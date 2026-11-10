За неделю со 2 по 8 ноября в регионах Украины зафиксировано не менее 187 случаев отключения света

The Insider подготовил карту отключений электроэнергии в Украине за 2–8 ноября 2026 года. На ней отмечено, в каких регионах пропадал свет и сколько раз это происходило.

За неделю зафиксировано не менее 187 случаев отключения электроэнергии в 19 областях и Киеве. Неделей ранее таких случаев было 170 в 16 областях и Киеве. Больше всего случаев, 61, учтено в Запорожской области. Это связано в том числе с тем, что местные энергетики публикуют в Telegram-канале подробные данные с разбивкой по районам электросетей. По другим регионам такой детализации нет, поэтому реальное число отключений там может быть выше.

Минимальное количество отключений по регионам:

Запорожская область — 61

Днепропетровская область — 24

Харьковская область — 20

Киевская область — 18

Житомирская и Черниговская области — по 17

Черкасская область — 12

Одесская и Сумская области — по 10

Полтавская область — 9

Киев — 9

Винницкая и Черновицкая области — по 6

Кировоградская область — 5

Ровенская область — 4

Хмельницкая область — 3

Донецкая область — 2

Волынская, Николаевская и Херсонская области — по 1

Самый массированный удар по энергетике за неделю пришелся на ночь со 2 на 3 ноября. Россия применила баллистические ракеты «Искандер-М» и KN-23, «Цирконы», 59 крылатых ракет и 289 беспилотников. По словам Владимира Зеленского, баллистических ракет было 17, а главной целью стали электрогенерация и подстанции. Три ТЭС ДТЭК после атаки прекратили выработку электроэнергии. В Житомирской области без света остались около 130 населенных пунктов, более 180 тысяч абонентов. В Винницкой области была обесточена большая часть населенных пунктов. Вечером того же дня после новых ударов полностью без электричества остался Житомир. На Волыни после атаки на энергообъект в Ковельском районе перебои со светом начались в значительной части области.

5 ноября после удара по объекту электроснабжения в Черниговской области были обесточены 35 тысяч потребителей. 6 ноября после утренней атаки на энергообъекты ДТЭК без света остались до 50 тысяч абонентов в Каменском и Самаровском районах Днепропетровской области.

В ночь на 7 ноября Россия выпустила по Украине 172 дрона и 36 баллистических ракет, все ракеты были направлены на Киев и область. По словам Зеленского, удар пришелся в том числе по подстанциям, которые связывают Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами. В столице возникли проблемы с подачей электричества, воды и тепла. В Черниговской области без света остались около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, Чернигове и Славутиче. Масштабные отключения начались также в Житомирской области и в части Броварского района Киевской области.

В ночь на 8 ноября после атаки на энергетику Днепропетровской области без света остались более 600 тысяч человек в Днепре, Павлоградском, Самаровском, Каменском и Днепровском районах. В Харьковской области, по данным мэра Златополя Николая Бакшеева, после попадания дрона в объект критической инфраструктуры были обесточены около 250 тысяч абонентов. В Черниговском районе без света остались около 37 тысяч абонентов. Вечером того же дня был атакован крупный энергообъект ДТЭК на севере Одесской области.

Почти всю неделю в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской и Черкасской областях действовали графики почасовых отключений, в Киеве и Киевской области неоднократно вводили экстренные отключения.

Данные собраны по открытым источникам, в основном это сообщения «Укрэнерго», Минэнерго, облэнерго и областных администраций. По оккупированным территориям данные не приводятся.