В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении украинские военные продвигаются в сторону государственной границы к северу от Сум
- На покровском направлении российские войска установили полный контроль над Белицким
- На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате населенного пункта в 20 км от линии фронта
- Сводки Генштаба ВСУ фиксируют сокращение количества российских атак на 68% за последние пять месяцев
- Состоялась самая массированная ночная атака беспилотников по территории России — заявляется перехват 1 441 аппарата
- Комбинированный удар по Крымскому мосту — в результате обрушилась арка автомобильного полотна
- После атак беспилотников остановились сразу три снабжающих Московский регион топливом НПЗ
- Еврокомиссия перевела Украине очередной транш кредита в размере €1,7 млрд на закупку вооружений
Обстановка на фронте
На сумском направлении украинские военные продвигаются в сторону государственной границы к северу от Сум.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщил, что СОУ полностью контролируют Юнаковку к северу от Сум, обошли Локню к северу от нее и атакуют как Локню, так и Басовку еще севернее, двигаясь в сторону государственной границы. Согласно карте DeepState, Юнаковка до сих пор почти полностью контролируется ВС РФ.
На покровском направлении российские войска установили полный контроль над Белицким.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что в городе Белицкое к юго-востоку от Доброполья уже несколько дней не фиксируется присутствие украинских военных. По его сведениям, битва за Белицкое длилась около девяти месяцев.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что ВС РФ продолжают атаковать Доброполье и отправляют туда подкрепления, несмотря на огромные потери. Он предполагает, что атаки продолжатся и зимой, и не исключает, что они будут сопровождаться диверсионными действиями.
На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате населенного пункта в 20 км от линии фронта.
Минобороны РФ заявило о захвате Заливного к западу от Терноватого в Запорожской области. Информацию подтвердили в Z-канале «Воин DV», близком к российской группировке войск «Восток». Согласно карте DeepState, Заливное расположено более чем в 20 км от зоны контроля ВС РФ.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, возросла на 27 км², тогда как в течение недели до этого — на 21 км², а еще неделей ранее — на 34 км². Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число российских атак на фронте снизилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 50 в день. Также автор ресурса составил график российских и украинских атак на основе сводок Генштаба ВСУ: за пять месяцев число российских атак снизилось на 68%, а 70% атак на фронте приходится на украинскую сторону.
Командующий сухопутными войсками ВСУ Святослав Заяц сообщил, что практика создания новых бригад Сухопутных войск приостановлена, а штурмовые полки выполняют задачи в составе корпусов и как минимум в будущем году, скорее всего, там и останутся. Экс-главкома ВСУ Александра Сырского ранее критиковали за создание новых бригад, несмотря на недостаток подготовленных офицеров, вооружений и личного состава, а также за использование штурмовых полков в качестве «личной гвардии» без взаимодействия с командованием корпусов и группировок войск.
OSINT-исследователь Клеман Молен поясняет, что Кремль стремится получить контроль над Донбассом путем переговоров, поскольку российские войска с октября 2023 года безуспешно пытаются выполнить эту задачу, для чего необходимо взять западный и восточный «пояса крепостей»: от Новогродовки и Селидова до Александровки и от Константиновки до Лимана (до 2016 года — Красный Лиман). После успешного украинского контрудара под Лиманом и контратак под Славянском российские войска продвигаются только в районе Доброполья.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 ноября баллистических ракет «Искандер-М» / «Циркон» / С-400, крылатых ракет «Искандер-К», управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69 и 306 беспилотников типа «Шахед» (92 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». Были сбиты или подавлены 211 целей: три ракеты Х-59 / Х-69, 205 БПЛА типа «Шахед» и других (67%), в том числе 48 реактивных, а также три барражирующих боеприпаса. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 44 локациях.
Поисково-спасательные работы в Камышевахе в Запорожской области завершились. В результате обстрела 2 ноября погибли 72 человека, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.
Накануне были атакованы производственные мощности компании «Королівський смак» в Светловодской общине Кировоградской области, сообщил директор по связям с общественностью Геннадий Тертычный. Компания производит растительное масло, майонезы и соусы. Удар вызвал масштабный пожар: производственное оборудование уничтожено или повреждено, утрачены большие объемы готовой продукции. Пострадали три человека, сообщили местные власти.
Минувшей ночью 17 ноября были атакованы баллистическими ракетами Северный (до 2018 года — Московский) и Южный мосты в Киеве, рассказал мэр города Виталий Кличко. В результате атаки также повреждены объекты критической инфраструктуры, в Дарницком и Днепровском районах возникли перебои с водой и отоплением. Информации о пострадавших нет. Также была повреждена наземная инфраструктура метро. Движение поездов на зеленой линии между станциями «Осокорки» и «Красный хутор» временно останавливали. Также перекрыли движение через Северный и Южный мосты, изменив маршруты наземного транспорта.
Как сообщается, удар по мостам в Киеве наносился ракетами производства КНДР. Ванты Северного моста не разрушены, хотя по ним и пытались попасть, серьезные повреждения получило само полотно моста.
В результате ударов по энергетической инфраструктуре Украины часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях осталась без электричества, сообщили в «Укренерго». Из-за значительных повреждений оборудования в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях введены аварийные отключения. В ряде других регионов действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и ограничения мощности для промышленности.
Минобороны РФ отчиталось о массированном ночном ударе по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морским судам, которые, по версии ведомства, использовались в интересах ВСУ. Ведомство заявило о поражении предприятий «Техно-Линкс» и «Укрпластик», а также Южного и Северного мостов в Киеве, заводов «Мотор Сич», «Ивченко-Прогресс» и машиностроительного завода имени Омельченко в Запорожье, предприятия «Оризон-Навигация» в Смеле в Черкасской области. Также Минобороны РФ заявило об ударах по «Южмашу» и подстанции ПС-330 в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск), «Софрахиму» в Павлограде, ТЭЦ-5 в Харькове и портовой инфраструктуре Измаила. Кроме того, ведомство утверждает, что в Чёрном море был поражен сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Черноморск (до 2016 года — Ильичёвск).
Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил в интервью Би-би-си, что масштаб и интенсивность атак на украинскую энергетику фактически удвоились по сравнению с прошлой зимой. По его словам, ВС РФ почти ежедневно атакуют энергообъекты в разных регионах, используя более разнообразное вооружение. В отдельных случаях отключения длятся 10–12 часов или несколько дней.
Минобороны РФ отчиталось о перехвате в течение дня 16 ноября 148 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями, а также Московским регионом. В ночь на 17 ноября был уничтожен 1 441 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Крымским полуостровом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
В ночь на 17 ноября российские средства ПВО уничтожили наибольшее число дронов с начала полномасштабной войны. Предыдущий рекорд был установлен предыдущей ночью — 1 336 дронов. Большинство БПЛА летели на Москву: как сообщил мэр Сергей Собянин, их было около 800, большинство из них уничтожили «на дальних рубежах», еще 321 — на подлете к столице.
Украинские силы второй раз за два дня атаковали Крымский мост. О новой атаке в ночь на 17 ноября сообщил «глава» Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, движение транспорта по мосту было остановлено. Минтранс России подтвердил, что после ночной атаки БПЛА «движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста временно приостановлено». OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ с помощью 3D-реконструкции воспроизвел предварительную картину последствий ночной комбинированной атаки на Крымский мост: «В результате многочисленных попаданий обрушился арочный пролет автомобильной части Керченского моста длиной более 270 метров. Также фиксируется повреждение железнодорожного полотна». По информации проекта, остановлено не только автомобильное и железнодорожное движение по мосту, но и судоходство через Керченский пролив. Украинский канал Exilenova+ также сообщил, что арка автомобильной части моста обрушилась.
Владимир Зеленский раскрыл детали удара по Крымскому мосту, назвав его седьмым этапом операции СБУ и СОУ, которая готовилась несколько недель. По его словам, перед атакой украинские силы последовательно поражали российские средства ПВО, радары, комплексы РЭБ и другие объекты, прикрывавшие мост. В операции применялись БПЛА самолетного типа Dovbush, Da Vinci и FP-1, высокоскоростные автономные дроны «Вендета», дроны-камикадзе «Січень», дальнобойные БПЛА MICH 2000 и Ан-197, ракеты-дроны «Рута» и «Паляниця», а также крылатые ракеты FP-5 «Фламінго» и Р-360 «Нептун». Ракеты-дроны «Паляниця», по словам Зеленского, поразили автомобильную часть моста, а железнодорожную часть атаковали «Нептуны», «Рута» и FP-5 «Фламінго».
Украинский OSINT-ресурс In Factum уточняет, что о дронах «Вендета» до сих пор ничего не было известно, а Da Vinci — альтернативное название дронов линейки Lord от нидерландской компании Destinus, известной производством малогабаритных ракет «Рута», которые также принимали участие в атаке.
СБУ также опубликовала видео ударов по мосту. На кадрах видны несколько попаданий беспилотников и взрывы в районе креплений металлических арок.
По версии СБУ, операция длилась около месяца и состояла из семи этапов. Сначала СБУ и СОУ систематически поражали российские средства ПВО, затем начали непосредственные удары по сооружению — часть из них, как утверждает служба, она провела самостоятельно. На финальном этапе к операции присоединились другие подразделения Сил обороны, а спецназ «Альфа» СБУ применил по автомобильной части моста ракеты-дроны «Паляниця», после чего пролет обрушился в воду. Как заявляет СБУ, полностью уничтожены одна металлическая арка моста и автомобильный пролет под ней, предварительно повреждена и железнодорожная часть сооружения.
Как пишет OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика», ночная атака проходила в несколько волн: до 00:40 украинские войска запускали БПЛА-имитаторы и беспилотники с винтовыми двигателями, с 00:40 до 01:30 — реактивные БПЛА, с 01:30 до 03:30 одновременно применялись ракеты и реактивные беспилотники, после чего до 05:00 атака продолжалась только реактивными БПЛА.
Компания Fire Point подтвердила применение дронов FP-1 и ракет «Фламінго» по Крымскому мосту, уточнив, что последние наносили удар по железнодорожной части.
Согласно подсчетам исследователя под ником Osinthic ꑭ, стоимость потерянных зенитных систем в непосредственной близости от Крымского моста составляет $2,4 млрд. Всего же, по оценкам, на строительство и защиту моста могло быть потрачено около $8,6 млрд.
Как пишет издание «Агентство. Новости», у Крымского моста после воздушной атаки, судя по опубликованным фото и видео, обрушилась одна из судоходных арок — наиболее сложных для восстановления конструкций. Их сборка при строительстве моста заняла около года, а доставка и установка стали одной из самых технически трудоемких частей проекта.
Сергей «Флеш» Бескрестнов обращает внимание на сохранение устойчивой связи в ходе налета на Крымский мост, несмотря на плотное прикрытие объекта средствами РЭБ и ограничения в работе Starshield.
По оценке ресурса Ukraine Battle Map, после последних ударов автомобильное сообщение с Крымом по Керченскому мосту полностью прервано, а железнодорожное — временно прекращено. Ресурс также утверждает, что уничтожены автомобильный и железнодорожный переходы в Чонгаре, а переходы у Армянска не действуют. По сведениям автора, для наземного сообщения с полуостровом остаются лишь два понтонных моста — в районах Чонгара и Армянска. Отмечается, что основным способом доставки грузов в Крым может теперь стать морское сообщение через Керченский пролив.
OSINT-аналитик издания Astra установил, что предыдущей ночью в результате атаки на нефтебазу «Флэш энерджи» в Азове в Ростовской области загорелись два резервуара с топливом. На видеозаписи, предоставленной движением «Черная Искра», виден взрыв одного резервуара, в то время как другой уже был охвачен огнем. Позднее Генштаб ВСУ подтвердил поражение этой нефтебазы. Украинские ССО заявили об ударах по двум нефтебазам в Ростовской области. По их информации, атаки проводились при содействии движения «Черная Искра», члены которого собирали сведения о целях, наводили и корректировали удары.
Беспилотники ночью массированно атаковали промышленные зоны Уфы и Салавата, сообщил Государственный комитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям. По сведениям ведомства, над территорией региона сбили более 50 беспилотников. В Госкомитете утверждают, что все заводы работают в штатном режиме, критических повреждений нет. Украинские Telegram-каналы сообщают (1, 2) об атаке на «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. По их информации, на территории предприятия возникло несколько очагов пожара. Минобороны Украины заявило о поражении предприятия. OSINT-аналитик издания Astra подтвердил, что горит именно «Газпром нефтехим Салават».
В Курске, согласно анализу Astra, после взрывов загорелась электрическая подстанция «Садовая». В результате атаки без электричества в Курске остались три тысячи домов — около 15 тысяч потребителей, написал оперштаб Курской области.
Губернатор Ростовской области сообщил, что утром беспилотники атаковали участок трассы Р-280 в Неклиновском районе, у моста через реку Миус. По предварительной информации, на 96–97 километрах дороги повреждены дорожное покрытие и металлические ограждения. Натальевский мост уже был атакован 8 ноября.
Клеман Молен нанес на карту пораженные мосты, отметив, что ВСУ пытаются нарушить логистическое сообщение российских войск вокруг Азовского моря, нанося удары в трех районах: по автомобильным маршрутам у границы между Таганрогом и Мариуполем, переходам между югом Украины и Крымом у Перекопа, Чонгара и Арабатской стрелки, а также по Крымскому мосту через Керченский пролив.
По оценке аналитического центра Rand Corp, после серии украинских ударов российская нефтепереработка могла сократиться с 5,5 млн до 3,7 млн баррелей в сутки, а также остановились сразу три снабжающих Московский регион крупных НПЗ. Как пишет The Moscow Times, Ярославский и Нижегородский НПЗ остановлены, Рязанский работает примерно на 10% мощности, а Московский — на 70%. После новых атак Омский и Киришский НПЗ загружены лишь на 30%. Куйбышевский и Сызранский НПЗ также сократили переработку, а завод в Туапсе простаивает с мая.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 15 ноября по 20:00 16 ноября стало известно как минимум о 44 погибших и 119 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» опубликовал спутниковый снимок 123-го авиационного ремонтного завода в Старой Руссе в Новгородской области, атакованного 10 ноября. На снимке от 16 ноября виден существенно поврежденный военно-транспортный самолет Ил-76. По оценке канала, в момент удара на стоянке находились три Ил-76, которые получили повреждения, однако другие борта могли быть перемещены (либо их повреждения не видны на доступном изображении).
Вооружения и военная техника
Европейская комиссия перевела Украине очередной транш кредита в размере €1,7 млрд, который предполагается потратить на закупку дронов, боеприпасов и систем ПВО, в том числе РЛС и ЗУР.
Министр обороны Германии Писториус объявил о предоставлении Украине совместного с Норвегией пакета военной помощи стоимостью около $300 млн. В частности, речь идет о закупках ЗУР для ЗРК Patriot, в том числе PAC-3, а также интеграции ЗУР для ЗРК IRIS-T в ЗРК NASAMS, передаче Украине новых РЛС, боеприпасов для F-16 и беспилотников.
О главных событиях войны 16 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ вытесняют противника из Днепропетровской области, украинский удар по Крымскому мосту. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут