У обрушившейся арки Крымского моста сегодня, 18 ноября, заметили не менее десяти судов. Среди них шесть буксиров, землесос «Иван Черемисинов» и судно для ликвидации разливов нефти «Ламор», обратило внимание издание «Вёрстка». Автомобильная часть моста закрыта, поезда возобновили движение накануне. Когда восстановят движение машин и проход грузовых судов, российский Минтранс пока не сообщил.

К моменту подготовки публикации The Insider также изучил данные сервиса мониторинга судов Starboard. Вечером в районе Керчь-Еникальского канала на карте отображались три судна: «Упорный», «Портовик Новороссийска» и «Утриш». Первые два фигурируют в списке судов, обнаруженных «Вёрсткой» у обрушившейся арки.

Какие суда появились у моста

Помимо буксиров и двух специализированных судов, «Вёрстка» обнаружила у моста катер «Алмаз» и пассажирское судно «Портовик Новороссийска». Издание отметило, что буксиры передавали сигналы по обе стороны моста.

Землесос «Иван Черемисинов» входит в состав флота «Росморпорта». В июне 2025 года предприятие перевело его из Астрахани в Азово-Черноморский филиал для работ в портах Кавказ и Темрюк. Судно может поднимать грунт со дна и самостоятельно вывозить его. На нем также установлен кран для дноуглубительных работ возле причалов и других сооружений. Поручили ли землесосу каки-либо работы у моста, власти не уточнили. В сообщении Минтранса также нет сведений о разливе нефтепродуктов или о том, зачем к мосту подошел «Ламор».

Почти все зерно из южных портов в октябре вывезли через Черное море

Из 130,5 тысячи тонн зерна, отгруженного в октябре через порты Азово-Черноморского бассейна, 130,4 тысячи тонн пришлись на два черноморских порта: Новороссийск и Туапсе. Первый отгрузил 82,6 тысячи тонн, второй — 47,8 тысячи, следует из данных Российского зернового союза. Еще до обрушения арки на все остальные порты бассейна, включая азовские, приходилось менее 1% зерновых отгрузок. Годом ранее через бассейн в целом вывезли 5,38 млн тонн — в 41 раз больше.

До летних ограничений через азовские порты проходила почти четверть российского экспорта пшеницы. В июле после серии атак на суда Россия остановила движение по Азово-Донскому морскому каналу. В конце октября власти впервые за несколько месяцев разрешили отдельным зерновозам выйти из Азовского моря. Часть экспорта уже перенаправили на Балтику. В октябре через балтийские порты вывезли 1,56 млн тонн зерна — в 8,7 раза больше, чем годом ранее.

Железнодорожное движение через мост возобновили днем 17 ноября. К утру следующего дня составы, по утверждению российского Минтранса, ходили по расписанию. Паромная переправа второй день не работала из-за непогоды.

Арка автомобильной части моста обрушилась в ночь на 17 ноября, после второй атаки за два дня. Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовила операцию несколько недель. Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о подготовке ремонта. Сроки восстановления автомобильной части моста пока не названы.