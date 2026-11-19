По просьбе The Insider профессор университета Сент-Джордж (Лондон), заведующий кафедрой строительных конструкций Константинос Цавдаридис проанализировал открытые данные по атакам на мост и дал экспертную оценку повреждений:

«Разрушение, по всей видимости, произошло в два этапа. После удара 16 ноября арка автомобильного полотна заметно накренилась в сторону — это указывает на то, что ее опорные узлы или элементы боковой фиксации были повреждены. Второй удар привел к ее обрушению. Эта последовательность событий имеет принципиальное значение для понимания всего, что произошло.

Судоходный пролет представляет собой арочную конструкцию с затяжкой: арка и пролетная конструкция уравновешивают друг друга, поэтому обрушение одного пролета не должно привести к обрушению соседних. Уязвимыми местами являются две переходные опоры, на которых располагался пролет, а также их опорные части и деформационные швы. Автомобильное и железное полотна представляют собой отдельные сооружения.

Наибольшие риски связаны с состоянием опор. Пролетное строение около суток находилось в наклонном положении под действием собственного веса, после чего конструкция (ее изначальный вес превышает 5000 тонн; каков вес обломков, оказавшихся в воде, неизвестно) соскользнула или упала с оголовок (верхней части) опор. Логично предположить, что оголовки опор повреждены; также нельзя быть уверенным в том, что фундаменты остались целыми. Скопление обломков у оснований опор дополнительно повышает риск размыва. Только геодезическая съемка положения и наклона опор в сочетании с подводным обследованием позволит определить, можно ли использовать опоры дальше, требуется ли их локальный ремонт или же необходима масштабная реконструкция.

Стальные конструкции, которые в результате атаки были деформированы и упали в море, использовать повторно невозможно. Вероятнее всего, необходимо построить новую арку. Технически это осуществимо: первая арка была собрана на берегу в 2017 году, доставлена на место на понтонах и установлена. Сейчас выполнение таких работ связано с угрозой безопасности: транспортировка такой конструкции займет несколько дней, и в течение этого времени она была бы крайне уязвима для атаки.

Даже в нормальных условиях полное восстановление пролета с автодорогой заняло бы много месяцев. В условиях войны я бы не стал называть предельное время, которое может понадобиться. Можно восстановить дорожное движение, установив временный переход на нижнем уровне, но тогда будет заблокирован судоходный канал. Таким образом, восстановление автомобильного полотна и возобновление судоходства под мостом — взаимоисключающие задачи. Возобновить судоходство можно без извлечения всех обломков, если расчистить через них коридор, но на это также уйдут многие месяцы».