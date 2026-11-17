The Insider подготовил карту отключений электроэнергии в Украине за 9–15 ноября 2026 года. На ней отмечено, в каких регионах пропадал свет и сколько раз это происходило.

За неделю зафиксировано не менее 209 случаев отключения электроэнергии в 18 областях и Киеве. Неделей ранее таких случаев было 187 в 19 областях и Киеве. Больше всего случаев, 85, учтено в Запорожской области. Это связано в том числе с тем, что местные энергетики публикуют в своём Telegram-канале подробные данные с разбивкой по районам электросетей. По другим регионам такой детализации нет, поэтому реальное число отключений там может быть выше. Кроме того, с этой недели в Запорожской области ежедневно действуют графики почасовых отключений.

Минимальное количество отключений по регионам:

Запорожская область — 85

Днепропетровская область — 26

Черниговская область — 21

Харьковская область — 17

Сумская область — 14

Житомирская область — 13

Черкасская область — 12

Киевская, Полтавская и Хмельницкая области — по 10

Ровенская область — 9

Одесская область — 8

Черновицкая область — 6

Винницкая и Николаевская области — по 4

Донецкая и Кировоградская области — по 3

Херсонская область — 1

Киев — 1

По словам Владимира Зеленского, за неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных дронов, 1590 авиабомб и 15 ракет. С начала ноября российские войска, по его данным, нанесли более 310 ударов по объектам энергетики.

Сильнее всего пострадала Черниговская область. 10 ноября после атаки и повторного удара по объекту электроснабжения без света остались 97 тысяч абонентов в Нежинском, Прилукском и Черниговском районах. На следующий день из-за аварии на энергообъекте были обесточены около 200 тысяч абонентов в Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Прилукском районах. 13 ноября после новой атаки без электричества остались около 150 тысяч абонентов в Нежинском и Прилукском районах.

Тяжёлой оставалась ситуация в Днепропетровской области. Вечером 9 ноября после ударов масштабные отключения начались в Днепре и Каменском. Вечером 10 ноября после атаки дронов на подстанцию частично без света остался Кривой Рог. 15 ноября из-за удара по магистральным сетям были обесточены часть Днепра и Каменского, а также населённые пункты Днепровского и Каменского районов. В тот же день аварийные отключения ввели и в Запорожской области.

На Одещине 10 и 11 ноября после ударов по подстанциям ДТЭК без света остались более 135 тысяч семей в Болградском, Белгород-Днестровском и Одесском районах, а также в Пересыпском районе Одессы. 14 ноября после атаки на объект ДТЭК на севере области электричества лишились почти 50 тысяч жителей, а в ночь на 15 ноября после удара по Черноморску без света остался 41 тысяча семей.

В ночь на 12 ноября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами, «Цирконами» и 123 беспилотниками. В Ровенской области после удара без света остались более 160 населённых пунктов, в том числе Костополь. На Киевщине 12–13 ноября ввели экстренные отключения в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах. По данным ДТЭК, только за неделю российские войска повредили 10 энергообъектов компании в области, а восстановление электроснабжения для более чем 203 тысяч семей заняло четыре дня. Зеленский назвал «абсолютно недопустимой» ситуацию в Белой Церкви и Броварах, где люди по несколько суток оставались без света.

Отключения после атак фиксировались и в других регионах. 9 ноября после удара беспилотников по Первомайскому району Николаевской области обесточены 60 788 потребителей, 12–13 ноября без электричества полностью остались 33 населённых пункта Вознесенского района. В Изюме Харьковской области в ночь на 13 ноября после удара дрона без света остались 29 397 абонентов. В тот же день «Житомироблэнерго» ввело аварийные отключения, без электричества, по словам главы компании, оставались около 300 тысяч потребителей. В Сумской области масштабные отключения длились несколько дней подряд, в Шостке, по словам мэра Николая Ноги, пропали электро-, водо- и теплоснабжение. Всю неделю в части регионов круглосуточно действовали графики почасовых отключений.

Данные собраны по открытым источникам, в основном это сообщения «Укрэнерго», Минэнерго, облэнерго и областных администраций.