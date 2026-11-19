С конца октября в результате атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающую инфраструктуру совокупный объем нефтепереработки в России упал на 45%, пишет Reuters со ссылкой на оценки двух источников в отрасли. По их словам, в настоящее время нарушена или остановлена работа 15 из 35 крупных российских НПЗ. Для сравнения: в середине прошлой недели таких предприятий было девять.

Согласно оценкам, которые приводит Reuters, на фоне практически ежедневных атак дронов в последние 20 дней объемы переработки нефти на российских НПЗ снизились примерно до 400 тысяч тонн в сутки (около 3 млн баррелей в сутки). В конце октября этот показатель составлял более 700 тысяч тонн в сутки.

10 ноября Reuters писало, что украинские атаки вывели из строя около 30% НПЗ.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, однако Зеленский заявил, что узнал о договоренности из СМИ. Киев согласился бы прекратить удары по российским НПЗ только при условии, что Москва остановит атаки на украинскую энергосистему. Уже на следующий день Зеленский обвинил Россию в нарушении объявленного перемирия после удара по теплоэлектростанции в Харькове.

Тем не менее Киев снизил интенсивность атак примерно на две недели. Но 30 октября возобновил их, атаковав Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.