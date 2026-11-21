Спецподразделение Национальной гвардии Украины Lasar’s Group заявило об уничтожении российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» на оккупированной территории Донецкой области. Комплекс обнаружили в глубине российского тыла и атаковали с помощью тяжёлого дрона-бомбардировщика. Стоимость техники украинские военные оценили в 15 млн долларов. Видео операции подразделение опубликовало 21 ноября.
На опубликованных кадрах видны беспилотник, поражение зенитного комплекса и последующий пожар. По словам украинских военных, разведку и уничтожение цели обеспечили исключительно силами подразделения. Точную дату операции не называют.
«В мире российской пропаганды зенитно-ракетный комплекс „Панцирь-С1“ — настоящее чудо-оружие, которое сбивает едва ли не любую цель. Именно эту технику поставили охранять дворец Путина на Валдае. Однако в мире наших дронов „Панцирь-С1“ горит не хуже какого-нибудь грузовика», — заявили в Lasar’s Group.
«Панцирь-С1» — зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия, предназначенный для защиты объектов от воздушных атак, в том числе с применением беспилотников. Он оснащён 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными 30-мм автоматическими пушками. Ракеты способны поражать воздушные цели на расстоянии до 20 км и высоте до 15 км.
По данным OSINT-проекта Oryx, к началу ноября 2026 года Россия потеряла как минимум 56 комплекса «Панцирь-С1» с начала полномасштабного вторжения в Украину. Из них 47 были уничтожены, шесть повреждены и два захвачены украинскими военными. Проект учитывает только потери, подтверждённые фотографиями и видеозаписями, поэтому реальные потери могут быть выше.