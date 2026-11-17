На оккупированной части Донецкой области из-за перебоев с электричеством и отоплением 49 школ перевели на дистанционное обучение — в шесть раз больше, чем во время аналогичного энергетического кризиса в ноябре прошлого года. Еще 35 школ работают по сокращенному четырехчасовому графику. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Денис Пушилин. Как показывают опубликованные самими школами объявления, проблемы с отоплением и электроснабжением вынуждали их отказываться от очных занятий еще в начале ноября.

В ноябре 2025 года, когда после ударов по энергетической инфраструктуре без электричества остались сотни тысяч жителей региона, на дистанционное обучение перевели только восемь школ, в которых отсутствовало отопление. Еще 86 учреждений, где сохранялось тепло, но не было электричества, работали по четырехчасовому графику. Всего ограничения затронули 94 из 582 школ. За год число школ на дистанционном обучении во время энергетического кризиса выросло с 8 до 49, хотя общее количество учреждений с измененным графиком сократилось с 94 до 84. Днаные относятся к 18 ноября 2025 года и 17 ноября 2026 года соответственно.

Проблемы в школах начались еще в начале месяца. Средняя школа №5 в Снежном объявила о переходе на дистанционное обучение с 6 ноября из-за чрезвычайной ситуации в городе. Накануне оккупационное министерство угля и энергетики предупредило о прекращении подачи электричества на сутки в Снежном, Торезе и Шахтерском округе. Ведомство объяснило отключение недостаточным напряжением в сетях, из-за которого не удавалось запустить оборудование угольных шахт.

В школе №2 города Кировское дистанционное обучение ввели с 9 ноября. Администрация учреждения сообщила родителям, что из-за проблем с электричеством и отоплением температура в классах опустилась ниже санитарной нормы в +18 °C. К очным занятиям ученики вернулись только 16 ноября, однако школа так и не смогла организовать горячее питание из-за подачи электричества по графику. Родителей попросили давать детям еду и воду с собой, а продолжительность занятий сократили.

Ситуация с отоплением продолжает ухудшаться. По данным предприятия «Донбасстеплоэнерго», утром 17 ноября из-за отсутствия электричества остановились 156 котельных в Донецке, Макеевке, Енакиево, Снежном, Торезе, Горловке, Мариуполе и нескольких муниципальных округах. К вечеру число остановленных котельных выросло до 344. Перебои затронули также Дебальцево и Харцызск.

Накануне председатель оккупационного правительства Андрей Чертков признал, что резервными генераторами оборудованы не все котельные. По его словам, для некоторых крупных объектов, обеспечивающих теплом сразу несколько кварталов, мощности обычных генераторов недостаточно. При этом вторая партия оборудования должна поступить до конца ноября, а третья запланирована только на декабрь. Чертков также предупредил, что с наступлением морозов при длительных отключениях электричества коммунальным службам придется сливать воду из отопительных систем, чтобы избежать повреждения труб.

Пушилин связывает проблемы с продолжающимися ударами по энергетической инфраструктуре. По его словам, энергетики восстанавливают поврежденное оборудование, а пять силовых трансформаторов еще находятся в сборке.