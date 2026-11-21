Два беспилотника атаковали грузовое судно в нейтральных водах Финского залива. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Под удар попало судно Sparta II, находящееся под санкциями за перевозку оружия.

По его словам, судно попало под атаку примерно в 3 морских милях (около 6 км) от российской границы. Оно направлялось в Калининград. Сейчас экипаж судна эвакуируют. Последствия атаки неизвестны.

Какое именно судно попало под атаку и был ли на нем какой-то груз, неясно. В Финском заливе сейчас находятся несколько судов, которые отвечают перечисленным критериям (примерное местоположение и пункт назначения) и могли попасть под атаку.

Одно из них, как удалось установить The Insider, грузовое судно Sparta II (IMO: 9160994), которое ходит под российским флагом. Оно пропало с радаров в Финском заливе около девяти утра по восточноевропейскому времени. Вероятно, в этот момент оно и попало под атаку.