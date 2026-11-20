Украина усиливает давление на российскую систему военного снабжения Крыма, нанося удары не только по Крымскому мосту, но и по альтернативным сухопутным маршрутам через оккупированные территории юга Украины. Повреждение переправ вынуждает российские войска использовать второстепенные дороги, замедляет доставку грузов и требует дополнительных ресурсов на ремонт и строительство временных переходов. Об этом в комментарии The Insider рассказал основатель аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин.

По его словам, с начала октября в районах Ростова и Новоазовска ударам подверглись как минимум шесть мостов. При этом речь не обязательно идет об их полном разрушении — даже временное прекращение движения создает дополнительные сложности для российской логистики.

«Поврежденные мосты вынуждают направлять больше грузовиков на второстепенные дороги, создают узкие места и замедляют доставку грузов», — объясняет Хелин.

Основным автомобильным маршрутом снабжения Крыма через оккупированные территории остается трасса Р-280 вдоль Азовского моря. Ее значение возросло после подрыва Крымского моста в 2022 году, когда движение тяжелых грузовиков по мосту существенно ограничили. Перевозки некоторых видов военных грузов, в частности топлива и боеприпасов, по железнодорожной части моста также ограничены.

После украинских атак 16–17 ноября обрушился автомобильный пролет Крымского моста. По оценке опрошенного The Insider профессора строительной инженерии Лондонского университета Сити — Сент-Джордж Константиноса Цавдаридиса, его восстановление даже в обычных условиях заняло бы многие месяцы. Железнодорожная часть моста также получила повреждения, а 19 ноября российский Минтранс сообщил об остановке движения поездов. При этом Украина наносит удары не только по сухопутным маршрутам, но и по российским паромам и десантным кораблям, которые используются для перевозок через Керченский пролив, отмечал военный аналитик Мик Райан.

Джон Хелин отмечает, что Украина наносит удары по мостам и переправам с июня. Непосредственно перед последней атакой на Крымский мост были поражены еще несколько переправ вдоль побережья Азовского моря. По мнению аналитика, это указывает на возможную координацию ударов по нескольким логистическим маршрутам одновременно.

Российские военные способны восстанавливать небольшие мосты и строить временные переправы, однако Украина может атаковать и новые переходы. В результате российской армии приходится вновь проводить ремонтные работы, искать объездные пути, держать в районе инженерные подразделения и, возможно, усиливать защиту переправ средствами ПВО.

При этом Хелин предостерегает от переоценки последствий украинских атак. Несмотря на затруднения, российская армия сохраняет возможность снабжать войска в Крыму. По его словам, нарушение движения на несколько дней или недель существенно отличается от способности вывести транспортные маршруты из эксплуатации на месяцы.

Разрушение автомобильной части Крымского моста, считает аналитик, прежде всего лишает Россию резервного маршрута, который мог бы использоваться при серьезных проблемах на сухопутных путях снабжения. Полное прекращение железнодорожного сообщения могло бы иметь более значительные последствия, хотя объем военных перевозок по мосту уже некоторое время ограничен.

Хелин полагает, что украинская кампания ударов на среднюю глубину, вероятно, способствовала замедлению российского наступления. В сочетании с растущими проблемами российской армии с личным составом логистические трудности могут еще сильнее ограничить возможности России наращивать темпы наступательных операций.