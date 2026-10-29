Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.87

EUR

90.17

OIL

113.64

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

110

 

 

 

 

 

Новости

Россия впервые с июля разрешила зерновозам выйти из Азовского моря. Экспорт зерна начали перенаправлять через Арктику

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Российские власти впервые с июля разрешили судам с зерном покинуть Азовское море после нескольких месяцев ограничений на фоне атак на порты и судоходство в регионе. Временное разрешение получили зерновозы из портов Темрюк и Кавказ, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. По меньшей мере одно судно уже прошло через Керченский пролив в Чёрное море.

Разрешение на выход зерновозов не означает полноценного восстановления экспорта: при пересечении Чёрного моря торговые суда по-прежнему рискуют попасть под удары беспилотников. «Мало кто верит, что открытие портов существенно изменит оценку рисков», — заявил Bloomberg вице-президент брокерской компании StoneX Бертран Эстерле.

Как ранее писал The Insider, начавшиеся летом и участившиеся к августу взаимные атаки России и Украины на суда и портовую инфраструктуру привели к резкому сокращению российского зернового экспорта. В сентябре Россия экспортировала 1,7 млн тонн зерна — почти в четыре раза меньше, чем годом ранее. До введения ограничений на Азово-Черноморский бассейн приходилось около 80% российского экспорта пшеницы.

По данным Bloomberg, временное разрешение действует с понедельника. Получить его могут суда, готовые к отправлению и укомплектованные экипажами. На фоне сообщений о возобновлении движения зерновозов фьючерсы на пшеницу в Чикаго в среду подешевели на 2,8%, достигнув минимума с 1 июля.

Одновременно Россия начала использовать альтернативный маршрут экспорта зерна через Мурманск, сообщает Reuters. Впервые для этих целей задействован арктический порт, через который во время Второй мировой войны союзники доставляли грузы в СССР.

Мурманский морской торговый порт и «Деметра Холдинг» сообщили о начале погрузки первой партии зерна объемом 3400 тонн. По данным судоходных сервисов и источника Reuters на зерновом рынке, в Мурманске также планируют погрузить около 28 тысяч тонн пшеницы на судно, направляющееся в марокканскую Касабланку.

Ранее Россия перенаправляла зерновой экспорт преимущественно через Балтийское море. В сентябре балтийские порты обработали 1,2 млн тонн зерна — более 60% всего российского морского экспорта этой продукции. При этом российские чиновники заявляли о риске «недружественных действий» со стороны европейских стран НАТО в Балтийском море.

В 2023 году Россия вышла из «зерновой сделки», заключенной годом ранее при посредничестве Турции и ООН. Соглашение обеспечивало безопасный вывоз украинского зерна через Чёрное море. Москва объясняла отказ от участия препятствиями для российского экспорта продовольствия и удобрений.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Россия впервые с июля разрешила зерновозам выйти из Азовского моря. Экспорт зерна начали перенаправлять через Арктику»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  3. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте