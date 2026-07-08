Российские коренные народы представлены в ООН агентством, связанным с ФСБ, и экспертом, аффилированным с «Норникелем» — «Арктида»

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), во-многом определяющее российскую позицию на международных площадках по защите прав коренных народов, возглавляют бывшие сотрудники российских спецслужб, говорится в расследовании НКО "Арктида".
ФАДН было создано в 2015 году для выработки и реализации государственной национальной политики и изначально фокусировалось на поддержании спокойствия на Северном Кавказе, однако впоследствии заметное место в его работе стали занимать также вопросы прав народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Сейчас представители ФАДН возглавляют российскую делегацию на Постоянном форуме ООН по вопросу коренных народов (ПФКН), выступают партнёром Школы общественной дипломатии, готовящей «международных представителей» коренных народов, и распределяют федеральные субсидии в рамках программы «Реализация государственной национальной политики» среди НКО, работающих в этой сфере.
Выходцы из ФСБ, ГРУ и Минобороны в составе ФАДН
С самого основания ФАДН возглавляет Игорь Баринов. С 1993 года он служил в ФСБ, дослужившись до должности командира регионального подразделения группы "Альфа" УФСБ по Свердловской области, участвовал в операциях в Северной Осетии и Чечне. В 2003–2015 годах Баринов был депутатом Государственной думы, где входил в Комитет по обороне.
Баринов регулярно возглавляет российскую делегацию на сессиях ПФКН: например, в мае на 25-й сессии Форума он в своём выступлении отметил, что западные санкции против России негативно отражаются на жизни коренных народов.
Подчиненные Баринова также связаны с силовыми структурами. Его первый заместитель Станислав Бедкин имеет воинское звание полковника; в телефонных контактах других пользователей он фигурирует под именем «Стас 2 Служба».
«Вторая служба» — это Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Советник Баринова Михаил Мишин на сайте ФАДН официально не представлен, однако фигурирует в зарплатных ведомостях организации, имеющихся в распоряжении «Арктиды», и одновременно руководит ситуационным центром подведомственного агентству ФГБУ «Дом народов России». Военный билет Мишина выдан 10-м Управлением ФСБ России.
Возглавляет "Дом народов России" Анна Полежаева - уроженка Екатеринбурга и бывшая жена главы управделами ФАДН Евгения Полежаева. До переезда в Москву он работал в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области. Отец Полежаева — ветеран войск спецназа, знакомый с Бариновым ещё со свердловского периода. Заместитель Полежаевой Ольга Носырева работала с Евгением Полежаевым в Свердловской области и в телефонных контактах записана как «помощница Баринова».
Начальник отдела ФАДН по защите государственной тайны Евгений Прокопцов до прихода в агентство служил в Центре специального назначения «Сенеж», одном из наиболее закрытых подразделений Сил специальных операций РФ. Его подчинённый Николай Мартынцев начинал карьеру в структуре Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны, а впоследствии перешёл в Управление финансово-экономической деятельности Центрального аппарата Минобороны.
Александр Терешкин, ранее возглавлявший Управление анализа, прогноза и работы с иностранными гражданами, до перехода в ФАДН работал в управлении информационных систем Спецсвязи ФСО и в ГУП «4 ЦНИИ» Министерства обороны — ведущем институте по разработке стратегического ракетного вооружения.
Всего, по подсчётам "Арктиды" на основе кадровых данных ФАДН, карьера не менее 13 сотрудников ведомства в разные годы была связана с ФСБ, ГРУ, ФСО, МВД и Министерством обороны. При этом именно ключевые работники ФАДН представляют Россию на основных международных форумах по правам коренных народов.
«Независимые» эксперты
Кроме официальных государственных делегаций, в международных площадках по защите прав коренных народов могут участвовать представители, номинированные организациями коренных народов напрямую. Они должны быть независимы от правительств и корпораций для того, чтобы они могли в случае необходимости выступать в противовес официальным делегациям от государств.
Одним из наиболее заметных независимых экспертов от России на протяжении многих лет остаётся Алексей Цыкарев, международный эксперт по правам человека из Карелии. В 2013–2019 годах он был членом Экспертного механизма ООН по правам коренных народов при Совете ООН по правам человека, в том числе в должностях заместителя председателя и председателя. В 2020–2022 годах Цыкарев стал независимым экспертом Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов от региона Восточная Европа, Россия, Средняя Азия и Закавказье.
Несмотря на формально независимый статус, Цыкарев участвовал в разработке обновлённой политики взаимодействия с коренными народами для компании "Норникель", утвержденной в 2024 году. По его словам, консультанты дважды побывали в посёлках Таймыра и Мурманской области, а руководство компании в основном одобрило их предложения. До этого, в 2023 году, на сессии ПФКН Цыкарев в своем докладе для ПФКН одобрительно комментировал переселение ненцев из таймырского посёлка Тухард, организованное «Норникелем», называя его соответствующим принципу свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС).
Кроме того, Цыкарев работает программным директором «Школы общественной дипломатии коренных малочисленных народов России», совместного проекта МГИМО, RAIPON и ФАДН по подготовке молодых лидеров, которые будут представлять интересы коренных народов на федеральном и международном уровне. Генеральный спонсор школы - "Норникель".
Цыкарев также тесно связан с Межрегиональной общественной организацией «Объединение коренных малочисленных народов „Союз“» (КМНСОЮЗ), которую возглавляет Антонина Горбунова, его преемница на посту члена Экспертного механизма ООН по правам коренных народов. Они часто выступают на одних и тех же мероприятиях.
Согласно данным о финансовых операциях, имеющихся в распоряжении «Арктиды», в 2021–2025 годах КМНСОЮЗ получил от «Норникеля» 91,8 миллиона рублей — около 63% всего бюджета организации за этот период. При этом пятая часть всех расходов КМНСОЮЗ в конечном счёте выводилась на счета самого Цыкарева: за тот же период ему было перечислено 21,1 миллиона рублей — как физическому лицу, а как индивидуальному предпринимателю — в виде оплаты «экспертных» или «экспертно-консультационных услуг». В 2021 году он получил от организации 1,4 миллиона рублей, в 2024-м — уже 6,6 миллиона, а в 2025-м — 8,4 миллиона. За четыре года его доходы от КМНСОЮЗ выросли в шесть раз при том, что общий бюджет самой организации принципиально не менялся.
Есть в биографии Цыкарева и ещё одна интересная деталь: в 2018 году ему было отказано в финской визе. В качестве официального основания указывалась угроза национальной безопасности. Аналогичное визовое решение впоследствии приняла и Эстония.
Репрессии против коренных активистов
Выступления представителей от России, тесно ассоциированных с силовыми структурами и добывающими компаниями, на международных площадках ООН проходят на фоне очередных репрессий в отношении коренных активистов. В декабре прошлого года в Москве была арестована Дарья Егерева — представительница селькупов, правозащитница и климатическая активистка, которая на протяжении многих лет отстаивала интересы коренных народов России на международных площадках ООН.
В 2023 году Международный форум коренных народов по изменению климата избрал её сопредседателем, и именно в этой роли она возглавила участие коренных народов в климатической конференции COP30 в Бразилии. Меньше чем через месяц после окончания конференции Егерева была арестована по статье об участии в «террористической организации». Такой статус получил «Абориген форум» — экспертная сеть, в состав которой входил Центр содействия коренным малочисленным народам Севера, который Егерева ранее представляла. В тот же день, когда арестовали Егереву, силовики пришли ещё как минимум к 17 активистам в Республике Саха (Якутии), Петербурге, на Алтае, в Кузбассе, в Мурманской и Томской областях. В конце апреля Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на продление ареста, Егерева участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО-6. Суд оставил решение в силе.
Адвокат Егеревой Ольга Подоплелова называет происходящее «юридическим абсурдом»: «Абориген форум» занимался мирной экспертной и исследовательской работой, никогда не был частью какой-либо другой организации и самораспустился ещё до того, как был признан «террористическим».
«Само это дело следует рассматривать в более широком контексте давления на независимые движения коренных народов», — говорит Подоплелова.
Арест Егеревой, вероятно, не случаен: В феврале 2025 года под эгидой Конвенции ООН о биологическом разнообразии был запущен Калийский фонд (Cali Fund) — финансовый механизм, направленный на справедливое распределение выгод от коммерческого использования природы и поддержку глобальных целей по сохранению биоразнообразия. По словам активиста Павла Суляндзиги, Дарья Егерева была «кандидатом номер один» от России в Руководящий комитет фонда в силу того, что именно она среди коренных активистов специализировалась на вопросах биоразнообразия.
Однако в итоге в руководство фонда вошёл все тот же аффилированный с "Норникелем" Алексей Цыкарев. В апреле также стало известно, что именно он получит грант от Проектного офиса развития Арктики на проведение исследования о механизмах защиты традиционных знаний коренных малочисленных народов, которое будет представлено на 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP17) в октябре. Ранее в подобных конференциях участвовала Дарья Егерева.