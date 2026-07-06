Повстанцы в Мали заявили о сбитом вертолете «Африканского корпуса». Накануне они атаковали позиции армии в нескольких районах страны

Независимого подтверждения этим утверждениям пока нет. Власти Мали и российская сторона официально о потере вертолета не сообщали. По опубликованным кадрам невозможно достоверно установить принадлежность машины и обстоятельства ее крушения.

Сообщение о сбитом вертолете появилось на фоне масштабных нападений на позиции малийской армии и проправительственных сил. Накануне СМИ писали, что атаки были совершены сразу в нескольких районах страны: под удар попали Анефис, Агельхок и Гао на севере и Севаре в центральной части Мали.

Представитель туарегского «Фронта освобождения Азавада» Мохамед Эльмаулуд Рамадан заявил, что бойцы движения вошли в Анефис в регионе Кидаль. Армия Мали в свою очередь отчиталась об отражении атак и взятии ситуации под контроль. По версии военных, в Севаре были убиты 20 террористов, еще шесть — в Гао. Также армия сообщила о гибели одного бойца проправительственных сил и четырех раненых в Гао.

Анефис имеет стратегическое значение для малийской армии и российских сил на севере страны. После апрельского наступления повстанцев и джихадистов, когда проправительственные силы потеряли Кидаль, этот город оставался одним из ключевых опорных пунктов в регионе.

«Фронт освобождения Азавада» — военно-политическая коалиция сепаратистских группировок туарегов и арабских националистов на севере Мали. Организация выступает за самоопределение или независимость Азавада — территории на севере страны.

После переворота 2021 года Мали находится под властью военной хунты во главе с переходным президентом Ассими Гоита. Ранее власти страны опирались на ЧВК Вагнера, а затем на «Африканский корпус», связанный с Минобороны России.