Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

258

 

 

 

 

 

Новости

ЕС увеличил импорт российского сжиженного газа на фоне сокращения поставок с Ближнего Востока — FT

The Insider
Иллюстрация к материалу

По итогам первых трех месяцев года Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» до 5 млн тонн — это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Kpler. По оценкам экологической некоммерческой организации Urgewald, страны — члены ЕС потратили на газ с  «Ямал СПГ» около €2,88 млрд.

Рост импорта российского СПГ отмечается на фоне сокращения поставок катарского: Катар временно прекращал производство и отгрузку СПГ из-за ударов Ирана и перекрытия Ормузского пролива. Как пишет FT, с января по март «Ямал СПГ» отправил 71 партию СПГ, 69 из которых предназначались для ЕС (в том числе 25 — в марте). Хотя детали контрактов по продаже газа с «Ямала» неизвестны, источники, знакомые с работой проекта, утверждают, что долгосрочные договоры предполагают определенную гибкость цен, которые растут в периоды подорожания энергоносителей.

Согласно данным Еврокомиссии за 2026 год, более двух третей импортируемого Евросоюзом СПГ поступает из США. Средний уровень запасов газа в ЕС сейчас ниже нормы.

В конце января страны — члены Евросоюза официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, как трубопроводного, так и СПГ. Согласно плану, Европа должна полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте