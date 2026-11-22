Неподалеку от берегов порта Бенгази в Ливии было атаковано российское грузовое судно. По данным OSINT-проекта GeoInsider, речь идет о судне ASCALON типа Ro-Ro, которое предназначено в том числе для перевозки колесной и гусеничной техники. По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, которые изучил The Insider, неделю назад судно прошло Гибралтарский пролив.

У порта Бенгази за сутки было поражено второе российское судно. Первым под удар в ночь на 22 ноября попал военный корабль — корвет «Меркурий» проекта 20380 (класс «Стерегущий»). Ближе к вечеру 22 числа стало известно, что в этом районе атаке подверглось еще одно судно. Как отмечает OSINT-проект GeoInsider, под удар попало судно ASCALON типа Ro-Ro. Как уточняет проект OSINTtechnical, судно было атаковано украинскими беспилотными катерами.

Из данных сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученных The Insider, следует, что ASCALON (IMO: 9198226) ходит под флагом России. 30 октября он покинул российский порт Балтийск в Калининграде, а в ночь с 13-го на 14-е ноября прошел Гибралтарский пролив, направляясь в сторону Ливии. После прохода через пролив маршрут судна не отслеживался. Вероятно, экипаж отключил передачу актуальных данных о местоположении.

С мая 2022 года судно, принадлежащее ООО «М Лизинг», находится под санкциями США. Известно, что ASCALON было задействовано в перевозке российского оружия и считалось одним из участников «Сирийского экспресса» — маршрута поставок военной техники из российских черноморских портов в Сирию для снабжения находившейся там группировки войск РФ.

OSINT-проекты GeoInsider и SONARROW_OSINT в конце октября сообщили, что заметили на погрузке военной техники и оборудования в Балтийске как минимум три судна: ASCALON (IMO: 9198226), LADY D (IMO: 9349289) и ANASTASIIA (IMO: 9349291). Погрузка проходила 15–16 октября в порту Калининграда. Часть этих судов ранее замечали за поставками «Африканскому корпусу». Как отметили в GeoInsider 22 ноября, речь идет об одном из крупнейших российских военных грузовых конвоев, когда-либо организованных Россией.