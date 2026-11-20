Что произошло после февральского удара

Предприятие уже подвергалось атаке. При ударе в конце февраля там погибли 7 человек, еще 11, по уточненным данным губернатора, пострадали. Удар повредил установки для выпуска аммиачной селитры и железнодорожный терминал, установил украинский OSINT-проект CyberBoroshno. После остановки производства Анохин рассчитывал запустить цех аммиака в мае, а цех селитры — к концу июня.

Задание на проектирование нового отделения отгрузки аммиачной селитры датировано 18 марта, через три недели после удара. В августе проект вынесли на общественное обсуждение, а в октябре «Акрон» опубликовал итоговые материалы экологической оценки. Согласно проекту, в новом отделении планируют фасовать селитру и грузить ее в железнодорожные вагоны. Когда завод вернулся к прежним объемам выпуска и вернулся ли влобще, неизвестно.

За январь–июнь 2026 года выручка «Дорогобужа» с учетом продаж внутри группы сократилась на 47% год к году, с 27,3 млрд до 14,5 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчетности компании. Около 9 млрд рублей из общего падения на 12,8 млрд пришлось на продажи внутри «Акрона». Выручка от сторонних покупателей снизилась на 29%, с 12,9 млрд до 9,2 млрд рублей. EBITDA «Дорогобужа», по расчетам «Акрона», упала более чем в 13 раз, с 7,18 млрд до 535 млн рублей. «Дорогобуж» закончил полугодие с чистым убытком в 3,21 млрд рублей. За тот же период прошлого года завод получил 1,64 млрд рублей чистой прибыли.

Кому завод поставляет селитру

«Дорогобуж» выпускает аммиачную селитру для сельского хозяйства и промышленности, в том числе для производства промышленных взрывчатых веществ. В 2024 году предприятие произвело 1,26 млн тонн селитры. Из них 8 тысяч тонн, или около 0,6%, компания отнесла к промышленной селитре. На российский рынок пришлось 93% продаж селитры завода.

Весной, после остановки «Дорогобужа», Минсельхоз на месяц приостановил действие лицензий на экспорт аммиачной селитры, за исключением поставок по межправительственным соглашениям. За январь–сентябрь Россия вывезла 2,58 млн тонн селитры, на 10% меньше, чем годом ранее. Отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence связало снижение с внеплановым ремонтом на предприятиях двух групп — «Акрона», включая «Дорогобуж», и «Еврохима».