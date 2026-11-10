Ключевую роль в российских арктических проектах играет государство, вне зависимости от формальной структуры собственности — доклад «Арктиды»

Инфраструктурные проекты, реализуемые на землях коренных народов Арктики, могут негативно влиять на их жизнь в разных аспектах:

Загрязнение. Пример — золотодобыча в Республике Саха.

Затруднение доступа к определенной территории, конфликт вокруг промышленной инфраструктуры. Пример — «Восток Ойл» и ее подрядчик «Ямалдорстрой».

«Климатические и экологические изменения, вызванные в том числе промышленным освоением арктического региона, увеличивают риски целостности логистической и промышленной инфраструктуры, а также вероятность аварий. Последние, в свою очередь, ведут к масштабным экологическим катастрофам с утечками токсичных веществ и ускоряют климатический кризис».

Вместе с тем автор доклада отмечает, что данных об уже задокументированном ущербе и конфликтах недостаточно для выводов о влиянии выбранных для мониторинга 15 проектов на коренные народы, поскольку «значительная часть рисков возникает за пределами основной промышленной площадки». Эти риски связаны с использованием дорог и портов, энергетикой, судоходством, обращением с опасными отходами.

«Каждая из этих составляющих создает собственный набор рисков, которые при этом зачастую не учитываются в документации по основному проекту. Важно отметить, что слишком узкое определение контура проекта может привести к тому, что часть затрагиваемых территорий, ресурсов и сообществ не будет включена в оценку воздействия, а следовательно, и в последующие процедуры участия, предотвращения и минимизации вреда, мониторинга и возмещения ущерба».

Пример: проект «Ямал СПГ», по которому можно судить о кумулятивном воздействии многолетнего промышленного освоения территории на окружающую среду и традиционное хозяйство. «Проектная документация фиксирует использование территории кочевыми оленеводами, пересечение лицензионного участка сезонными маршрутами, риск вытеснения оленей на соседние пастбища, шумовое и световое воздействие и возможные последствия для ихтиофауны». Аналогичные риски связаны с проектом «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове,

Еще одна проблема связана с тем, что в некоторых случаях земли, на которых живут коренные народы, не имеют статуса территории традиционного природопользования (ТТП). Пример: Мурманская область, где живут саами, однако ТТП полностью отсутствуют. В регионе находятся порт «Лавна», предприятие «Полярный литий», Кольская АЭС, но в документации проектов саами не рассматриваются как отдельная затрагиваемая группа.

«Саами, живущие в регионе, ведут в том числе традиционные виды хозяйства, которые зависят от характеристик окружающей среды и чувствительны даже к тому негативному воздействию на нее, которое „потерялось“ бы в городской среде».