Французские военнослужащие действительно находятся в Украине, где обучают украинских военных и занимаются обслуживанием и ремонтом поставленной Парижем техники. Это подтвердила министр-делегат при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Руфо, выступая в парламенте. По ее словам, речь идет о небольшом количестве военнослужащих, которые не участвуют в боевых действиях и находятся далеко от линии фронта. Ранее французская радиостанция RFI рассказала, что военные действуют в Украине в рамках секретной миссии, о которой не уведомляли французский парламент.

«В Украине действительно существует координационная структура, которая тесно сотрудничает с военной миссией и позволяет при необходимости проводить целевую подготовку, а также обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования», — сказала Руфо. Она подчеркнула, что французские военнослужащие выполняют краткосрочные задания и не намерены участвовать в боевых действиях. Руфо также отвергла обвинения главы российского МИД Сергея Лаврова, который назвал присутствие французских военных прямым участием Парижа в войне. Руфо назвала такую трактовку абсурдной.

Французских военных отправляли в Украину под прикрытием миссии в Польше

Как утверждают источники RF, как минимум с лета 2026 года в Украине действует секретная французская военная миссия Volia («Воля»), которую возглавляет французский генерал. Ее участники небольшими группами приезжают для выполнения краткосрочных задач, в том числе ремонта сложных систем вооружения. Речь идет, в частности, о самоходных артиллерийских установках CAESAR, истребителях Mirage 2000 и высокоточных ракетах. По сведениям радиостанции, Париж решил направлять для этих работ военнослужащих, а не гражданских специалистов — из-за рисков, связанных с войной.

Для сокрытия присутствия французских военных, по данным RFI, использовалась официальная учебная миссия Gerfaut, действующая в Польше с февраля 2023 года в рамках европейской программы подготовки украинских военнослужащих EUMAM Ukraine. Источники радиостанции утверждают, что отправляемых в Украину французских солдат просили говорить, будто они едут в Польшу.

При этом издание Le Monde со ссылкой на источник пишет, что небольшие группы французских военных приезжали в Украину для обучения и ремонта техники периодически еще с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. В последнее время их присутствие расширилось. По сведениям газеты, в Украине также работают французские военные, связанные с разведывательными подразделениями и выполняющие наблюдательные задачи ближе к линии фронта.

Власти Франции считают, что отправка военных не требует уведомления парламента

Согласно статье 35 Конституции Франции, правительство обязано уведомить парламент о решении направить вооруженные силы за границу не позднее трех дней после начала операции. Если она продолжается более четырех месяцев, дальнейшее присутствие военнослужащих должно получить парламентское одобрение.

Однако, как выяснило RFI, парламент не был уведомлен о существовании миссии Volia. Руфо объяснила, что французское правительство не считает деятельность военнослужащих в Украине военной интервенцией в смысле статьи 35 Конституции. Она сослалась на ограниченное число участников, краткосрочный характер заданий, значительную удаленность от линии фронта и отсутствие намерения участвовать в самих боях.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно обсуждал возможность отправки французских военных инструкторов в Украину. В мае 2024 года агентство Reuters сообщало со ссылкой на дипломатов, что Париж рассматривает возможность направить их для подготовки украинских подразделений, разминирования и обслуживания западных вооружений.

В дальнейшем Франция и Великобритания выступили с инициативой создания многонационального контингента, который мог бы разместиться в Украине после прекращения боев. Предполагается, что его военнослужащие будут помогать восстанавливать украинскую армию и обеспечивать гарантии безопасности. В свою очередь, российский правитель Владимир Путин пригрозил возобновлением войны в случае размещения европейских войск в Украине после мирного соглашения.