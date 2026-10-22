Российские сухогрузы заметили при погрузке военной техники в Калининграде. Получателем груза могут быть российские военные за границей

Российские грузовые суда заметили на погрузке военной техники и оборудования в Балтийске. Часть этих судов ранее замечали за поставками «Африканскому корпусу». Спутниковые снимки публикуют OSINT-проекты GeoInsider и SONARROW_OSINT.
В операции были задействованы как минимум три судна: ASCALON (IMO: 9198226), LADY D (IMO: 9349289) и ANASTASIIA (IMO: 9349291). Погрузка проходила 15–16 октября в порту Калининграда.
Отследить ее стало возможным благодаря спутниковым снимкам — экипажи судов отключили передачу актуальных данных о своем местоположении, и отследить суда при помощи обычных сервисов невозможно. При этом ASCALON и LADY D подавали последние сигналы именно в окрестностях Калининградской области.
На спутниковых снимках можно заметить военную технику: это боевые машины пехоты (IFVs — на карте выше), бронетранспортеры (APCs), броневые машины с усиленной противоминной защитой (MRAP), а также логистический транспорт.
Аналитики допускают, что в октябре могли быть и другие ротации грузовых судов, однако их невозможно было отследить из-за большой облачности. Часть конвоев уже может быть в пути, но место их назначения неизвестно.
При этом все три судна ранее замечали за поставками российских военных грузов за пределы России. Например, в прошлом месяце судно ANASTASIIA отследили при поставках в ливийский порт Тобрук. При разгрузке в порту на снимках тоже заметили множество техники, в том числе грузовики «Урал». Груз мог предназначаться, например, для действующего в регионе «Африканского корпуса».
Судно ASCALON еще в 2018 году задействовали в так называемом «Сирийском экспрессе» — он был среди судов, снабжавших российскую группировку в Сирии. LADY D ранее связывали с поставками российского оружия в Индию. Все три судна находятся под американскими санкциями.