Индия отказалась закупать российский сжиженный природный газ из-за санкций США — Reuters

Индия отказалась закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), подпадающий под санкции США, несмотря на дефицит топлива из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами.

По их словам, Нью-Дели пытается сохранить баланс между обеспечением энергетической безопасности и рисками, связанными с американскими санкциями. Один из источников отметил, что поставки СПГ сложнее скрыть от спутникового отслеживания, чем поставки нефти.

Из-за позиции Индии в подвешенном состоянии оказался танкер Kunpeng с грузом СПГ с российского завода Portovaya в Балтийском море, находящегося под санкциями США. Ранее Reuters сообщал со ссылкой на данные LSEG, что судно направлялось к терминалу Dahej на западе Индии. Сейчас танкер находится у берегов Сингапура и не указывает пункт назначения.

Как сообщили источники Reuters, Индия передала свое решение заместителю министра энергетики России Павлу Сорокину во время его визита 30 апреля. Тогда он встречался с министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури. По словам одного из собеседников агентства, Сорокин может вновь приехать в Индию в июне для продолжения переговоров.

При этом закупки российской нефти Индией продолжаются. Этому способствует временное послабление санкций США, которое было введено из-за энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

Источники Reuters также сообщили, что Индия готова покупать российский СПГ, не подпадающий под санкции, однако бóльшая часть таких объемов уже законтрактована Европой. Крупным покупателем как санкционного, так и несанкционного российского СПГ остается Китай.

До начала войны с Ираном Индия покрывала около половины своего потребления газа за счет импорта, причем примерно 60% поставок проходили через Ормузский пролив. Более половины импортируемой нефти также поступало этим маршрутом.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне призвал граждан экономить топливо и иностранную валюту: работать из дома, меньше путешествовать за границу и сократить импорт золота и растительного масла.