Россия временно прекратила экспорт аммиачной селитры. Крупный производитель этого удобрения остановил работу после атаки дронов

The Insider
Завод «Дорогобуж» после атаки дронов в феврале. Фото: Telegam-канал Supernova+

Россия приостановила экспорт аммиачной селитры с 21 марта как минимум до 21 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз. Остановлено действие выданных и выдаваемых экспортных лицензий, исключение сделано только для поставок, осуществляемых в рамках межправительственных соглашений.

«Ограничение введено на основании решения оперштаба Минсельхоза России по осуществлению контроля за поставками азотных удобрений сельхозтоваропроизводителям и порядком их исполнения. В условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения приостановка их поставок за рубеж позволит в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ и обеспечить их бесперебойное проведение», — говорится в пресс-релизе Минсельхоза.

Экспорт азотных и сложных удобрений из России ограничен квотами с декабря 2021 года. Квота на вывоз аммиачной селитры на период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года утверждена в объеме 2,6 млн тонн.

25 февраля украинские дроны атаковали химический завод «Дорогобуж» в Смоленской области (входит в группу «Акрон»), который производит аммиачную селитру. В результате предприятие было остановлено. Губернатор региона Василий Анохин сообщал, что цех аммиака планируется запустить к маю, а цех по выпуску аммиачной селитры должен заработать к концу июня.

«Дорогобуж» выпускает 5% всех минеральных удобрений, производимых в России. Завод выпускает 11% всей аммиачной селитры — самого востребованного на внутреннем рынке удобрения, а также 9% азофоски (азотно-фосфорно-калийное удобрение). 

