Подготовка ударов по Крымскому мосту велась на протяжении нескольких последних недель, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе новой атаки один из его арочных пролетов обрушился. В Кремле тем временем заявили, что мост восстановят «лучше прежнего».

«Это результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ. Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие объекты на пути к финальной цели», — пишет Зеленский.

По его словам, в атаке были задействованы несколько типов беспилотников, а финальный удар нанесли ракеты «Нептун» и «Фламинго» и дроны «Рута». Ракеты поразили автомобильное полотно, а беспилотники — железнодорожные пути.

Появились также кадры ночной атаки: