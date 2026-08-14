Второй российский танкер — газовоз СПГ, способный пробивать двухметровый лед, впервые отправился в Арктику

Россия ввела в эксплуатацию второй танкер — газовоз СПГ ледового класса Arc7 отечественного производства. Как сообщает Reuters, «Константин Посьет» (IMO: 9904704), согласно данным LSEG, вышел из Уссурийского залива в Приморском крае и направляется в Арктику. Судно должно прибыть в неназванный пункт назначения 30 августа.

Танкер построен на судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» в городе Большой Камень (Приморский край) для обслуживания проекта «Арктик СПГ — 2», который находится под санкциями США.

Первый танкер ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин» (IMO: 9904546) ССК «Звезда» передал заказчику в декабре 2025 года. Такие танкеры способны пробивать двухметровый лед. Завод планировал построить 15 таких судов, но санкции привели к задержкам. Третий танкер, работающий на «Арктик СПГ — 2», — «Меркурий» (Merkuriy, IMO 9326689).

Как рассказала The Insider Анна Орлова, расследовательница НКО «Арктида», специализирующейся на исследованиях российской Арктики, танкеры класса Arc7 позволят компании «Новатэк», оператору «Арктик СПГ — 2», вывозить сжиженный газ круглый год: