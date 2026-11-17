Самолет, летевший транзитом через Кемеровскую область, разбился вечером 17 ноября возле села Ягуново, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Подробностей он не привел и лишь добавил, что на месте работают спасатели. Ягуново находится примерно в семи километрах по прямой от аэропорта Кемерова.
Как утверждают «Известия», речь идет о военно-транспортном Ан-12. «112» и Shot пишут о гибели всех 17 человек, находившихся на борту. Власти пока не подтвердили число погибших. По данным Telegram-каналов, самолет летел из Новосибирска в Канск Красноярского края и упал в поле, а разрушений на земле нет.
Один из очевидцев рассказал «Известиям», что самолет горел еще в воздухе, затем резко пошел вниз и взорвался. Это подтверждается и опубликованными кадрами с видеорегистраторов.
По данным Baza, после осмотра обломков Ан-12 специалисты считают наиболее вероятной версией крушения утечку керосина из-за неисправности топливного насоса или патрубка в мотогондоле одного из четырех двигателей. Топливо могло загореться в полете, а пожар — привести к отказу механизации крыла. Самолет запросил аварийную посадку в Кемерово. Среди других версий Telegram-канал называл отказ гидравлической системы.
Ан-12 — советский четырехдвигательный турбовинтовой самолет, разработанный для перевозки войск, техники и грузов массой до 20 тонн. Он впервые поднялся в воздух в 1957 году. К 1972 году, когда завершился серийный выпуск, построили более 1,2 тысячи самолетов разных модификаций.
Крушения российских военно-транспортных самолетов за последний год
В декабре 2025 года военно-транспортный Ан-22 «Антей» разбился во время испытательного полета в Ивановской области. Погиб весь экипаж. Военные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил подготовки к полетам.
31 марта 2026 года российский Ан-26 разбился в оккупированном Крыму. Минобороны сообщило о гибели шести членов экипажа и 23 пассажиров и назвало предварительной причиной крушения техническую неисправность. Позже губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил, что среди погибших был командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко.