Крымский мост, связывающий аннексированный полуостров с Краснодарским краем, в ночь на 19 ноября вновь атаковали украинские военные. Это уже третья атака за неделю. В отличие от предыдущей она не нанесла существенных повреждений.
Об ударах по мосту написали каналы Exilenova+ и «Крымский ветер». Атаку подтвердили также российские власти полуострова и Минтранс.
Предположительно, целью ночного удара был железнодорожный мост. Движение поездов по нему на время остановили.
Степень разрушений неизвестна. По словам назначенного Россией главы Крыма Сергея Аксëнова, российские специалисты сейчас оценивают ущерб. «Крымский ветер» со ссылкой на очевидцев пишет, что по мосту было как минимум два попадания, но существенных повреждений не было.
Арка автомобильной части моста обрушилась в ночь на 17 ноября, после второй атаки за два дня. Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовила операцию несколько недель. Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о подготовке ремонта. Сроки восстановления автомобильной части моста пока не названы.