Россельхознадзор запретил ввоз рыбы из Армении за исключением продукции двух предприятий

Россия запретила ввоз рыбы и рыбных продуктов из Армении, исключение сделано только для двух армянских компаний. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, товары этих двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности.

С 21 по 27 мая эксперты Россельхознадзора провели инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также побывали на фермах по разведению форели. Отмечается, что половина армянских предприятий не допустили к себе российских инспекторов.

«По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух, прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Россия усилила давление на Армению на фоне сближения последней с Евросоюзом, а также в преддверии выборов в армянский парламент, которые намечены на 7 июня. С конца мая российские власти последовательно запретили импорт армянских цветов, минеральной воды, коньяка и вин, овощей и клубники.

Как отмечал в беседе с The Insider электоральный аналитик Роман Удот, запрет на импорт товаров — стандартная мера, с помощью которой Россия оказывает давление на соседние страны: