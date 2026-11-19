Крымский мост, связывающий аннексированный полуостров с Краснодарским краем, в ночь на 19 ноября вновь атаковали украинские военные. Это уже третья атака за неделю. В отличие от предыдущей она не нанесла существенных повреждений.

Об ударах по мосту написали каналы Exilenova+ и «Крымский ветер». Атаку подтвердили также российские власти полуострова и Минтранс.

Предположительно, целью ночного удара был железнодорожный мост. Движение поездов по нему на время остановили.