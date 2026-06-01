Россельхознадзор запретил ввоз рыбы из Армении за исключением продукции двух предприятий

The Insider
Севанская форель. Фото: Instagram

Россия запретила ввоз рыбы и рыбных продуктов из Армении, исключение сделано только для двух армянских компаний. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, товары этих двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности.

С 21 по 27 мая эксперты Россельхознадзора провели инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также побывали на фермах по разведению форели. Отмечается, что половина армянских предприятий не допустили к себе российских инспекторов.

«По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух, прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Россия усилила давление на Армению на фоне сближения последней с Евросоюзом, а также в преддверии выборов в армянский парламент, которые намечены на 7 июня. С конца мая российские власти последовательно запретили импорт армянских цветов, минеральной воды, коньяка и вин, овощей и клубники.

Как отмечал в беседе с The Insider электоральный аналитик Роман Удот, запрет на импорт товаров — стандартная мера, с помощью которой Россия оказывает давление на соседние страны:

«То же самое было раньше с Грузией и Молдовой: запрещали грузинские воды и молдавские яблоки. И вот настала очередь Армении. Оружие Кремля стандартное — желудок российского покупателя, который, собственно, и страдает, потому что его ограничивают в выборе и у него будут расти цены. Все делается за счет россиян.

В действительности все эти овощи и фрукты российские власти не волнуют, их волнуют только проценты на выборах. Я не думаю, что у оппозиции есть шанс победить Пашиняна, но все делается для того, чтобы хотя бы снизить процент [избирателей, которые за него проголосуют]».

