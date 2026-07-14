Российский сухогруз под сопровождением БДК доставил бронетехнику для «Африканского корпуса» в Африку 14 июля 2026 г.

Подсанкционный российский сухогруз MIKHAIL BRITNEV («Михаил Бритнев», IMO: 9081370) прибыл в порт Ломе в Того после выхода из Архангельска с заходом в Калининград по пути. Судно во время рейса сопровождалось большим десантным кораблем ВМФ и прибыло в порт, который может стать новым логистическим выходом России к странам Сахеля, на фоне ударов по позициям «Африканского корпуса» в Мали. «Михаила Бритнева» сопровождал большой десантный корабль «Михаил Бритнев» — универсальный сухогруз длиной 136 метров и дедвейтом 12,7 тысячи тонн. Судно имеет пять грузовых трюмов, приспособлено для перевозки обычных и рефрижераторных контейнеров, а его конструкция усилена для тяжелых грузов. Ледовый класс 1A позволяет использовать сухогруз на арктических маршрутах. Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, «Михаил Бритнев» вышел из порта в Архангельске 3 июня, 11 июня зашел в порт Балтийск (Калининградская область). По пути экипаж в открытом море заявил об увеличении осадки до 6,7 метра (частичная загрузка). В Калининграде судно стояло неделю не разгружаясь (судя по данным, переданным экипажем).

Путь судна MIKHAIL BRITNEV из российских портов до порта Ломе в Того. Пунктирная линия появляется во время отключения судном AIS. Реальный маршрут схематически показан стрелками / Starboard Maritime Intelligence

OSINT-проект SONARROW опубликовал спутниковый снимок от 16 июня, сделанный во время стоянки «Михаила Бритнева» в порту Балтийск. По оценке аналитиков проекта, на судно похоже загружали российскую военную технику, включая боевые бронированные машины и бронетранспортеры.

Погрузка судна MIKHAIL BRITNEV в порту Балтийск (Калининградская область) 16 июня / SONARROW

18 июня сухогруз отправился через Балтийское море и Ла-Манш в Атлантику. Как писал ранее The Insider, после выхода из Калининграда в проливе Фемарн-Бельт между Германией и Данией «Михаил Бритнев» сопровождал большой десантный корабль «Александр Шабалин». БДК был оборудован противодроновой сеткой, закрывавшей часть надстройки со стороны носа. Морской OSINT-проект Russian Forces Spotter сообщил, что 25 июня «Михаил Бритнев» был сфотографирован к западу от Португалии. Судя по опубликованным данным, к этому моменту сухогруз по-прежнему шел в сопровождении БДК «Александр Шабалин».

OSINT-проект Russian Forces Spotter пишет, что снимок сделан 25 июня к западу от Португалии. В это время судно шло с отключенным AIS, однако судя по средней скорости судно оно действительно должно было 25 июня проходить к западу от северной части Португалии / Russian Forces Spotter, Starboard Maritime Intelligence

После прохождения Ла-Манша 23 июня судно отключило AIS и появилось спустя 9 июля в порту Ломе (Того). За день до прибытия «Михаил Бритнев» указывал пунктом назначения Дакар в Сенегале. Россия уже отправляла бронетехнику в Африку аналогичным маршрутом Рейс «Михаила Бритнева» может быть частью более масштабных поставок техники российским подразделениям и партнерам Москвы в Африке. В марте OSINT-проект SONARROW сообщал о прибытии российского сухогруза SABETTA (IMO: 9347061) из Калининграда в порт Конакри в Гвинее. На спутниковых снимках Калининградского порта, по оценке проекта, было видно, что перед отправлением на сухогруз загрузили большое количество российской техники, включая бронемашины.

Техника рядом с сухогрузом SABETTA во время погрузки в порту Балтийск (Калининградская область) / SONARROW Техника на сухогрузе SABETTA, прибывшем в Конакри (Гвинея) / SONARROW Сухогруз SABETTA прибыл в Конакри (Гвинея) 9 марта / Starboard Maritime Intelligence