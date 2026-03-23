Мировой экспорт СПГ упал до шестимесячного минимума на фоне войны на Ближнем Востоке

Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) снизился до минимума за последние шесть месяцев, пишет Bloomberg. Как показывает анализ данных сервиса отслеживания судов Kpler, средний объем отгрузок СПГ на мировом рынке за последние 10 дней снизился до 1,1 млн тонн — это самый низкий показатель с сентября 2025 года.

Падение в основном связано с ситуацией в Катаре и в меньшей степени — в ОАЭ. Обе страны поставляют топливо через Ормузский пролив, движение по которому почти полностью прекращено из-за угроз со стороны Ирана. В начале марта Катар после иранских ударов вынужден был закрыть завод в Рас-Лаффане — крупнейший в мире поставщик СПГ. Еще одна атака произошла 18 марта, в результате были повреждены две из 14 производственных линий, на их ремонт уйдут годы, отмечает Bloomberg.

В течение последнего года мировое производство СПГ постоянно росло, главным образом благодаря новым проектам в США и Канаде. Однако сейчас рост остановился из-за прекращения поставок катарского СПГ и фактического закрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового объема поставок СПГ.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В результате авиаударов были разрушены объекты иранской нефтегазовой инфраструктуры, а также убиты высокопоставленные представители властей Исламской республики, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Иран в ответ начал наносить удары по всему региону.