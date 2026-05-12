Новый российский танкер-газовоз начал работу на проекте «Арктик СПГ 2», который находится под санкциями США

Танкер «Меркурий» (Merkuriy, IMO 9326689), недавно вошедший в российский флот газовозов, принял груз с плавучего хранилища, используемого для перевалки газа с проекта «Арктик СПГ 2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании LSEG.

Согласно этим данным, 9 мая «Меркурий» был загружен на плавучем хранилище «Саам» недалеко от Мурманска, после чего направился на запад. Пункт назначения пока неизвестен.

За последние несколько месяцев Россия пополнила свой флот четырьмя танкерами для перевозки сжиженного природного газа (СПГ): это «Орион» (Orion, IMO 9294264), «Луч» (Luch, IMO: 9317315), «Меркурий» и «Космос» (Kosmos, IMO: 9300817). Суда, построенные в 2005–2006 годах, переданы новым владельцам и перерегистрированы под российским флагом.

Хранилище «Саам» функционирует на Кольском полуострове с 2023 года. Оно служит перевалочной базой для СПГ, производимого «Новатэком» — основным владельцем «Арктик СПГ 2». Этот завод по производству СПГ находится под санкциями США.

Ранее 12 мая источники Reuters сообщали, что Индия отказалась закупать российский СПГ, подпадающий под санкции США, несмотря на дефицит топлива из-за войны на Ближнем Востоке. Агентство отмечает, что Москва стремится диверсифицировать поставки, поскольку в апреле вступил в силу запрет Европейского союза на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, а с начала 2027 года будут запрещены и поставки по долгосрочным контрактам.