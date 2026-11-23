В результате взрыва и пожара на российском корвете «Меркурий» в порту Бенгази есть погибшие, утверждает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники. Погибшие — граждане России и Ливии. Их число не уточняется.

Согласно заявлению ливийского правительства, к произошедшему утром 22 ноября взрыву на корабле привела, предположительно, атака с использованием морского беспилотника. Источники Al Jazeera рассказали, что «Меркурий» был пришвартован в гражданском морском порту, недалеко от военно-морской базы. Собеседники телеканала, ссылаясь на слова очевидцев, утверждают, что корабль был атакован тремя беспилотниками. По словам источников, «Меркурий» перевозил оружие, боеприпасы и беспилотники.

Базирующаяся в Бенгази ливийская администрация ранее заявила, что корабль зашел в порт Бенгази для дозаправки и пополнения запасов в рамках соглашения о сотрудничестве между Россией и правительством, контролирующим восточную часть Ливии.

Associated Press со ссылкой на два источника в ливийских военных кругах сообщает, что, про данным предварительного расследования, «Меркурий» был атакован морскими беспилотниками, запущенными с базы, которую контролируют украинские силы, в западной части Ливии. По словам источников, как минимум четыре дрона были перехвачены и уничтожены, а два других поразили корабль.

Также 22 ноября недалеко от порта Бенгази было атаковано российское грузовое судно. По данным OSINT-проекта GeoInsider, речь идет о судне ASCALON (IMO: 9198226) типа Ro-Ro, которое предназначено в том числе для перевозки колесной и гусеничной техники. OSINT-проект Exilenova+, изучив спутниковые снимки порта Бенгази, сообщает, что, по всей видимости, один из украинских БЭК попал в причал рядом с грузовым судном ANASTASIIA (IMO: 9349291), на борту которого видна военная техника. Само судно не пострадало.

«Меркурий» формально входит в состав Черноморского флота РФ. Это корабль того же типа, что и корвет «Бойкий», который 3 июня получил серьезные повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Кронштадте.

Ливия остается разделенной на части со времен свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. В Триполи находится правительство, которое поддерживает ООН, а восток страны контролирует другая администрация.