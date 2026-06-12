Поврежденный в Кронштадте корвет «Бойкий» могут списать — спутниковый анализ

Аналитик MT Anderson опубликовал спутниковый снимок последствий удара по российскому корвету «Бойкий» в Кронштадте и пришел к выводу, что корабль мог получить критические повреждения, делающие его восстановление экономически нецелесообразным.

По оценке исследователя, главная мачта и площадка основной радиолокационной станции, вероятно, провалились внутрь корпуса под воздействием экстремально высоких температур. Прямое попадание, как считает Anderson, вывело из строя радиолокационные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы корабля. О сильном пожаре внутри корпуса свидетельствуют деформация дымовой трубы, следы копоти на различных участках корвета и разбросанные по сухому доку обломки надстройки.

«Бойкий» был поражен 3 июня во время атаки украинских беспилотников на объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди («Мадяра»), после удара на корабле начался пожар. На тот момент корвет находился на плановом ремонте в сухом доке Кронштадтского морского завода.

Ранее журналист Марк Крутов, а также украинские проекты «КіберБорошно» и «Схеми» опубликовали спутниковые снимки, из которых следовало, что пожар на борту продолжался много часов. Для его тушения были задействованы как минимум шесть пожарных стволов. Издание «Мілітарний» тогда отмечало, что серьезные повреждения могла получить надстройка корабля, где расположены ходовая рубка, системы связи, боевые посты и радиолокационное оборудование.

По подсчетам The Insider, «Бойкий» стал третьим кораблем Балтийского флота, поврежденным за время полномасштабной войны. В апреле 2024 года в результате диверсии был поврежден малый ракетный корабль «Серпухов», а в октябре 2025 года в Карелии — однотипный корабль «Град».

Корвет «Бойкий» ранее фигурировал в статьях The Insider о сопровождении танкеров российского «теневого флота». В частности, в 2025 году он сопровождал суда через Ла-Манш и участвовал в операциях, связанных с вывозом техники с российской базы в сирийском Тартусе. Кроме того, The Insider сообщал, что корабль подделывал сигнал, используя общий MMSI и отображаясь в системах отслеживания как различные морские объекты.