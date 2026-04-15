Танкер с российским СПГ с завода «Портовая» впервые с момента введения против него санкций в 2025 году направляется в Индию — Reuters

Танкер Kunpeng с грузом сжиженного природного газа с российского завода «Портовая» на Балтийском море держит курс на индийский СПГ-терминал в Дахедже, следует из данных мониторинговой платформы LSEG, сообщает Reuters. Если поставка состоится, отмечает агентство, она станет первой отгрузкой российского СПГ в Индию с момента введения санкций США против этого завода в январе 2025 года. С началом действия санкций грузы с «Портовой» и «Арктик СПГ 2» шли только в китайский Бэйхай и в Калининград.

По словам Мартина Сениора, главы отдела ценообразования на СПГ в отраслевом издании Argus, если груз дойдет до адресата, Россия откроет для подсанкционного СПГ второй экспортный рынок. Отмечается, что Индия никогда публично не обязывалась отказываться от российских энергоносителей, хотя президент США Дональд Трамп заявлял в прошлом году, что премьер-министр Нарендра Моди лично заверил его в обратном. Нью-Дели неизменно ссылается на собственные критерии — цену, надежность поставок и интересы потребителей. Усилившийся энергетический кризис после закрытия Ормузского пролива из-за войны на Ближнем Востоке повысил интерес Индии к альтернативным источникам.

Как пишет Reuters, для России поставка в Индию принципиально важна в стратегическом плане: Евросоюз вводит запрет на импорт российского СПГ с 2027 года, и Москва заинтересована в диверсификации рынков сбыта. «Портовая» мощностью в 1,5 млн тонн СПГ в год была запущена в сентябре 2022 года, а с марта 2025-го, помимо китайского направления, отгружает по одному грузу в месяц в Калининград.

Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели договорились подготовиться к возобновлению прямых поставок российского СПГ в Индию — впервые с начала полномасштабной войны в Украине.