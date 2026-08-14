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Новости

Второй российский танкер — газовоз СПГ, способный пробивать двухметровый лед, впервые отправился в Арктику

The Insider
«Константин ‌Посьет». Фото: ССК «Звезда»

«Константин ‌Посьет». Фото: ССК «Звезда»

Россия ввела в эксплуатацию второй танкер — газовоз СПГ ледового класса Arc7 отечественного производства. Как сообщает Reuters, «Константин Посьет» (IMO: 9904704), согласно данным LSEG, вышел из Уссурийского залива в Приморском крае и направляется в Арктику. Судно должно прибыть в неназванный пункт назначения 30 августа.

Танкер построен на судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» в городе Большой Камень (Приморский край) для обслуживания проекта «Арктик СПГ — 2», который находится под санкциями США.

Первый танкер ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин» (IMO: 9904546) ССК «Звезда» передал заказчику в декабре 2025 года. Такие танкеры способны пробивать двухметровый лед. Завод планировал построить 15 таких судов, но санкции привели к задержкам. Третий танкер, работающий на «Арктик СПГ — 2», — «Меркурий» (Merkuriy, IMO 9326689).

Как рассказала The Insider Анна Орлова, расследовательница НКО «Арктида», специализирующейся на исследованиях российской Арктики, танкеры класса Arc7 позволят компании «Новатэк», оператору «Арктик СПГ — 2», вывозить сжиженный газ круглый год:

«Ключевое отличие „Алексея Косыгина“ от стандартных газовозов заключается в его способности самостоятельно преодолевать ледяные поля толщиной до 2,1 метра. Это критически важно для работы в акватории Карского моря и Обской губы в зимний период, длящийся с декабря по май, когда толщина однолетнего льда часто превышает полтора метра, а торосистые образования блокируют движение судов более низких классов.

До этого момента проект „Арктик СПГ — 2“ находился в сложной ситуации: завод производил продукцию, но ее вывоз в зимние месяцы был физически невозможен из-за отсутствия судов, способных оперировать в замерзающей Обской губе. С помощью нового танкера можно будет осуществлять две-три отгрузки ежемесячно даже в самые суровые морозы, обеспечивая экспорт до 250 тысяч тонн СПГ в месяц.

Это позволит предотвратить так называемое затоваривание. Технологический цикл сжижения газа непрерывен, и если резервуары хранения заполнены, а танкера под загрузку нет, то производство приходится останавливать. Процедура полной остановки и последующего перезапуска линий сжижения в арктических условиях — рискованная и дорогостоящая операция. Судно класса Arc7 обеспечит минимально необходимый ритм отгрузки и позволит сохранить непрерывность производственного цикла».

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