Российские коренные народы представлены в ООН агентством, связанным с ФСБ, и экспертом, аффилированным с «Норникелем» — «Арктида»

Несмотря на формально независимый статус, Цыкарев участвовал в разработке обновлённой политики взаимодействия с коренными народами для компании "Норникель", утвержденной в 2024 году. По его словам, консультанты дважды побывали в посёлках Таймыра и Мурманской области, а руководство компании в основном одобрило их предложения. До этого, в 2023 году, на сессии ПФКН Цыкарев в своем докладе для ПФКН одобрительно комментировал переселение ненцев из таймырского посёлка Тухард, организованное «Норникелем», называя его соответствующим принципу свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС).

Кроме того, Цыкарев работает программным директором «Школы общественной дипломатии коренных малочисленных народов России», совместного проекта МГИМО, RAIPON и ФАДН по подготовке молодых лидеров, которые будут представлять интересы коренных народов на федеральном и международном уровне. Генеральный спонсор школы - "Норникель".

Цыкарев также тесно связан с Межрегиональной общественной организацией «Объединение коренных малочисленных народов „Союз“» (КМНСОЮЗ), которую возглавляет Антонина Горбунова, его преемница на посту члена Экспертного механизма ООН по правам коренных народов. Они часто выступают на одних и тех же мероприятиях.

Согласно данным о финансовых операциях, имеющихся в распоряжении «Арктиды», в 2021–2025 годах КМНСОЮЗ получил от «Норникеля» 91,8 миллиона рублей — около 63% всего бюджета организации за этот период. При этом пятая часть всех расходов КМНСОЮЗ в конечном счёте выводилась на счета самого Цыкарева: за тот же период ему было перечислено 21,1 миллиона рублей — как физическому лицу, а как индивидуальному предпринимателю — в виде оплаты «экспертных» или «экспертно-консультационных услуг». В 2021 году он получил от организации 1,4 миллиона рублей, в 2024-м — уже 6,6 миллиона, а в 2025-м — 8,4 миллиона. За четыре года его доходы от КМНСОЮЗ выросли в шесть раз при том, что общий бюджет самой организации принципиально не менялся.

Есть в биографии Цыкарева и ещё одна интересная деталь: в 2018 году ему было отказано в финской визе. В качестве официального основания указывалась угроза национальной безопасности. Аналогичное визовое решение впоследствии приняла и Эстония.

Репрессии против коренных активистов

Выступления представителей от России, тесно ассоциированных с силовыми структурами и добывающими компаниями, на международных площадках ООН проходят на фоне очередных репрессий в отношении коренных активистов. В декабре прошлого года в Москве была арестована Дарья Егерева — представительница селькупов, правозащитница и климатическая активистка, которая на протяжении многих лет отстаивала интересы коренных народов России на международных площадках ООН.