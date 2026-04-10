ЕС увеличил импорт российского сжиженного газа на фоне сокращения поставок с Ближнего Востока — FT

По итогам первых трех месяцев года Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» до 5 млн тонн — это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Kpler. По оценкам экологической некоммерческой организации Urgewald, страны — члены ЕС потратили на газ с «Ямал СПГ» около €2,88 млрд.

Рост импорта российского СПГ отмечается на фоне сокращения поставок катарского: Катар временно прекращал производство и отгрузку СПГ из-за ударов Ирана и перекрытия Ормузского пролива. Как пишет FT, с января по март «Ямал СПГ» отправил 71 партию СПГ, 69 из которых предназначались для ЕС (в том числе 25 — в марте). Хотя детали контрактов по продаже газа с «Ямала» неизвестны, источники, знакомые с работой проекта, утверждают, что долгосрочные договоры предполагают определенную гибкость цен, которые растут в периоды подорожания энергоносителей.

Согласно данным Еврокомиссии за 2026 год, более двух третей импортируемого Евросоюзом СПГ поступает из США. Средний уровень запасов газа в ЕС сейчас ниже нормы.

В конце января страны — члены Евросоюза официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, как трубопроводного, так и СПГ. Согласно плану, Европа должна полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года.