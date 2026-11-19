Военное руководство Украины еще летом 2025 года обладало необходимой технической информацией для успешного поражения Крымского моста, рассказал The Insider осведомленный источник. Операцию пришлось отложить из-за нехватки средств поражения.
«Суть в том, чтобы ослабить стяжки и вантовую часть арки и дать немного времени природе — волнам и ветру, а потом слегка приподнять конструкцию взрывной волной. Дать законам физики выполнить тяжелую работу.
Для этого нужно было попасть в определенные маленькие точки эффективного приложения сил в определенной последовательности. Не хватало сверхвысокоточных средств поражения (канал связи, стабильная картинка, телеметрия и управление) и сноровки у операторов. Очень сложно ракетой весом в сотни килограммов на скорости 400–800 км/ч поразить объект размером со стиральную машинку, да еще в условиях работы ПВО и РЭБ и отключений Starshield».
Слабые места
The Insider ознакомился с аналитической справкой, в которой изложены результаты анализа технической документации на мост и его фотоснимков. В числе наиболее слабых мест конструкции выделены подвески главного пролета в автомобильной части моста. В документе отмечается, что эти подвески, изготовленные из стальных канатов, имеют небольшое (примерно до 150–200 мм) сечение и поразить их легче, чем подвески в железнодорожной части моста.
В справке проанализированы разные способы вывести мост из строя.
- Хакерская атака на системы управления освещением моста в момент, когда под ним проходят большие российские лодки. По задумке, в темноте лодки могли взрезаться в опоры моста и повредить их. Также предлагалось с помощью взлома автоматизированной системы управления дорожным движением создать пробки и аварии на мосту, что также могло бы привести к повреждению элементов конструкции. Авторы справки называют этот способ самым простым в исполнении, однако отмечают, что серьезное повреждение моста не гарантировано.
- Уничтожение энергетической инфраструктуры моста. Способ также признан простым, но не слишком эффетивным.
- Ракетный удар с использованием высокоточного оружия при высокой концентрации средств для одновременного поражения ключевых точек моста. Эти точки: зона опор; ключевой верхний узел арки; затяжки пролетной части моста.
- Атака с помощью БПЛА.
- Атака с помощью надводных либо подводных БЭК.
- Подрыв транспорта на мосту (как уже было сделано в октябре 2022 года).
Характер повреждений и последствия
По просьбе The Insider профессор университета Сент-Джордж (Лондон), заведующий кафедрой строительных конструкций Константинос Цавдаридис проанализировал открытые данные по атакам на мост и дал экспертную оценку повреждений:
«Разрушение, по всей видимости, произошло в два этапа. После удара 16 ноября арка автомобильного полотна заметно накренилась в сторону — это указывает на то, что ее опорные узлы или элементы боковой фиксации были повреждены. Второй удар привел к ее обрушению. Эта последовательность событий имеет принципиальное значение для понимания всего, что произошло.
Судоходный пролет представляет собой арочную конструкцию с затяжкой: арка и пролетная конструкция уравновешивают друг друга, поэтому обрушение одного пролета не должно привести к обрушению соседних. Уязвимыми местами являются две переходные опоры, на которых располагался пролет, а также их опорные части и деформационные швы. Автомобильное и железное полотна представляют собой отдельные сооружения.
Наибольшие риски связаны с состоянием опор. Пролетное строение около суток находилось в наклонном положении под действием собственного веса, после чего конструкция (ее изначальный вес превышает 5000 тонн; каков вес обломков, оказавшихся в воде, неизвестно) соскользнула или упала с оголовок (верхней части) опор. Логично предположить, что оголовки опор повреждены; также нельзя быть уверенным в том, что фундаменты остались целыми. Скопление обломков у оснований опор дополнительно повышает риск размыва. Только геодезическая съемка положения и наклона опор в сочетании с подводным обследованием позволит определить, можно ли использовать опоры дальше, требуется ли их локальный ремонт или же необходима масштабная реконструкция.
Стальные конструкции, которые в результате атаки были деформированы и упали в море, использовать повторно невозможно. Вероятнее всего, необходимо построить новую арку. Технически это осуществимо: первая арка была собрана на берегу в 2017 году, доставлена на место на понтонах и установлена. Сейчас выполнение таких работ связано с угрозой безопасности: транспортировка такой конструкции займет несколько дней, и в течение этого времени она была бы крайне уязвима для атаки.
Даже в нормальных условиях полное восстановление пролета с автодорогой заняло бы много месяцев. В условиях войны я бы не стал называть предельное время, которое может понадобиться. Можно восстановить дорожное движение, установив временный переход на нижнем уровне, но тогда будет заблокирован судоходный канал. Таким образом, восстановление автомобильного полотна и возобновление судоходства под мостом — взаимоисключающие задачи. Возобновить судоходство можно без извлечения всех обломков, если расчистить через них коридор, но на это также уйдут многие месяцы».
17 ноября Минтранс России сообщал, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, а на втором участке продолжаются восстановительные работы. По словам Цавдаридиса, это свидетельствует о том, что железнодорожная часть моста также получила повреждения и эксплуатируется с ограничениями:
«Поврежденную конструкцию можно безопасно эксплуатировать с ограничениями. В долгосрочной перспективе обеспокоенность вызывает прочность любых поврежденных подвесок или узлов крепления в условиях постоянных тяжелых нагрузок. Я бы охарактеризовал состояние железнодорожного моста как „стоящий, но эксплуатируемый с ограничениями“, а не как „неповрежденный“».
Цавдаридис подчеркнул: «Большинство данных о Крымском мосте, которые сейчас распространяются, взяты из Telegram-каналов и основаны на OSINT-реконструкциях, а не на результатах реального осмотра. Пока сооружение не будет обследовано, любые категоричные утверждения о возможности его дальнейшего использования, сроках ремонта или датах возобновления движения — это лишь домыслы, кто бы их ни высказывал».
Как рассказал The Insider отставной генерал, военный аналитик Мик Райан, повреждение Крымского моста усложнит российскую военную логистику:
«Автомобильное сообщение с Крымом фактически перерезано. Существуют альтернативные маршруты через оккупированный юг Украины, однако в последние месяцы и эти пути, наряду с российскими паромами и десантными кораблями, неоднократно становились целями украинских ударов средней дальности. Таким образом, у России не осталось ни одного сухопутного маршрута снабжения Крыма, который был бы защищен от украинских атак.
Падение пролета моста в воду также ограничит судоходство в Азовское море и обратно, что скажется на российском экспорте».
Три атаки
Мост, соединяющий российский Таманский полуостров (Краснодарский край) с Керченским полуостровом в аннексированном Крыму, был частично разрушен после двух атак — 16 и 17 ноября 2026.
17 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в атаке были задействованы несколько типов беспилотников, а финальный удар нанесли ракеты «Нептун» и «Фламiнго» и ракеты-дроны «Рута». Ракеты поразили автомобильное полотно, а беспилотники — железнодорожные пути.
«Это результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ. Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие объекты на пути к финальной цели», — сообщил Зеленский.
19 ноября Украина вновь атаковала Крымский мост. Минтранс РФ сообщил, что железнодорожное движение по нему остановлено.