после летнего пика постепенно снижается.
Исследователь связывает спад также с усилением украинской ПВО вокруг городов, однако отмечает, что сведения с сентября по ноябрь неполные: в частности, четыре зафиксированных удара по Харькову в сентябре могут отражать пробел в обработке информации. На графике также видны синхронный июньский пик атак на Харьков и Запорожье — 92 и 97 соответственно — и два пика по Одессе в июле и сентябре — по 83 удара.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» возобновил публикацию карт отключений электроэнергии в Украине. Согласно карте, наиболее тяжелая ситуация с начала ноября сложилась в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. На ней показана средняя ежедневная продолжительность отключений света по регионам.
Минобороны РФ отчиталось о перехвате в течение дня 18 ноября 51 беспилотника над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. В ночь на 19 ноября были перехвачены 53 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также Татарстаном.
Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил, что при крушении военно-транспортного самолета Ан-12 ВКС РФ в районе Кемерова 17 ноября погибли 17 военнослужащих. Канал опубликовал имена шести членов экипажа, в том числе командира корабля Михаила Абуладзе.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки последствий удара дронами FP-2 по автомобильному мосту через реку Миус в Неклиновском районе Ростовской области 17 ноября. До этого мост был атакован 8 ноября.
Генштаб ВСУ заявил, что 17 и 18 ноября были атакованы Ильский и Афипский НПЗ в Краснодарском крае. В районе Ильского НПЗ зафиксировали взрывы и задымление, поражены резервуары. На Афипском НПЗ, по предварительной информации, повреждена установка переработки нефти.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» опубликовал предполагаемую хронологию ударов по Крымскому мосту. По оценке проекта, до 16 ноября украинские беспилотники атаковали средства ПВО и РЭБ в Крыму, около моста и в Керчи. 16 ноября ракеты-дроны «Паляниця» повредили автодорожную арку, а в ночь на 17 ноября повторный удар привел к обрушению пролета вместе с аркой. После этого, как утверждает проект, по железнодорожной части моста были запущены FP-5 «Фламінго», «Нептуны», «Рута» и Ан-197. Состояние железнодорожного моста уточняется.
Военное руководство Украины располагало техническими параметрами для удара по Крымскому мосту еще летом 2025 года, однако тогда не хватало высокоточных средств поражения и опыта операторов, рассказал The Insider осведомленный источник. Согласно изученному изданием техническому анализу, уязвимым местом автомобильной части моста были стальные подвески главного пролета толщиной до 150–200 мм. Профессор университета Сент-Джордж (Лондон), заведующий кафедрой строительных конструкций Константинос Цавдаридис отметил, что после удара 16 ноября автомобильная арка накренилась, что могло указывать на повреждение опорных узлов или элементов боковой фиксации. Второй удар привел к ее обрушению.
У обрушившейся арки Крымского моста 18 ноября были замечены не менее десяти судов, пишет «Вёрстка». Среди них — шесть буксиров, землесос «Иван Черемисинов», судно для ликвидации разливов нефти «Ламор», катер «Алмаз» и пассажирское судно «Портовик Новороссийска». По информации сервиса Starboard, вечером в Керчь-Еникальском канале также находились «Упорный», «Портовик Новороссийска» и «Утриш». Автомобильная часть моста остается закрытой, поезда начали ходить накануне.
OSINT-исследователь Intelschizo обратил внимание, что после новой украинской атаки поезда по железнодорожной части Керченского моста движутся со скоростью около 26 км/ч. По его оценке, ограничения могут быть связаны с повреждением несущих конструкций, деформацией рельсов от высокой температуры или неисправностью системы автоматической блокировки.
Клеман Молен считает, что удары по Крымскому мосту стали частью начатой летом кампании по изоляции Крыма и нарушению снабжения российских войск на юге Украины. По его оценке, ВСУ последовательно атакуют мосты, связывающие полуостров с оккупированными территориями, трассу Р-280 между Ростовом-на-Дону и Крымом, а также переправы через Миус на направлении Таганрог — Мариуполь. Это вынуждает российские войска использовать понтонные переправы и второстепенные дороги, где транспорт движется медленнее и более уязвим для ударов «миддлстрайк». Молен отмечает, что по состоянию на 18 ноября железнодорожное сообщение по Крымскому мосту сохраняется, но, по имеющимся у него сведениям, по нему ходят только пассажирские поезда без грузов.
Financial Times рассказывает со слов участников удара по Крымскому мосту о применении украинской сети «летающих модемов» — беспилотников с оборудованием связи, работавших ретрансляторами. По словам собеседников издания, эта сеть поддерживала связь с ракетами и ударными дронами на всем маршруте, передавая операторам видео в реальном времени. Это позволило корректировать их полет в обход российских средств ПВО и РЭБ и наводить на уязвимые точки конструкции. FT отмечает, что такие системы стали для Украины альтернативой Starlink и Starshield, которые не использовались в операции. Издание также указывает, что российские войска начали системно применять дроны-ретрансляторы почти два года назад, поскольку не имели доступа к спутниковой сети SpaceX и создавали собственные решения с китайскими компонентами.
Украинский проект In Factum поясняет схему из материала FT: «летающие модемы» образуют цепочку дронов-ретрансляторов между наземной станцией управления и ракетой. Автономные беспилотники следуют по заранее заданным маршрутам и передают сигнал друг другу, создавая устойчивый канал связи на сотни километров. Через эту сеть оператор в реальном времени получает изображение с камеры ракеты FP-5 «Фламінго» и передает ей команды наведения, в том числе для обхода ПВО и точного поражения цели.
Ночью был вновь атакован (1, 2) Крымский мост. Предположительно, целью ночного удара была железнодорожная арка. Движение поездов по мосту остановили. По словам «главы» Крыма Сергея Аксëнова, российские специалисты сейчас оценивают ущерб. «Крымский ветер» со ссылкой на очевидцев пишет, что по мосту было как минимум два попадания, но существенных повреждений не было.
Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры визуального контроля железнодорожной части Крымского моста в Керчи после удара минувшей ночью. Средства поражения были направлены в одну точку, однако, как отмечают авторы канала, масштаб повреждений оценить сложно.
С 20 ноября между портами Крым и Кавказ начнут ходить бесплатные пассажирские катера, сообщил советник «главы» Крыма Олег Крючков. Пассажиров будут доставлять автобусами до порта Крым, затем перевозить через Керченский пролив, а на кубанском берегу пересаживать на автобусы до Краснодара или Тамани, при этом легковые автомобили катера перевозить не будут. Рейсы смогут отменять во время шторма, а бензин в канистрах проносить на борт запрещено. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в течение недели власти определят варианты и сроки восстановления Крымского моста. Отдельные элементы автомобильной части, по его словам, могут запустить через один-два месяца.
Генштаб ВСУ подтвердил удар по Крымскому мосту минувшей ночью, отметив, что он был нанесен ракетами «Нептун». По утверждению военных, мост перекрыт, а железнодорожное полотно повреждено. Кроме того, Генштаб сообщил о повреждениях трех автомобильных мостов: через Северский Донец около Пришиба в Луганской области, через Миус в районе Таганрога и через Миусский лиман у Лакедемоновки в Ростовской области.
Владимир Путин, комментируя украинские удары по Крымскому мосту на пресс-конференции в Шэньчжеэне, заявил, что российская сторона не будет договариваться о возможном перемирии в энергетике или на море. По его словам, российские власти рассматривала прекращение огня «в ряде сфер», однако после атак на мост от этой идеи отказалась. «Россия будет отвечать на удары по мосту», — заявил Путин.
Дроны атаковали нефтяные резервуары вблизи Альметьевска, заявили в пресс-службе главы Татарстана. По информации Astra, горит нефтеперекачивающая станция Калейкино — крупная НПС, перекачивающая нефть в сторону Самары, Нижнего Новгорода, а также в систему, связанную с нефтепроводом «Дружба».
Утром дроны нанесли удар по Курску. По информации губернатора области Александра Хинштейна, в результате атаки пострадали 11 человек, в том числе 12-летний ребенок. По его словам, в центре города были повреждены жилой дом, частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медколледж.
В результате украинских ударов с конца октября переработка нефти в России сократилась примерно на 45%, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. По их словам, в настоящее время нарушена или остановлена работа 15 из 35 крупных российских НПЗ. Для сравнения: в середине прошлой недели таких предприятий было девять. Суточный объем переработки, по их оценке, снизился с более чем 700 тысяч тонн в конце октября до около 400 тысяч тонн в настоящее время. В то же время средний показатель за ноябрь пока превышает 500 тысяч тонн в сутки — на 5–10% меньше, чем в сентябре и октябре, поскольку сокращение мощностей происходило постепенно.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 17 ноября по 20:00 18 ноября стало известно как минимум о 19 погибших и 88 пострадавшем мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
По подсчетам издания «Агентство. Новости» на основе утечки из Росстата, в Курской области с августа 2024 года зарегистрировали не менее 19 373 смертей, связанных с войной, — около 5% общих потерь российской армии. После вторжения ВСУ в регион ежемесячные потери до конца весны 2025 года не опускались ниже тысячи человек. Пик пришелся на декабрь 2024 года — почти 2,5 тысячи погибших. Почти две трети записей относятся к Суджанскому району, а 99% погибших — мужчины.
Вооружения и военная техника
Правительство Германии передаст Украине РЛС для будущей системы противоракетной обороны FREYJA, сообщил министр обороны страны Борис Писториус на пресс-конференции по итогам «Рамштайна».
В России проходят испытания реактивного БПЛА «Герань-6», который сможет развивать скорость до 1000 км/ч, сообщил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский со ссылкой на данные украинской разведки. По его словам, такие дроны являются фактически крылатыми ракетами, а для борьбы с ними пригодны ЗУР и ракеты «воздух — воздух».
В «Ростехе» отчитались о передаче в ВКС РФ новой партии истребителей Су-57. По подсчетам издания «Мілітарний», это уже третья партия за год, количество бортов в партии традиционно не оглашается.
О главных событиях войны 18 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: Бои на окраинах Константиновки, по Крымскому мосту возобновили движение пассажирских поездов. Что происходит на фронте
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