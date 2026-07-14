Российский сухогруз под сопровождением БДК доставил бронетехнику для «Африканского корпуса» в Африку
Подсанкционный российский сухогруз MIKHAIL BRITNEV («Михаил Бритнев», IMO: 9081370) прибыл в порт Ломе в Того после выхода из Архангельска с заходом в Калининград по пути. Судно во время рейса сопровождалось большим десантным кораблем ВМФ и прибыло в порт, который может стать новым логистическим выходом России к странам Сахеля, на фоне ударов по позициям «Африканского корпуса» в Мали.
«Михаила Бритнева» сопровождал большой десантный корабль
«Михаил Бритнев» — универсальный сухогруз длиной 136 метров и дедвейтом 12,7 тысячи тонн. Судно имеет пять грузовых трюмов, приспособлено для перевозки обычных и рефрижераторных контейнеров, а его конструкция усилена для тяжелых грузов. Ледовый класс 1A позволяет использовать сухогруз на арктических маршрутах.
Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, «Михаил Бритнев» вышел из порта в Архангельске 3 июня, 11 июня зашел в порт Балтийск (Калининградская область). По пути экипаж в открытом море заявил об увеличении осадки до 6,7 метра (частичная загрузка). В Калининграде судно стояло неделю не разгружаясь (судя по данным, переданным экипажем).
OSINT-проект SONARROW опубликовал спутниковый снимок от 16 июня, сделанный во время стоянки «Михаила Бритнева» в порту Балтийск. По оценке аналитиков проекта, на судно похоже загружали российскую военную технику, включая боевые бронированные машины и бронетранспортеры.
18 июня сухогруз отправился через Балтийское море и Ла-Манш в Атлантику. Как писал ранее The Insider, после выхода из Калининграда в проливе Фемарн-Бельт между Германией и Данией «Михаил Бритнев» сопровождал большой десантный корабль «Александр Шабалин». БДК был оборудован противодроновой сеткой, закрывавшей часть надстройки со стороны носа. Морской OSINT-проект Russian Forces Spotter сообщил, что 25 июня «Михаил Бритнев» был сфотографирован к западу от Португалии. Судя по опубликованным данным, к этому моменту сухогруз по-прежнему шел в сопровождении БДК «Александр Шабалин».
После прохождения Ла-Манша 23 июня судно отключило AIS и появилось спустя 9 июля в порту Ломе (Того). За день до прибытия «Михаил Бритнев» указывал пунктом назначения Дакар в Сенегале.
Россия уже отправляла бронетехнику в Африку аналогичным маршрутом
Рейс «Михаила Бритнева» может быть частью более масштабных поставок техники российским подразделениям и партнерам Москвы в Африке. В марте OSINT-проект SONARROW сообщал о прибытии российского сухогруза SABETTA (IMO: 9347061) из Калининграда в порт Конакри в Гвинее. На спутниковых снимках Калининградского порта, по оценке проекта, было видно, что перед отправлением на сухогруз загрузили большое количество российской техники, включая бронемашины.
Бои вокруг позиций «Африканского корпуса» в Мали
Прибытие «Михаила Бритнева» в Ломе произошло вскоре после масштабных атак на позиции малийской армии и поддерживающих ее российских сил. В начале июля туарегские повстанцы и связанные с «Аль-Каидой» джихадисты атаковали Анефис, Агельхок и Гао на севере Мали, Севаре и район Конны в центральной части страны, а также тюрьму к югу от столицы Бамако. Одной из главных целей стал Анефис в регионе Кидаль, где находятся подразделения малийской армии и российского «Африканского корпуса». После предыдущего наступления повстанцев малийские и российские силы отступили туда из Кидаля и Тессалита.
Представители туарегского «Фронта освобождения Азавада» заявили, что их бойцы вошли в Анефис и взяли город под контроль, тогда как российские и малийские военные остались в расположенном рядом лагере. Армия Мали, в свою очередь, утверждала, что все атаки были отражены.
Позднее туарегские повстанцы заявили, что сбили военный вертолет, связанный с российским «Африканским корпусом». Российский провоенный Telegram-канал «Африкарь» также сообщил о потере Ми-24 и около десяти единиц техники после того, как колонна малийской армии, направлявшаяся из Гао для усиления группировки у Анефиса, попала в засаду.
После разрыва отношений с Францией и другими западными партнерами военная хунта Мали сделала Россию одним из главных внешних военных союзников. Российский «Африканский корпус», связанный с Минобороны, пришел на смену ЧВК Вагнера и помогает малийской армии удерживать территории и бороться с джихадистами и туарегскими сепаратистами.
Значение порта Ломе
Глубоководный порт Ломе способен принимать крупные контейнеровозы и военные корабли. Ранее для доставки грузов российским силам в Мали использовался порт Конакри в Гвинее. Ломе может стать альтернативным логистическим узлом: порт связан транспортным коридором с Буркина-Фасо, через территорию которой грузы могут доставляться в соседнее Мали.
В октяьре 2025 года российское правительство ратифицировало соглашение о военном сотрудничестве с Того. Документ предусматривает проведение совместных военных учений, подготовку тоголезских военнослужащих и обмен разведывательной информацией. Официальное военное сотрудничество Москвы и Ломе развивается с 2022 года, когда Того получило от России вертолеты Ми-35 и Ми-17. После начала полномасштабного вторжения России в Украину также появлялись сообщения о вербовке тоголезских военнослужащих для участия в войне на российской стороне.