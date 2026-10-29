Россия впервые с июля разрешила зерновозам выйти из Азовского моря. Экспорт зерна начали перенаправлять через Арктику

Российские власти впервые с июля разрешили судам с зерном покинуть Азовское море после нескольких месяцев ограничений на фоне атак на порты и судоходство в регионе. Временное разрешение получили зерновозы из портов Темрюк и Кавказ, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. По меньшей мере одно судно уже прошло через Керченский пролив в Чёрное море.

Разрешение на выход зерновозов не означает полноценного восстановления экспорта: при пересечении Чёрного моря торговые суда по-прежнему рискуют попасть под удары беспилотников. «Мало кто верит, что открытие портов существенно изменит оценку рисков», — заявил Bloomberg вице-президент брокерской компании StoneX Бертран Эстерле.

Как ранее писал The Insider, начавшиеся летом и участившиеся к августу взаимные атаки России и Украины на суда и портовую инфраструктуру привели к резкому сокращению российского зернового экспорта. В сентябре Россия экспортировала 1,7 млн тонн зерна — почти в четыре раза меньше, чем годом ранее. До введения ограничений на Азово-Черноморский бассейн приходилось около 80% российского экспорта пшеницы.

По данным Bloomberg, временное разрешение действует с понедельника. Получить его могут суда, готовые к отправлению и укомплектованные экипажами. На фоне сообщений о возобновлении движения зерновозов фьючерсы на пшеницу в Чикаго в среду подешевели на 2,8%, достигнув минимума с 1 июля.

Одновременно Россия начала использовать альтернативный маршрут экспорта зерна через Мурманск, сообщает Reuters. Впервые для этих целей задействован арктический порт, через который во время Второй мировой войны союзники доставляли грузы в СССР.

Мурманский морской торговый порт и «Деметра Холдинг» сообщили о начале погрузки первой партии зерна объемом 3400 тонн. По данным судоходных сервисов и источника Reuters на зерновом рынке, в Мурманске также планируют погрузить около 28 тысяч тонн пшеницы на судно, направляющееся в марокканскую Касабланку.

Ранее Россия перенаправляла зерновой экспорт преимущественно через Балтийское море. В сентябре балтийские порты обработали 1,2 млн тонн зерна — более 60% всего российского морского экспорта этой продукции. При этом российские чиновники заявляли о риске «недружественных действий» со стороны европейских стран НАТО в Балтийском море.

В 2023 году Россия вышла из «зерновой сделки», заключенной годом ранее при посредничестве Турции и ООН. Соглашение обеспечивало безопасный вывоз украинского зерна через Чёрное море. Москва объясняла отказ от участия препятствиями для российского экспорта продовольствия и удобрений.