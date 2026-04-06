России не хватает флота для поставок СПГ в Азию, основным рынком остается Европа — исследование CHNL

The Insider
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Россия может столкнуться с серьезными логистическими трудностями при попытке перенаправить поставки с проекта «Ямал СПГ» в Азию. Об этом говорится в исследовании норвежского центра CHNL.

Сейчас бóльшая часть поставок идет в Европу. Но Россия планирует переключиться на азиатские рынки. При этом Евросоюз уже утвердил запрет на импорт российского СПГ с 2027 года.

По оценке экспертов, существующий флот не справится с новыми задачами. Если все поставки направить в Азию, суда смогут выполнять только 120–130 рейсов в год. Это более чем в два раза меньше текущих объемов.

Главная причина — длинные маршруты. Доставка в Азию занимает больше времени, чем в Европу. Также часть судов не может работать зимой в сложных ледовых условиях.

Сейчас у России есть:

  • 14 ледокольных танкеров Arc7
  • 6 судов Arc4
  • 5 обычных газовозов

Чтобы сохранить объемы экспорта, России нужно расширять флот. Но сделать это сложно из-за санкций против судостроения. С 2023 года удалось достроить только два новых ледокольных судна.

Другой вариант — привлекать дополнительные танкеры. По оценкам аналитиков, потребуется еще 25–35 судов. Их можно использовать для маршрутов через Суэцкий канал или вокруг Африки.

Пока Европа остается главным покупателем СПГ с Ямала. В 2025 году больше всего поставок получили Франция и Бельгия. Китай занял третье место.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация изменилась. В феврале 2026 года все поставки «Ямал СПГ» шли только в Европу. В Азию не отправили ни одной партии.

