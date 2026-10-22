Российские сухогрузы заметили при погрузке военной техники в Калининграде. Получателем груза могут быть российские военные за границей

Российские грузовые суда заметили на погрузке военной техники и оборудования в Балтийске. Часть этих судов ранее замечали за поставками «Африканскому корпусу». Спутниковые снимки публикуют OSINT-проекты GeoInsider и SONARROW_OSINT.

В операции были задействованы как минимум три судна: ASCALON (IMO: 9198226), LADY D (IMO: 9349289) и ANASTASIIA (IMO: 9349291). Погрузка проходила 15–16 октября в порту Калининграда.

Отследить ее стало возможным благодаря спутниковым снимкам — экипажи судов отключили передачу актуальных данных о своем местоположении, и отследить суда при помощи обычных сервисов невозможно. При этом ASCALON и LADY D подавали последние сигналы именно в окрестностях Калининградской области.