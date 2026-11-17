Украинские силы второй раз за два дня атаковали Крымский мост. О новой атаке в ночь на 17 ноября сообщил «глава» Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, движение транспорта по мосту остановлено.

Минтранс России подтверждает, что после ночной атаки БПЛА «движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста временно приостановлено». «Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет», — говорится в сообщении министерства.

OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ с помощью 3D-реконструкции воспроизвел предварительную картину последствий ночной комбинированной атаки на Крымский мост: «В результате многочисленных попаданий обрушился арочный пролет автомобильной части Керченского моста длиной более 270 метров. Также фиксируется повреждение железнодорожного полотна». По данным канала, остановлено не только автомобильное и железнодорожное движение по мосту, но и судоходство через Керченский пролив.

Мониторинговый канала Exilenova+ также сообщает, что арка автомобильной части моста обрушилась в воду. По данным канала, речь идет о комбинированной атаке, в которой использовались ракеты.

Обновление 10:06. В ближайшее время состоится заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий атаки на Крымский мост, сообщает ТАСС.

Крымский мост также был атакован 16 ноября, после чего там временно остановили движение. Как написал тогда Z-канал «Два майора», приводя свежее фото, мост «в целом устоял». По сведениям близкого к силовикам Telegram-канала Mash, боевая часть одного из дронов «упала на правую арку со стороны Крыма», в результате чего ее «визуально повело примерно на 15 градусов».