Подготовка ударов по Крымскому мосту велась на протяжении нескольких последних недель, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе новой атаки один из его арочных пролетов обрушился. В Кремле тем временем заявили, что мост восстановят «лучше прежнего».
«Это результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ. Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие объекты на пути к финальной цели», — пишет Зеленский.
По его словам, в атаке были задействованы несколько типов беспилотников, а финальный удар нанесли ракеты «Нептун» и «Фламинго» и дроны «Рута». Ракеты поразили автомобильное полотно, а беспилотники — железнодорожные пути.
Появились также кадры ночной атаки:
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мост, без сомнений, будет восстановлен:
«Будет намечен конкретный план. Будет определена очередность, временные рамки по восстановлению. Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего».
Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. В мае 2018-го был открыт автодорожный мост, а в декабре 2019-го — железнодорожный.
OSINT-исследователь Special Kherson Cat отмечает, что на установку арки во время строительства понадобилось 14 месяцев. Ее сборка на земле началась в августе 2016 года, она была установлена на мост только в октябре следующего года.