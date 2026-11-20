Правительство России до конца 2026 года направит из резервного фонда до 20 млрд рублей на трассу Р-280 «Новороссия», которая связывает Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом через оккупированные территории Украины. До 10 млрд рублей из этой суммы правительство направит на ускорение строительства двух этапов дороги в обход Мариуполя, предусмотренного мартовским дорожным планом. По этой трассе российские власти сейчас направляют автомобилистов в объезд Крымского моста.

На каждый из двух этапов строительства обхода выделят до 5 млрд рублей. Еще до 10 млрд рублей предусмотрели на капремонт и расширение трех участков Р-280 в оккупированной части Запорожской области. Отдельным распоряжением кабмин направит более 5,3 млрд рублей на ремонт региональных и местных дорог, включая городские улицы, в оккупированной части Донецкой области.

На строительство двух этапов обхода в мартовском дорожном плане заложили 24,46 млрд рублей, из них 11,32 млрд — на 2026 год. Если правительство выделит все 10 млрд, эта сумма составит 88% от первоначального плана на год и 41% от полной стоимости строительства. Оба этапа планируют завершить в 2028 году. Обход позволит транзитным машинам ехать мимо Мариуполя вместо проезда по городским улицам.

Что происходит на трассе Р-280

Россия включила маршрут в перечень федеральных трасс в 2023 году. Более 630 км дороги проходит от Ростова-на-Дону через Таганрог, оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь, а затем через оккупированную часть Херсонской области и Джанкой до Симферополя. Трассу используют и для гражданских перевозок, и для снабжения российских войск. По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина на август 2026 года, по ней проходило около 7 тысяч машин в сутки, из них почти 3 тысячи — грузовики.

В сентябре 2025 года кабмин уже выделял до 10 млрд рублей на капремонт Р-280. По данным Минтранса, к концу 2025 года на трассе было 94 км четырехполосной дороги. К 2030 году ведомство планирует расширить до четырех полос еще 309 км.

Трасса регулярно подвергается атакам. В нобяре текущего года на ней повредили два моста в Ростовской области. Вскоре дорожное управление ограничило проезд по мосту через Миус. После нового удара по Крымскому мосту подконтрольный России Минтранс Крыма сообщил, что по сухопутному маршруту можно проехать и все три автомобильных пункта въезда на полуостров (Джанкой, Армянск и Перекоп) работают. Тогда же ростовская газета «Пик» сообщала о 12-километровой пробке на Р-280 в районе объезда Таганрога.

На оккупированной территории Украины трасса Р-280 «Новороссия» частично проходит по двум украинским автодорогам: М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» и М-18 «Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта».

Что с альтернативными маршрутами: мостом, поездами и паромами

Проезд по Крымскому автомобильному мосту закрыли 17 ноября после украинской атаки, в результате которой обрушился пролет. Хуснуллин 19 ноября допустил, что отдельные элементы автомобильной части удастся запустить через один-два месяца. Дату полного открытия он не назвал.

После повторной атаки 19 ноября движение поездов тоже остановили. В тот же день Минтранс России сообщил, что поезда снова ходят по одному пути. Второй на вечер того же дня еще ремонтировали. Ограничения на железной дороге внутри Крыма действовали еще до последних ударов. Как минимум до 23 ноября поезда дальнего следования доезжают только до Керчи, откуда пассажиров везут дальше на автобусах.

Керченская паромная переправа, по которой в том числе перевозят грузовики, 19 ноября не работала из-за шторма. На 20 ноября власти также планировали запустить бесплатные пассажирские катера через пролив, но отложили запуск из-за погоды. Катера рассчитаны на пассажиров без машин. Аэропорт Симферополя закрыт для гражданских рейсов с февраля 2022 года.

Советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков утверждает, что поставки топлива на полуостров продолжаются в прежнем объеме. В тот же день корреспондент «Крым.Реалии» сообщил, что после атак на мост на многих заправках пропал бензин, а там, где он еще продавался, цены выросли.