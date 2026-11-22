На российском корвете «Меркурий» проекта 20380 (класс «Стерегущий») произошел взрыв. Об этом сообщает Naval news со ссылкой на спутниковые снимки и несколько источников. Корабль находился в ливийском порту Бенгази. Как отмечает издание, корвет сопровождал конвой судов, которые перевозили военные экспортные грузы.

Исследователь морских вооружений H I Sutton на сайте издания Naval News сообщил, что в порту Бенгази в Ливии произошел взрыв на корвете «Меркурий». Отмечается, что, судя по полученным данным, вероятнее всего, корабль был уничтожен, хотя пока и неясно, успел ли он затонуть или просто полностью выгорел. Подчеркивается, что до взрыва «Меркурий» находился в порту Бенгази уже несколько дней и, по информации Naval News, сопровождал связанные с Россией суда, перевозившие военные экспортные грузы.

Издание сообщает, что речь идет о судах, аналогичных судну Sparta II, которое днем ранее было атаковано в Балтийском море.

Видео с пожаром на «Меркурии» опубликовали украинские и западные OSINT-аналитики. В частности, проект OSINTtechnical написал на своей странице в соцсети X, что «корабль был уничтожен» в ночь на 22 ноября.