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В Украине уже несколько месяцев секретно действуют французские военные — RFI

The Insider
Украинские артиллеристы на тренировке во Франции, май 2024. Фото: RFI

Украинские артиллеристы на тренировке во Франции, май 2024. Фото: RFI

В Украине с лета 2026 года секретно действует французская военная миссия, сообщает Международное французское радио RFI со ссылкой на несколько источников. Миссию под названием Volia («Воля») возглавляет французский генерал.

По данным RFI, военнослужащие из Франции не участвуют в боевых действиях, а занимаются обучением украинских солдат и техническим обслуживанием оборудования. Как отмечается, обслуживание и ремонт передовых систем вооружений, которые Париж направил в Украину (самоходные артиллерийские установки CAESAR, истребители Mirage 2000, высокоточные ракеты), требуют большого опыта, но гражданских специалистов решили не отправлять в страну, которая находится в состоянии войны. Поэтому отправили военных.

По словам собеседников RFI, в миссии задействован «легкий и модульный» контингент, состоящий из «небольших групп для выполнения краткосрочных задач». Радио не раскрывает, какие именно подразделения французской армии задействованы в Украине, из соображений безопасности.

Источники рассказали также, что для обеспечения секретности французского военного присутствия в Украине было решено использовать миссию Gerfaut («Жерфо») в качестве прикрытия. Эта миссия, о которой официально объявлялось, действует на территории Польши с февраля 2023 года, ее цель — обучение военнослужащих ВСУ. По словам одного из собеседников RFI, французских военных, которых отправляют в Украину, «просят говорить, что они направляются в Польшу».

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Публикация:«В Украине уже несколько месяцев секретно действуют французские военные — RFI»

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