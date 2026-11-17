На покровском направлении российские войска установили полный контроль над Белицким.

Исследователь под ником Playfra сообщает, что в городе Белицкое к юго-востоку от Доброполья уже несколько дней не фиксируется присутствие украинских военных. По его сведениям, битва за Белицкое длилась около девяти месяцев.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что ВС РФ продолжают атаковать Доброполье и отправляют туда подкрепления, несмотря на огромные потери. Он предполагает, что атаки продолжатся и зимой, и не исключает, что они будут сопровождаться диверсионными действиями.

На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате населенного пункта в 20 км от линии фронта.

Минобороны РФ заявило о захвате Заливного к западу от Терноватого в Запорожской области. Информацию подтвердили в Z-канале «Воин DV», близком к российской группировке войск «Восток». Согласно карте DeepState, Заливное расположено более чем в 20 км от зоны контроля ВС РФ.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, возросла на 27 км², тогда как в течение недели до этого — на 21 км², а еще неделей ранее — на 34 км². Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число российских атак на фронте снизилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 50 в день. Также автор ресурса составил график российских и украинских атак на основе сводок Генштаба ВСУ: за пять месяцев число российских атак снизилось на 68%, а 70% атак на фронте приходится на украинскую сторону.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Святослав Заяц сообщил, что практика создания новых бригад Сухопутных войск приостановлена, а штурмовые полки выполняют задачи в составе корпусов и как минимум в будущем году, скорее всего, там и останутся. Экс-главкома ВСУ Александра Сырского ранее критиковали за создание новых бригад, несмотря на недостаток подготовленных офицеров, вооружений и личного состава, а также за использование штурмовых полков в качестве «личной гвардии» без взаимодействия с командованием корпусов и группировок войск.

OSINT-исследователь Клеман Молен поясняет, что Кремль стремится получить контроль над Донбассом путем переговоров, поскольку российские войска с октября 2023 года безуспешно пытаются выполнить эту задачу, для чего необходимо взять западный и восточный «пояса крепостей»: от Новогродовки и Селидова до Александровки и от Константиновки до Лимана (до 2016 года — Красный Лиман). После успешного украинского контрудара под Лиманом и контратак под Славянском российские войска продвигаются только в районе Доброполья.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 ноября баллистических ракет «Искандер-М» / «Циркон» / С-400, крылатых ракет «Искандер-К», управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69 и 306 беспилотников типа «Шахед» (92 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». Были сбиты или подавлены 211 целей: три ракеты Х-59 / Х-69, 205 БПЛА типа «Шахед» и других (67%), в том числе 48 реактивных, а также три барражирующих боеприпаса. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 44 локациях.

Поисково-спасательные работы в Камышевахе в Запорожской области завершились. В результате обстрела 2 ноября погибли 72 человека, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.