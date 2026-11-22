Минобороны РФ отчиталось о перехвате 170 украинских беспилотников в ночь на воскресенье. По утверждению ведомства, дроны сбили над семью российскими регионами, оккупированным Крымом, Азовским и Черным морями. В Краснодаре во время атаки вспыхнул пожар в районе краевого управления Росгвардии, установило издание Astra. Тревога в городе продлилась больше шести часов. Накануне вечером сирены прозвучали и в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных объяснил срабатывание системы оповещения «подозрительным объектом со стороны Литвы».
Краснодар
Около полуночи в Краснодаре включили сирены. Власти отчитались об отражении атаки дронов и попросили жителей укрыться. Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Пашковский. Утром в городе отменили режим беспилотной опасности.
Мониторинговый канал Supernova+ также сообщил о возможной атаке на Афипский НПЗ. Краевой оперштаб не сообщал о повреждениях завода этой ночью. После атаки в начале ноября власти подтверждали пожар на одном из предприятий поселка Афипского, а Astra тогда по снимкам определила, что горел резервуарный парк НПЗ.
Калининградская область
Сирены вечером слышали жители Калининграда, Балтийска и других городов области. Беспрозванных сообщил, что система оповещения сработала в Неманском районе. По словам губернатора, после проверки специалисты не обнаружили угрозы. В аэропорту Храброво рейсы временно принимали и отправляли по согласованию с государственными службами. Вскоре ограничения сняли.
Exilenova+ пишет о взрывах и звуках беспилотников в Балтийске, где находится база Балтийского флота. В пресс-службе правительства области утверждают, что фотография, которую распространяли как снимок взрыва в Балтийске, сделана за пределами региона.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отверг сообщения о причастности Вильнюса к предполагаемой атаке и сказал, что Литва никогда не разрешала использовать свое воздушное пространство для ударов по России.
Другие регионы
В Брянской области дрон ударил по жилому дому в селе Кистер и ранил 32-летнего мужчину, утверждает губернатор Егор Ковальчук. Вечером 21 ноября губернатор также сообщил об ударе по частному дому в селе Алешковичи. Дом сгорел, его 20-летний житель получил ранения.
В Белгородской области вечером 21 ноября оперштаб сообщил о гибели мужчины при атаке дрона в Новой Таволжанке. Еще четыре человека пострадали при ударах в Новой Таволжанке, Шебекино и селе Лавы. В Воронеже и пригороде обломки повредили два частных дома, хозяйственную постройку и две машины.