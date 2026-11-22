Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отверг сообщения о причастности Вильнюса к предполагаемой атаке и сказал, что Литва никогда не разрешала использовать свое воздушное пространство для ударов по России.

Другие регионы

В Брянской области дрон ударил по жилому дому в селе Кистер и ранил 32-летнего мужчину, утверждает губернатор Егор Ковальчук. Вечером 21 ноября губернатор также сообщил об ударе по частному дому в селе Алешковичи. Дом сгорел, его 20-летний житель получил ранения.

В Белгородской области вечером 21 ноября оперштаб сообщил о гибели мужчины при атаке дрона в Новой Таволжанке. Еще четыре человека пострадали при ударах в Новой Таволжанке, Шебекино и селе Лавы. В Воронеже и пригороде обломки повредили два частных дома, хозяйственную постройку и две машины.