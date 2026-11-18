Из-за перебоев с электричеством и отоплением в оккупированной части Донецкой области на дистанционное обучение перевели 49 школ, еще 35 работают по сокращенному графику. Год назад во время энергокризиса удаленно учились лишь восемь школ. Вечером 17 ноября без электроснабжения остановились 344 котельные в Донецке, Макеевке, Мариуполе и других городах, резервные генераторы есть не везде.

Экономист Сергей Вакуленко оценивает, что после ноябрьских атак действующие мощности нефтепереработки в России сократились до 2,7–2,8 млн баррелей в сутки — примерно половины от обычного уровня в 5–5,5 млн. По его расчетам, выпуск бензина составляет лишь 60–65% от типичного ноябрьского спроса, а импорт не способен покрыть возможный дефицит в 25–30%. Вакуленко считает вероятным появление очередей на АЗС уже в ближайшее время, однако отмечает, что часть НПЗ может вернуться к работе в течение недель. Ключевым он называет не только масштаб повреждений, но и беспрецедентную скорость, с которой Украина смогла сократить переработку.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 16 ноября по 20:00 17 ноября стало известно как минимум о 16 погибших и 131 пострадавшем мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Генштаб ВСУ заявил, что 16 ноября и в ночь на 17 ноября СОУ поразили десять российских РЛС и комплексов РЭБ. В Брянской области, по информации ведомства, под удар попали шесть РЛС малой дальности и две станции тактического РЭБ. Еще два комплекса РЭБ были поражены в районе Яковенкова в Крыму и Приазовского в Краснодарском крае.

Военный транспортный самолет упал в районе села Ягуново в Кемеровской области накануне. Ан-12 летел из Новосибирска в Канск. Предварительной причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, погибли все 19 человек, находившихся на борту. Fighterbomber подтвердил эту информацию и уточнил, что самолет перевозил технический состав ВКС РФ.

Темп набора контрактников в ВС РФ снова снизился, пишут «Важные истории». За III квартал 2026 года федеральные выплаты за подписание контракта получили 109,5 тысячи человек, а за девять месяцев — 240,8 тысячи, что меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По оценке издания, сейчас контракты заключают в среднем около 1,1 тысячи человек в день против 1,4 тысячи годом ранее, однако часть выплат может быть отражена в бюджете с задержкой. В то же время в Минобороны РФ заявили, что план по набору контрактников на 2026 год выполнен на 89%, а в беспилотные войска — почти на 99%.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди рассказал The Wall Street Journal, что в октябре для уничтожения одного российского военного СБС расходовали в среднем три дрона или $817, причем последний показатель снизился с примерно $1000 в мае.

Z-каналы публикуют кадры, на которых, как сообщается, запечатлен удар «Шахеда» по частично разобранному тяжелому транспортному самолету Ан-124 «Руслан» в ангаре на аэродроме Гостомель в Киевской области.

Вооружения и военная техника

На 37-й встрече в формате «Рамштайн» европейские партнеры Украины объявили о взносах в закупки американского оружия для Украины по программе PURL на общую сумму $856 млн, из них по $300 млн внесли Германия и Норвегия.

Правительство Великобритании объявило о «зимнем» пакете помощи Украине на сумму £240 млн. В него войдут более 1 тысячи ЗУР малой дальности, поставки которых начнутся уже в середине декабря, а также «более дюжины» РЛС.

Правительство Канады вложит $45 млн в «чешскую инициативу», в рамках которой Украине будут поставлены ракеты AIM-7, Р-73 и Р-27, $80 млн — в поставку авиационных систем наблюдения и целеуказания MX-15D, а также передаст до 1,6 млн 20-мм авиационных боеприпасов.

Франция впервые подтвердила присутствие своих военных в Украине. Уточняется, что речь идет о небольшом количестве военнослужащих, которые, по данным источников, занимаются, в частности, обслуживанием САУ CAESAR, истребителей Mirage-2000 и высокоточных ракет (очевидно, речь о SCALP-EG). Поскольку они не принимают участия в боевых действиях, французский парламент не уведомляли об отправке этой миссии, которая действует под прикрытием программы подготовки украинских военнослужащих в Польше.

Украина в будущем году планирует увеличить производство дальнобойных дронов более чем втрое, сообщил министр обороны Евгений Хмара. Он также уточнил, что планируется расширять производство в том числе реактивных дронов.

Нидерландская компания Destinus, основанная выходцем из России Михаилом Кокоричем, сообщила, что ее ракеты «Рута» использовались для ударов по Крымскому мосту, а БПЛА LORD/Da Vinci участвовали в подавлении российской ПВО.

«Ростех» отчитался о передаче в ВКС РФ очередной партии истребителей-бомбардировщиков Су-34. Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» отмечает, что в 2026 году было передано три партии, тогда как в 2025 году — семь партий (количество машин в партии не разглашается).

О главных событиях войны 17 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: Разрушена арка автомобильного полотна Крымского моста, украинские войска продвигаются к границе севернее Сум. Что происходит на фронте

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