Лидеры Беларуси, Казахстана и Кыргызстана потребовали от Армении провести референдум, чтобы выбрать между ЕС и ЕАЭС

Лидеры стран — членов Евразийского экономического союза выпустили совместное заявление, в котором потребовали от Армении провести референдум, чтобы выбрать между вступлением страны в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС. Документ опубликован на сайте Кремля.

В совместном заявлении лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана говорится о «существенных рисках для экономической безопасности государств — членов ЕАЭС, возникающих в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз» и «необходимости предотвращения связанного с этим ущерба государствам — членам Союза»:

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза».

В документе говорится, что на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре будет доложено «о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе».

Заявление было сделано на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Астане. Армению там представляет вице-премьер Мгер Григорян. В своем выступлении он сказал, что «Армения намерена и впредь добросовестно участвовать в работе Союза, основываясь на принципах взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств — членов ЕАЭС».

Россия усилила давление на Армению на фоне сближения последней с Евросоюзом, а также в преддверии выборов в армянский парламент, которые намечены на 7 июня. Россельхознадзор запретил ввоз ряда армянских продуктов, в том числе минеральной воды, овощей и коньяка, Минэнерго угрожает разорвать соглашение о беспошлинных поставках в Армению нефтепродуктов, природного газа и необработанных алмазов.

Представители российских властей, включая Владимира Путина, неоднократно заявляли, что Армения не сможет одновременно находиться в ЕС и ЕАЭС.