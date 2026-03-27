Москва и Нью-Дели договорились подготовиться к возобновлению Россией прямых продаж сжиженного природного газа (СПГ) впервые с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

По словам одного из собеседников агентства, переговоры могут быть завершены в течение нескольких недель. «Устная договоренность» о заключении сделки по поставкам СПГ была достигнута во время встречи между замминистра энергетики Павла Сорокина и министра нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пури в Дели 19 марта.

Индийские власти также отдельно уведомили своих крупнейших импортеров энергоносителей о необходимости подготовиться к возобновлению закупок Индией российского СПГ. Индия уже обратилась в Вашингтон по поводу возможного снятия санкций с этих поставок.

Стороны также договорились о возможном увеличении продаж российской нефти в Индию. Они могут удвоиться по сравнению с уровнем января этого года и составить в итоге порядка 40% от общего месячного объема импорта.

Индия была одним из главных покупателей российских энергоносителей — и, в частности, нефти. С августа прошлого года, однако, администрация президента США оказывала на Нью-Дели давление, заставляя отказаться от этих закупок. В начале февраля американский президент заявил, что Индия отказалась от российской нефти в обмен на торговую сделку.

Начало совместной операции США и Израиля против Ирана спровоцировало кризисную ситуацию на мировом рынке энергоносителей. На этом фоне Минфин США временно разрешил индийским НПЗ закупать российскую нефть, а затем и вовсе временно снял ограничения на сделки с российской нефтью, загруженной на суда до 12 марта.