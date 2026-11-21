Спецподразделение Национальной гвардии Украины Lasar’s Group заявило об уничтожении российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» на оккупированной территории Донецкой области. Комплекс обнаружили в глубине российского тыла и атаковали с помощью тяжёлого дрона-бомбардировщика. Стоимость техники украинские военные оценили в 15 млн долларов. Видео операции подразделение опубликовало 21 ноября.

На опубликованных кадрах видны беспилотник, поражение зенитного комплекса и последующий пожар. По словам украинских военных, разведку и уничтожение цели обеспечили исключительно силами подразделения. Точную дату операции не называют.