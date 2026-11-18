В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении продолжаются бои на северо-западных окраинах Константиновки
- The Insider — с 9 по 15 ноября в Украине зафиксировали не менее 209 случаев отключения электроэнергии в 18 областях и Киеве
- Налеты украинских беспилотников на Ильский и Афипский НПЗ в Краснодарском крае
- По частично разрушенному Крымскому мосту возобновлено движение пассажирских поездов
- В октябре 2026 года нанесено не менее 110 «миддлстрайк»-ударов по российским тылам
- Эксперт Сергей Вакуленко — мощности переработки нефти в России сократились в два раза
- В Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет Ан-12 — погибли все 19 человек на борту
- По итогам встречи в формате «Рамштайн» союзники Украины выделили $856 млн на закупки американских вооружений
Обстановка на фронте
На константиновском направлении продолжаются бои на северо-западных окраинах Константиновки.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» приводит геопривязки (1, 2) украинских позиций на северо-западных окраинах Константиновки, однако по-прежнему обозначает эту часть города как зону контроля ВС РФ. Также там обращают внимание на геопривязку российской позиции в Николайполье к западу от Константиновки. Согласно карте DeepState, северо-запад Константиновки и Николайполье контролируются СОУ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 18 ноября 141 беспилотника типа «Шахед» (73 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 126 БПЛА — 89%, в том числе 59 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в семи локациях.
За неделю с 9 по 15 ноября в Украине зафиксировали не менее 209 случаев отключения электроэнергии в 18 областях и Киеве, подсчитал The Insider. Больше всего отключений — 85 — пришлось на Запорожскую область. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Черниговской области: после атак и аварий без света оставались сначала 97 тысяч, затем около 200 тысяч абонентов.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о частичном возобновлении движения общественного транспорта по Северному (до 2018 года — Московский) мосту и автотранспорта и общественного транспорта по Южному мосту в столице Украины после ударов по ним накануне.
Два человека погибли, еще 49 пострадали в течение суток в результате атак в Запорожье и районе, сообщил глава Совета обороны Запорожской области Иван Фёдоров. Накануне врио главы Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщал о двух погибших и 43 пострадавших в результате комбинированной атаки на Запорожье. По его словам, под ударом оказались промышленные объекты в трех районах города, повреждены производственные и складские помещения, возникли пожары. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры значительная часть жителей Запорожья и области остались без электроснабжения.
Три человека пострадали в результате атаки на Павлоград в Днепропетровской области утром 18 ноября, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. Под удар попал частный сектор, повреждено несколько домов.
Утром был трижды атакован центр Одессы. По сведениям Одесской ОВА, погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Удары пришлись по историческому центру и охранной зоне ЮНЕСКО: повреждены жилые дома, административное здание, кафе и автомобили, возникли пожары.
Также беспилотниками был атакован город Златополь в Харьковской области. Один из БПЛА попал на территорию местного рынка, начался пожар. Пострадали 12 человек, среди них — 11-летний мальчик, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В исключительной экономической зоне Болгарии накануне затонул газовоз GAS HUSKY под флагом Либерии, сообщил AP. Судно шло из египетской Александрии в румынский порт Мидия. По словам капитана, газовоз поразили четыре дрона.
Минобороны РФ отчиталось о перехвате в течение дня 17 ноября 51 беспилотника над Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской и Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря. В ночь на 18 ноября были перехвачены 184 БПЛА над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и над акваторией Азовского моря.
Telegram-канал Exile+ сообщает, что после удара операторов 413-го отдельного полка беспилотных систем «Рейд» по ангарам на военном аэродроме в Ахтубинске в Астраханской области 15 ноября произошла детонация боекомплекта, предположительно, с авиационными ракетами.
В результате атаки беспилотников ранним утром в Краснодарском крае пострадали четыре человека. Региональный оперштаб сообщил о пожарах на двух предприятиях после падения обломков дронов, не уточнив их названия. По сведениям Astra, речь может идти об Афипском и Ильском НПЗ. Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружили на улицах и во дворах частных домов. В нескольких зданиях выбиты окна, у одного дома повреждена крыша, сообщили краевые власти.
В Адыгее после падения обломков дрона на жилой дом пострадали четыре человека. По словам главы республики Мурата Кумпилова, фрагменты дрона повредили несколько квартир в пятиэтажке в поселке Энем в Тахтамукайском районе. Кроме того, в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты окна, повреждены автомобили и газопровод.
Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, снятое из окна поезда, который проходит по железнодорожной части Крымского моста. На кадрах видно, что пролет моста вместе с аркой полностью отсутствует. В российском Минтрансе сообщили, что движение по автомобильной части Крымского моста приостановлено, а поезда по железнодорожной части ходят по расписанию. Восстановить Крымский мост в «сжатые сроки» пообещал вице-премьер Андрей Никитин, но не назвал конкретной даты.
The Times пишет, что при ударе по Крымскому мосту не использовались Starlink и Starshield. По словам украинского офицера, была задействована собственная система связи: беспилотники передавали ракетам сигнал для ручного наведения на конкретные точки моста. Собеседник издания также утверждает, что операцию намеренно провели перед встречей Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне.
Издание «Агентство. Новости» приводит мнение финского военного эксперта Эмиля Кастехельми из OSINT-группы Black Bird Group, что Крымский мост выведен из строя «до конца войны».
Украинский мониторинговый ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» насчитал 110 зафиксированных «миддлстрайк»-ударов СОУ по оккупированным территориям Украины за октябрь 2026 года. Автор ресурса отмечает, что сюда не входят удары подразделений Сухопутных войск, а Силы беспилотных систем резко сократили число публикаций с приходом Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ. Среди публично известных ударов 50 приходятся на электроподстанции и ТЭЦ, а 38 — на ретрансляторы и вышки связи.
Аналитик Клеман Молен считает, что после ударов по Крымскому мосту и уничтожения паромов российская логистика будет еще сильнее зависеть от трассы Р-280 из Ростова-на-Дону в Крым — так называемого сухопутного коридора через оккупированные территории Украины. По его словам, летом эта дорога регулярно подвергалась ударам «миддлстрайк», в результате которых были уничтожены сотни грузовиков и повреждены мосты на маршруте. В последние дни ВСУ также атаковали мосты в Ростовской области и у Таганрога, что, по оценке Молена, дополнительно усложняет этот маршрут.
Из-за перебоев с электричеством и отоплением в оккупированной части Донецкой области на дистанционное обучение перевели 49 школ, еще 35 работают по сокращенному графику. Год назад во время энергокризиса удаленно учились лишь восемь школ. Вечером 17 ноября без электроснабжения остановились 344 котельные в Донецке, Макеевке, Мариуполе и других городах, резервные генераторы есть не везде.
Экономист Сергей Вакуленко оценивает, что после ноябрьских атак действующие мощности нефтепереработки в России сократились до 2,7–2,8 млн баррелей в сутки — примерно половины от обычного уровня в 5–5,5 млн. По его расчетам, выпуск бензина составляет лишь 60–65% от типичного ноябрьского спроса, а импорт не способен покрыть возможный дефицит в 25–30%. Вакуленко считает вероятным появление очередей на АЗС уже в ближайшее время, однако отмечает, что часть НПЗ может вернуться к работе в течение недель. Ключевым он называет не только масштаб повреждений, но и беспрецедентную скорость, с которой Украина смогла сократить переработку.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 16 ноября по 20:00 17 ноября стало известно как минимум о 16 погибших и 131 пострадавшем мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Генштаб ВСУ заявил, что 16 ноября и в ночь на 17 ноября СОУ поразили десять российских РЛС и комплексов РЭБ. В Брянской области, по информации ведомства, под удар попали шесть РЛС малой дальности и две станции тактического РЭБ. Еще два комплекса РЭБ были поражены в районе Яковенкова в Крыму и Приазовского в Краснодарском крае.
Военный транспортный самолет упал в районе села Ягуново в Кемеровской области накануне. Ан-12 летел из Новосибирска в Канск. Предварительной причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, погибли все 19 человек, находившихся на борту. Fighterbomber подтвердил эту информацию и уточнил, что самолет перевозил технический состав ВКС РФ.
Темп набора контрактников в ВС РФ снова снизился, пишут «Важные истории». За III квартал 2026 года федеральные выплаты за подписание контракта получили 109,5 тысячи человек, а за девять месяцев — 240,8 тысячи, что меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По оценке издания, сейчас контракты заключают в среднем около 1,1 тысячи человек в день против 1,4 тысячи годом ранее, однако часть выплат может быть отражена в бюджете с задержкой. В то же время в Минобороны РФ заявили, что план по набору контрактников на 2026 год выполнен на 89%, а в беспилотные войска — почти на 99%.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди рассказал The Wall Street Journal, что в октябре для уничтожения одного российского военного СБС расходовали в среднем три дрона или $817, причем последний показатель снизился с примерно $1000 в мае.
Z-каналы публикуют кадры, на которых, как сообщается, запечатлен удар «Шахеда» по частично разобранному тяжелому транспортному самолету Ан-124 «Руслан» в ангаре на аэродроме Гостомель в Киевской области.
Вооружения и военная техника
На 37-й встрече в формате «Рамштайн» европейские партнеры Украины объявили о взносах в закупки американского оружия для Украины по программе PURL на общую сумму $856 млн, из них по $300 млн внесли Германия и Норвегия.
Правительство Великобритании объявило о «зимнем» пакете помощи Украине на сумму £240 млн. В него войдут более 1 тысячи ЗУР малой дальности, поставки которых начнутся уже в середине декабря, а также «более дюжины» РЛС.
Правительство Канады вложит $45 млн в «чешскую инициативу», в рамках которой Украине будут поставлены ракеты AIM-7, Р-73 и Р-27, $80 млн — в поставку авиационных систем наблюдения и целеуказания MX-15D, а также передаст до 1,6 млн 20-мм авиационных боеприпасов.
Франция впервые подтвердила присутствие своих военных в Украине. Уточняется, что речь идет о небольшом количестве военнослужащих, которые, по данным источников, занимаются, в частности, обслуживанием САУ CAESAR, истребителей Mirage-2000 и высокоточных ракет (очевидно, речь о SCALP-EG). Поскольку они не принимают участия в боевых действиях, французский парламент не уведомляли об отправке этой миссии, которая действует под прикрытием программы подготовки украинских военнослужащих в Польше.
Украина в будущем году планирует увеличить производство дальнобойных дронов более чем втрое, сообщил министр обороны Евгений Хмара. Он также уточнил, что планируется расширять производство в том числе реактивных дронов.
Нидерландская компания Destinus, основанная выходцем из России Михаилом Кокоричем, сообщила, что ее ракеты «Рута» использовались для ударов по Крымскому мосту, а БПЛА LORD/Da Vinci участвовали в подавлении российской ПВО.
«Ростех» отчитался о передаче в ВКС РФ очередной партии истребителей-бомбардировщиков Су-34. Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» отмечает, что в 2026 году было передано три партии, тогда как в 2025 году — семь партий (количество машин в партии не разглашается).
О главных событиях войны 17 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: Разрушена арка автомобильного полотна Крымского моста, украинские войска продвигаются к границе севернее Сум. Что происходит на фронте
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