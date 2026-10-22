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Новости

Российские сухогрузы заметили при погрузке военной техники в Калининграде. Получателем груза могут быть российские военные за границей

The Insider
Фото: GeoInsider / SONARROW_OSINT

Фото: GeoInsider / SONARROW_OSINT

Российские грузовые суда заметили на погрузке военной техники и оборудования в Балтийске. Часть этих судов ранее замечали за поставками «Африканскому корпусу». Спутниковые снимки публикуют OSINT-проекты GeoInsider и SONARROW_OSINT. 

В операции были задействованы как минимум три судна: ASCALON (IMO: 9198226), LADY D (IMO: 9349289) и ANASTASIIA (IMO: 9349291). Погрузка проходила 15–16 октября в порту Калининграда. 

Отследить ее стало возможным благодаря спутниковым снимкам — экипажи судов отключили передачу актуальных данных о своем местоположении, и отследить суда при помощи обычных сервисов невозможно. При этом ASCALON и LADY D подавали последние сигналы именно в окрестностях Калининградской области. 

GeoInsider / SONARROW_OSINT

GeoInsider / SONARROW_OSINT

GeoInsider / SONARROW_OSINT
Миниатюра 2

На спутниковых снимках можно заметить военную технику: это боевые машины пехоты (IFVs — на карте выше), бронетранспортеры (APCs), броневые машины с усиленной противоминной защитой (MRAP), а также логистический транспорт. 

Аналитики допускают, что в октябре могли быть и другие ротации грузовых судов, однако их невозможно было отследить из-за большой облачности. Часть конвоев уже может быть в пути, но место их назначения неизвестно. 

При этом все три судна ранее замечали за поставками российских военных грузов за пределы России. Например, в прошлом месяце судно ANASTASIIA отследили при поставках в ливийский порт Тобрук. При разгрузке в порту на снимках тоже заметили множество техники, в том числе грузовики «Урал». Груз мог предназначаться, например, для действующего в регионе «Африканского корпуса».

Сухогруз ANASTASIIA при разгрузке в Ливии, сентябрь 2026 / GeoInsider / SONARROW_OSINT

Сухогруз ANASTASIIA при разгрузке в Ливии, сентябрь 2026 / GeoInsider / SONARROW_OSINT

Судно ASCALON еще в 2018 году задействовали в так называемом «Сирийском экспрессе» — он был среди судов, снабжавших российскую группировку в Сирии. LADY D ранее связывали с поставками российского оружия в Индию. Все три судна находятся под американскими санкциями. 

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Публикация:«Российские сухогрузы заметили при погрузке военной техники в Калининграде. Получателем груза могут быть российские военные за границей»

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